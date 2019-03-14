Hàng loạt nghệ sĩ đình đám showbiz Việt chuẩn bị “khuynh đảo” sân khấu Đại nhạc hội - trao giải POPS Awards

Đại nhạc hội - trao giải POPS Awards - A New Millennium là sự kiện đang thu hút nhiều sự quan tâm của đông đảo khán giả nhất trong tháng 3 này. Ngày 15/3 này, bên cạnh vai trò thường niên là vinh danh các nghệ sĩ, các nhà sáng tạo nội dung có hoạt động nổi bật trên nền tảng kỹ thuật số trong năm qua, POPS Awards sẽ mang đến cho 3000 khán giả tại Nhà Thi Đấu Quân Khu 7 và hàng ngàn khán giả trực tuyến hàng loạt màn trình diễn độc đáo và hoành tráng đến từ các khách mời, nghệ sĩ đình đám trong showbiz Việt: Đàm Vĩnh Hưng, Hà Anh Tuấn, Tuấn Hưng, Trúc Nhân, Bảo Anh, Tố My, nhóm Uni5, Han Sara, Hiền Hồ… và hai nhóm nhạc đa quốc tịch đang gây sốt cộng đồng fan Kpops Quốc tế Z - Boys, Z- Girls.

“Ông Hoàng Nhạc Việt” bật mí sẽ mang đến sân khấu POPS Awards một nhạc phẩm, một màn biểu diễn chưa từng xuất hiện trên bất cứ sân khấu âm nhạc hay kênh phát hành nào của anh.

Tuấn Hưng

Trúc nhân

Bảo Anh

Hiền Hồ

Han Sara

Tố My Uni5

Hai nhóm nhạc đa quốc tịch đang gây sốt cộng đồng fan Kpops Quốc tế Z - Boys, Z- Girls

Bên cạnh các nghệ sỹ tên tuổi đã xác nhận tham gia đại nhạc hội – trao giải POPS Awards năm nay, các nghệ sĩ khách mời và những gương mặt có ảnh hưởng mạnh mẽ tới cộng đồng giải trí trực tuyến cũng là điểm nhấn và yếu tố được mong chờ tại sự kiện. Ngoài ra, theo tiết lộ của BTC, với chủ đề “Một kỷ nguyên mới” sân khấu POPS Awards năm nay sẽ được dàn dựng cực kì độc đáo. Ngay từ khi bước vào cổng chính của sự kiện cho đến khi ngồi vào ghế thưởng thức, khán giả sẽ liên tục được khám phá những điều bất ngờ không tưởng.

Ngoài “quẩy hết mình’ cùng hàng loạt ngôi sao đình đám hàng đầu Vbiz, người hâm mộ sẽ còn được cảm nhận cảm xúc vỡ òa trong khoảnh khắc thần tượng được vinh danh trên sân khấu POPS Awards - A New Millennium qua 9 giải thưởng như sau: Web-series Đột Phá Của Năm, Kênh Tin Tức Của Năm, Đơn Vị Sản Xuất Của Năm, Kênh Giải Trí Của Năm, Ngôi Sao Mới, Gương Mặt Bolero Của Năm, Chương Trình Âm Nhạc Truyền Cảm Hứng, Bài Hát Hiện Tượng, Thành Tựu POPS Awards.

Thông qua nhiều hạng mục giải thưởng và tiêu chí chấm giải mới, chương trình sẽ mang đến cho công chúng bức tranh sinh động về những xu hướng đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường nội dung số. Do đó, bên cạnh các chỉ số về lượt xem và số người theo dõi, tiêu chí chấm giải năm nay sẽ còn dựa trên mức độ đóng góp, sức sáng tạo của các nghệ sĩ và tầm ảnh hưởng của họ đối với thị trường giải trí trong năm qua.

Cùng chờ đón những bất ngờ tại Đại Nhạc Hội và Trao Giải POPS Awards - A New Millennium sẽ diễn ra tại Nhà Thi Đấu Quân Khu 7 – TP.HCM, vào lúc 19h00 ngày 15/03/2019. Sự kiện sẽ được truyền trực tiếp - livestream trên kênh Youtube và Facebook POPS TV, POPS Music và các kênh thuộc POPS.