Hàng loạt nghệ sĩ đình đám showbiz Việt chuẩn bị “khuynh đảo” sân khấu Đại nhạc hội - trao giải POPS Awards

Tin tức giải trí 14/03/2019 09:31

Đàm Vĩnh Hưng, Hà Anh Tuấn, Tuấn Hưng, Trúc Nhân, Bảo Anh, Tố My, nhóm Uni5, Han Sara, Hiền Hồ… và hai tân binh Z-Boys và Z-Girls đã sẵn sàng đón tiếp hàng ngàn fan tại sân khấu POPS Awards vào ngày 15/3.

Đại nhạc hội - trao giải POPS Awards - A New Millennium là sự kiện đang thu hút nhiều sự quan tâm của đông đảo khán giả nhất trong tháng 3 này. Ngày 15/3 này, bên cạnh vai trò thường niên là vinh danh các nghệ sĩ, các nhà sáng tạo nội dung có hoạt động  nổi bật trên nền tảng kỹ thuật số trong năm qua, POPS Awards sẽ mang đến cho 3000 khán giả tại Nhà Thi Đấu Quân Khu 7 và hàng ngàn khán giả trực tuyến hàng loạt màn trình diễn độc đáo và hoành tráng đến từ các khách mời, nghệ sĩ đình đám trong showbiz Việt: Đàm Vĩnh Hưng, Hà Anh Tuấn, Tuấn Hưng, Trúc Nhân, Bảo Anh, Tố My, nhóm Uni5, Han Sara, Hiền Hồ… và hai nhóm nhạc đa quốc tịch đang gây sốt cộng đồng fan Kpops Quốc tế Z - Boys, Z- Girls.

Hàng loạt nghệ sĩ đình đám showbiz Việt chuẩn bị “khuynh đảo” sân khấu Đại nhạc hội - trao giải POPS Awards - Ảnh 1

Đàm Vĩnh Hưng

“Ông Hoàng Nhạc Việt” bật mí sẽ mang đến sân khấu POPS Awards một nhạc phẩm, một màn biểu diễn chưa từng xuất hiện trên bất cứ sân khấu âm nhạc hay kênh phát hành nào của anh.

Hàng loạt nghệ sĩ đình đám showbiz Việt chuẩn bị “khuynh đảo” sân khấu Đại nhạc hội - trao giải POPS Awards - Ảnh 2

Hà Anh Tuấn

Hàng loạt nghệ sĩ đình đám showbiz Việt chuẩn bị “khuynh đảo” sân khấu Đại nhạc hội - trao giải POPS Awards - Ảnh 3

Tuấn Hưng

Hàng loạt nghệ sĩ đình đám showbiz Việt chuẩn bị “khuynh đảo” sân khấu Đại nhạc hội - trao giải POPS Awards - Ảnh 4

Trúc nhân

Hàng loạt nghệ sĩ đình đám showbiz Việt chuẩn bị “khuynh đảo” sân khấu Đại nhạc hội - trao giải POPS Awards - Ảnh 5

Bảo Anh

Hàng loạt nghệ sĩ đình đám showbiz Việt chuẩn bị “khuynh đảo” sân khấu Đại nhạc hội - trao giải POPS Awards - Ảnh 6

Hiền Hồ

Hàng loạt nghệ sĩ đình đám showbiz Việt chuẩn bị “khuynh đảo” sân khấu Đại nhạc hội - trao giải POPS Awards - Ảnh 7

Han Sara

Hàng loạt nghệ sĩ đình đám showbiz Việt chuẩn bị “khuynh đảo” sân khấu Đại nhạc hội - trao giải POPS Awards - Ảnh 8
Tố My
Hàng loạt nghệ sĩ đình đám showbiz Việt chuẩn bị “khuynh đảo” sân khấu Đại nhạc hội - trao giải POPS Awards - Ảnh 9

Uni5

Hàng loạt nghệ sĩ đình đám showbiz Việt chuẩn bị “khuynh đảo” sân khấu Đại nhạc hội - trao giải POPS Awards - Ảnh 10

Hai nhóm nhạc đa quốc tịch đang gây sốt cộng đồng fan Kpops Quốc tế Z - Boys, Z- Girls

Bên cạnh các nghệ sỹ tên tuổi đã xác nhận tham gia đại nhạc hội – trao giải POPS Awards năm nay, các nghệ sĩ khách mời và những gương mặt có ảnh hưởng mạnh mẽ tới cộng đồng giải trí trực tuyến cũng là điểm nhấn và yếu tố được mong chờ tại sự kiện. Ngoài ra, theo tiết lộ của BTC, với chủ đề “Một kỷ nguyên mới” sân khấu POPS Awards năm nay sẽ được dàn dựng cực kì độc đáo. Ngay từ khi bước vào cổng chính của sự kiện cho đến khi ngồi vào ghế thưởng thức, khán giả sẽ liên tục được khám phá những điều bất ngờ không tưởng.

Ngoài “quẩy hết mình’ cùng hàng loạt ngôi sao đình đám hàng đầu Vbiz, người hâm mộ sẽ còn được cảm nhận cảm xúc vỡ òa trong khoảnh khắc thần tượng được vinh danh trên sân khấu POPS Awards - A New Millennium qua 9 giải thưởng như sau: Web-series Đột Phá Của Năm, Kênh Tin Tức Của Năm, Đơn Vị Sản Xuất Của Năm, Kênh Giải Trí Của Năm, Ngôi Sao Mới, Gương Mặt Bolero Của Năm, Chương Trình Âm Nhạc Truyền Cảm Hứng, Bài Hát Hiện Tượng, Thành Tựu POPS Awards.

Thông qua nhiều hạng mục giải thưởng và tiêu chí chấm giải mới, chương trình sẽ mang đến cho công chúng bức tranh sinh động về những xu hướng đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường nội dung số. Do đó, bên cạnh các chỉ số về lượt xem và số người theo dõi, tiêu chí chấm giải năm nay sẽ còn dựa trên mức độ đóng góp, sức sáng tạo của các nghệ sĩ và tầm ảnh hưởng của họ đối với thị trường giải trí trong năm qua.

Cùng chờ đón những bất ngờ tại Đại Nhạc Hội và Trao Giải POPS Awards - A New Millennium sẽ diễn ra tại Nhà Thi Đấu Quân Khu 7 – TP.HCM, vào lúc 19h00 ngày 15/03/2019. Sự kiện sẽ được truyền trực tiếp - livestream trên kênh Youtube và Facebook POPS TV, POPS Music và các kênh thuộc POPS.

Đàm Vĩnh Hưng hào hứng lần đầu tiên dự lễ trao giải Grammy 2019

Đàm Vĩnh Hưng hào hứng lần đầu tiên dự lễ trao giải Grammy 2019

Diện trang phục của một thương hiệu thời trang nổi tiếng, Đàm Vĩnh Hưng nhận được nhiều lời khen từ các celeb trẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   trao giải POPS Awards 2019

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 19 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 32 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 5 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh