Thúy Nga làm 'dậy sóng' cõi mạng khi đăng ảnh gợi cảm ở tuổi U50

Hậu trường 12/09/2023 09:14

Nhiều người cho rằng cô nên giữ hình ảnh thanh lịch, chừng mực vì hành động này không phù hợp khi cô bước sang độ tuổi U50.

Những năm đầu thập niên 2000, diễn viên hài Thúy Nga tỏa sáng các sân khấu lớn nhỏ nhờ lối trình diễn tự nhiên, dí dỏm. Tuy nhiên, đến năm 2010, Thúy Nga bí mật kết hôn, cùng chồng sang Mỹ định cư và hiện có con gái Nguyệt Cát. Tưởng chừng hạnh phúc song cuộc hôn nhân của nữ danh hài cũng đổ vỡ, Thúy Nga làm mẹ đơn thân trên đất Mỹ.

Mới đây, ngày 11/9, danh hài Thúy Nga gây chú ý khi đăng tải bức ảnh bán nude lên trang cá nhân với nội dung: "Trước và sau khi … mặc nó!". Ngay lập tức khán giả đã có phản ứng gay gắt về bài đăng của nữ danh hài.

Thúy Nga làm 'dậy sóng' cõi mạng khi đăng ảnh gợi cảm ở tuổi U50 - Ảnh 1
Mới đây, ngày 11/9, danh hài Thúy Nga gây chú ý khi đăng tải bức ảnh bán nude lên trang cá nhân với nội dung: "Trước và sau khi … mặc nó!"

Nhiều người cho rằng cô nên giữ hình ảnh thanh lịch, chừng mực vì hành động này không phù hợp khi cô bước sang độ tuổi U50. Việc đăng tải hình ảnh gợi cảm quá mức gây ra sự khó chịu cho khán giả.

Ngay khi dân mạng bày tỏ gay gắt, Thúy Nga đã nhanh chóng đưa ra lời giải thích: "Nãy tôi cởi áo, quấn cái khăn làm cái hình nhẹ thấy vai, cổ, ức, cánh tay thôi mà bà con cô bác bàn luận dậy sóng rồi". Hiện hình ảnh này vẫn đang nhận về nhiều lượt tương tác với bình luận tỏ ý gay gắt.

Thúy Nga làm 'dậy sóng' cõi mạng khi đăng ảnh gợi cảm ở tuổi U50 - Ảnh 2
Ngay khi dân mạng bày tỏ gay gắt, Thúy Nga đã nhanh chóng đưa ra lời giải thích

Ở tuổi U50, Thúy Nga vẫn theo đuổi phong cách thời trang trẻ trung, gợi cảm. Nhưng chị cũng thừa nhận, sức khỏe không còn như thời trẻ. Để có thể giữ gìn sức khỏe của mình, chị chăm chạy bộ, tập yoga và chăm sóc da, cố gắng sống lành mạnh, khoa học.

"Tôi nghĩ, phụ nữ bất cứ tuổi nào cũng nên làm đẹp để cuộc sống không bị nhàm chán và cảm thấy tự tin hơn khi bước ra ngoài" - Thúy Nga bày tỏ.

Thúy Nga làm 'dậy sóng' cõi mạng khi đăng ảnh gợi cảm ở tuổi U50 - Ảnh 3
Ở tuổi U50, Thúy Nga vẫn theo đuổi phong cách thời trang trẻ trung, gợi cảm
Thúy Nga làm 'dậy sóng' cõi mạng khi đăng ảnh gợi cảm ở tuổi U50 - Ảnh 4
 Để có thể giữ gìn sức khỏe và vóc dáng như hiện tại, chị chăm chạy bộ, tập yoga và chăm sóc da, cố gắng sống lành mạnh, khoa học

Trước đó, nói về cuộc sống làm mẹ đơn thân trên đất Mỹ, Thúy Nga cho biết bản thân gặp không ít áp lực. "Tôi luôn trong tình trạng quay cuồng với công việc nhưng tôi không bao giờ nói ra hay than vãn để mọi người thương hại. Tôi muốn nỗ lực 200% sức lực để Nguyệt Cát được hạnh phúc và không thiếu thốn bất cứ điều gì" - Thúy Nga nói.

Bất ngờ gặp lại ca sĩ Kim Ngân, nghệ sĩ Thúy Nga xót xa trước cuộc sống hiện tại của giọng ca hải ngoại vang danh một thời

Bất ngờ gặp lại ca sĩ Kim Ngân, nghệ sĩ Thúy Nga xót xa trước cuộc sống hiện tại của giọng ca hải ngoại vang danh một thời

Chia sẻ của Thúy Nga về nữ danh ca hải ngoại một thời khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Xem thêm
Từ khóa:   danh hài Thúy Nga Thúy Nga bán nude Thúy Nga

TIN MỚI NHẤT

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 26 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 41 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 56 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Ngoại tình 1 giờ 56 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm