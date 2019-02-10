Ngắm vóc dáng sexy đến 'bỏng mắt' của Thúy Ngân 'Gạo nếp gạo tẻ'

Hậu trường 10/02/2019 15:23

Nhân dịp đầu xuân 2019, Thúy Ngân đã có chuyến du lịch biển và ghi lại bộ ảnh cực kỳ gợi cảm.

Tết Nguyên đán 2019, Thúy Ngân đã có chuyến du lịch biển cùng gia đình và bạn bè. Trên trang cá nhân, người đẹp đăng tải nhiều bức ảnh đẹp ngẩn ngơ trong trang phục áo tắm. Tuy không diện bikini hai mảnh nhưng Thúy Ngân vẫn khoe được vòng 3 gợi cảm, vóc dáng mảnh mai trong bộ áo tắm liền thân. 

Dường như sau khi phim Gạo nếp gạo tẻ đóng máy, Thúy Ngân gầy đi khá nhiều. Tuy nhiên, cô vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ với làn da trắng mịn, nụ cười tươi tắn và đặc biệt là ánh mắt quyến rũ không thể lẫn đi đâu. 

Ngắm vóc dáng sexy đến 'bỏng mắt' của Thúy Ngân 'Gạo nếp gạo tẻ' - Ảnh 1
Thúy Ngân khoe vóc dáng thon gọn trong bộ áo tắm một mảnh - Ảnh: FBNV
Ngắm vóc dáng sexy đến 'bỏng mắt' của Thúy Ngân 'Gạo nếp gạo tẻ' - Ảnh 2
Ngắm vóc dáng sexy đến 'bỏng mắt' của Thúy Ngân 'Gạo nếp gạo tẻ' - Ảnh 3
Thúy Ngân gầy đi nhiều sau khi phim 'Gạo nếp gạo tẻ' đóng máy - Ảnh: FBNV
Ngắm vóc dáng sexy đến 'bỏng mắt' của Thúy Ngân 'Gạo nếp gạo tẻ' - Ảnh 4
Ngắm vóc dáng sexy đến 'bỏng mắt' của Thúy Ngân 'Gạo nếp gạo tẻ' - Ảnh 5
Ngắm vóc dáng sexy đến 'bỏng mắt' của Thúy Ngân 'Gạo nếp gạo tẻ' - Ảnh 6
Mỹ nhân sinh năm 1991 khoe vóc dáng gợi cảm khó ai bì kịp - Ảnh: FBNV
Ngắm vóc dáng sexy đến 'bỏng mắt' của Thúy Ngân 'Gạo nếp gạo tẻ' - Ảnh 7
Ngắm vóc dáng sexy đến 'bỏng mắt' của Thúy Ngân 'Gạo nếp gạo tẻ' - Ảnh 8
Tết Nguyên đán năm nay, Thúy Ngân cùng bạn bè đi chơi được khá nhiều nơi - Ảnh: FBNV

Năm 2018 có thể nói là một năm thành công nhất từ trước đến nay của Thúy Ngân trên bước đường nghệ thuật. Vào vai Hân trong Gạo nếp gạo tẻ, Thúy Ngân không chỉ được khán giả biết đến và yêu mến nhiều hơn mà cô còn giành được giải thưởng danh giá "Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất" tại lễ trao giải Mai Vàng 2018.

Hiện tại, Thúy Ngân đang lên kế hoạch để tiếp tục cống hiến đến khán giả những vai diễn ấn tượng trong năm mới. Về đường tình duyên, khán giả mong rằng Thúy Ngân và Trung Dũng sẽ "phim giả tình thật" và sớm công khai với người hâm mộ.

Thúy Ngân "chặt chém" khi diện váy xẻ ngực cực bạo làm MC chương trình đêm giao thừa với Trấn Thành

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