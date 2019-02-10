Ngắm vóc dáng sexy đến 'bỏng mắt' của Thúy Ngân 'Gạo nếp gạo tẻ'

Tết Nguyên đán 2019, Thúy Ngân đã có chuyến du lịch biển cùng gia đình và bạn bè. Trên trang cá nhân, người đẹp đăng tải nhiều bức ảnh đẹp ngẩn ngơ trong trang phục áo tắm. Tuy không diện bikini hai mảnh nhưng Thúy Ngân vẫn khoe được vòng 3 gợi cảm, vóc dáng mảnh mai trong bộ áo tắm liền thân.

Dường như sau khi phim Gạo nếp gạo tẻ đóng máy, Thúy Ngân gầy đi khá nhiều. Tuy nhiên, cô vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ với làn da trắng mịn, nụ cười tươi tắn và đặc biệt là ánh mắt quyến rũ không thể lẫn đi đâu.