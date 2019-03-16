Giữa ồn ào tình cảm, Trung Dũng - Thúy Ngân 'tay trong tay' tham dự sự kiện

Thảm đỏ lễ trao giải POPS Awards 2019 bùng nổ với sự xuất hiện của nhiều sao Việt. Các mỹ nhân đình đám diện những "bộ cánh" lộng lẫy khiến fan ngất ngây.
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Tối qua (15/3), Lễ trao giải POPS Awards 2019 đã diễn ra hoành tráng tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện thường niên được truyền thông, công chúng và nhiều nghệ sĩ Việt đón đợi. Thảm đỏ POPS Awards năm nay có sự góp mặt của nhiều tên tuổi đình đám trong showbiz Việt như: Lệ Quyên, Việt Hương, Hồng Đào, Bảo Anh... Mỗi nghệ sĩ đều chọn cho mình bộ trang phục đẹp nhất để tạo ấn tượng với người hâm mộ.
Lễ trao giải POPS Awards 2019 đã thực sự khiến khán giả mãn nhãn với nhiều màn trình diễn đặc sắc của các ngôi sao trong làng giải trí Việt.