Không còn trong phim, Trung Dũng và Thúy Ngân chuẩn bị đám cưới ngoài đời thực

Hậu trường 14/03/2019 16:27

Trên trang cá nhân, Thúy Ngân gây chú ý khi tiết lộ về lời hứa hôn của Trung Dũng và kế hoạch đám cưới của cả hai.

Mới đây, Thúy Ngân "Gạo nếp gạo tẻ" bất ngờ tung lên trang cá nhân đoạn clip quay lại khoảnh khắc đi ăn cùng Trung Dũng. Đáng chú ý nhất là những chia sẻ của nữ diễn viên về kế hoạch đám cưới. Theo đó, khi Trung Dũng đang ngồi ăn thì Thúy Ngân bất ngờ hỏi "Anh dũng ơi, có cưới em không?". Quá ngạc nhiên trước lời "cầu hôn" của bạn gái, Trung Dũng liền đáp: "Cưới luôn, đợi em 30 tuổi sẽ cưới".

Câu trả lời của người yêu khiến Thúy Ngân phá lên cười vì hạnh phúc. Sau đó, cô nàng chia sẻ lên mạng xã hội với tâm trạng vô cùng háo hức: "Ảnh hứa rồi nha mọi người. Mà cũng ngộ, có mình ổng chịu nổi mình. Cái tay mới ăn cua xong vậy mà kêu hôn cũng hôn".

Không còn trong phim, Trung Dũng và Thúy Ngân chuẩn bị đám cưới ngoài đời thực - Ảnh 1
Trung Dũng ngạc nhiên khi được Thúy Ngân ngỏ lời cầu hôn - Ảnh: Cắt từ clip
Không còn trong phim, Trung Dũng và Thúy Ngân chuẩn bị đám cưới ngoài đời thực - Ảnh 2
Trung Dũng hôn tay, hứa hẹn sẽ cưới Thúy Ngân vào năm sau - Ảnh: Cắt từ clip
Không còn trong phim, Trung Dũng và Thúy Ngân chuẩn bị đám cưới ngoài đời thực - Ảnh 3
Nhiều người mong Trung Dũng và Thúy Ngân sẽ tổ chức đám cưới như đã hứa - Ảnh: Internet

Thúy Ngân và Trung Dũng là cặp đôi gây dậy sóng mạng xã hội thông qua bộ phim ăn khách "Gạo nếp gạo tẻ". Họ là vợ chồng trong phim nhưng cuối cùng tan vỡ do nhân vật Hân không biết trân trọng gia đình, tự tay đánh mất hạnh phúc vốn có.

Sau khi phim đóng máy, cặp đôi vẫn thường xuyên hẹn hò đi ăn và xem phim, xưng hô vợ chồng vô cùng ngọt ngào. Mặc dù không thừa nhận "phim giả tình thật" nhưng nhiều cư dân mạng khẳng định cặp đôi này đang yêu nhau. Trước chia sẻ sắp cưới của Thúy Ngân, nhiều người lại càng tin nghi vấn trên có cơ sở.

Ngắm vóc dáng sexy đến 'bỏng mắt' của Thúy Ngân 'Gạo nếp gạo tẻ'

Ngắm vóc dáng sexy đến 'bỏng mắt' của Thúy Ngân 'Gạo nếp gạo tẻ'

Nhân dịp đầu xuân 2019, Thúy Ngân đã có chuyến du lịch biển và ghi lại bộ ảnh cực kỳ gợi cảm.

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Từ khóa:   Thúy Ngân - Trung Dũng Thúy Ngân kết hôn

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