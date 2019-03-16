Giữa ồn ào tình cảm, Trung Dũng - Thúy Ngân 'tay trong tay' tham dự sự kiện

Hậu trường 16/03/2019 10:53

Thảm đỏ lễ trao giải POPS Awards 2019 bùng nổ với sự xuất hiện của nhiều sao Việt. Các mỹ nhân đình đám diện những "bộ cánh" lộng lẫy khiến fan ngất ngây.

Tối qua (15/3), Lễ trao giải POPS Awards 2019 đã diễn ra hoành tráng tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện thường niên được truyền thông, công chúng và nhiều nghệ sĩ Việt đón đợi. Thảm đỏ POPS Awards năm nay có sự góp mặt của nhiều tên tuổi đình đám trong showbiz Việt như: Lệ Quyên, Việt Hương, Hồng Đào, Bảo Anh... Mỗi nghệ sĩ đều chọn cho mình bộ trang phục đẹp nhất để tạo ấn tượng với người hâm mộ.

Giữa ồn ào tình cảm, Trung Dũng - Thúy Ngân 'tay trong tay' tham dự sự kiện - Ảnh 1
Giữa lùm xùm tình ái, 'vợ chồng' Thúy Ngân - Trung Dũng của 'Gạo nếp gạo tẻ' xuất hiện tình tứ tại sự kiện
Giữa ồn ào tình cảm, Trung Dũng - Thúy Ngân 'tay trong tay' tham dự sự kiện - Ảnh 2
Cặp đôi không ngại nắm chặt tay nhau trước ống kính truyền thông
Giữa ồn ào tình cảm, Trung Dũng - Thúy Ngân 'tay trong tay' tham dự sự kiện - Ảnh 3
Vợ chồng Kiều Linh - Mai Sơn 
Giữa ồn ào tình cảm, Trung Dũng - Thúy Ngân 'tay trong tay' tham dự sự kiện - Ảnh 4
Nhóm nhạc Uni5 gây ấn tượng với sự trẻ trung và cá tính
Giữa ồn ào tình cảm, Trung Dũng - Thúy Ngân 'tay trong tay' tham dự sự kiện - Ảnh 5
Nhóm nhạc đa quốc tịch Z-Girls khiến thảm đỏ POPS Awards nóng hơn khi vừa xuất hiện
Giữa ồn ào tình cảm, Trung Dũng - Thúy Ngân 'tay trong tay' tham dự sự kiện - Ảnh 6
Ca sĩ Lệ Quyên lộng lẫy tại sự kiện
Giữa ồn ào tình cảm, Trung Dũng - Thúy Ngân 'tay trong tay' tham dự sự kiện - Ảnh 7
Việt Hương khiến fan ngẩn ngơ vì quá sexy, xinh đẹp
Giữa ồn ào tình cảm, Trung Dũng - Thúy Ngân 'tay trong tay' tham dự sự kiện - Ảnh 8
Ca sĩ Bảo Anh
Giữa ồn ào tình cảm, Trung Dũng - Thúy Ngân 'tay trong tay' tham dự sự kiện - Ảnh 9
Nghệ sĩ hài Hồng Đào có mặt từ sớm - Ảnh: Nhi Nguyễn

Lễ trao giải POPS Awards 2019 đã thực sự khiến khán giả mãn nhãn với nhiều màn trình diễn đặc sắc của các ngôi sao trong làng giải trí Việt.

Hàng loạt nghệ sĩ đình đám showbiz Việt chuẩn bị “khuynh đảo” sân khấu Đại nhạc hội - trao giải POPS Awards

Hàng loạt nghệ sĩ đình đám showbiz Việt chuẩn bị “khuynh đảo” sân khấu Đại nhạc hội - trao giải POPS Awards

Đàm Vĩnh Hưng, Hà Anh Tuấn, Tuấn Hưng, Trúc Nhân, Bảo Anh, Tố My, nhóm Uni5, Han Sara, Hiền Hồ… và hai tân binh Z-Boys và Z-Girls đã sẵn sàng đón tiếp hàng ngàn fan tại sân khấu POPS Awards vào ngày 15/3.

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Từ khóa:   Thúy Ngân - Trung Dũng POPS Awards 2019

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