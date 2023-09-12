Thúy Nga làm 'dậy sóng' cõi mạng khi đăng ảnh gợi cảm ở tuổi U50

Nhiều người cho rằng cô nên giữ hình ảnh thanh lịch, chừng mực vì hành động này không phù hợp khi cô bước sang độ tuổi U50.

Những năm đầu thập niên 2000, diễn viên hài Thúy Nga tỏa sáng các sân khấu lớn nhỏ nhờ lối trình diễn tự nhiên, dí dỏm. Tuy nhiên, đến năm 2010, Thúy Nga bí mật kết hôn, cùng chồng sang Mỹ định cư và hiện có con gái Nguyệt Cát. Tưởng chừng hạnh phúc song cuộc hôn nhân của nữ danh hài cũng đổ vỡ, Thúy Nga làm mẹ đơn thân trên đất Mỹ. Mới đây, ngày 11/9, danh hài Thúy Nga gây chú ý khi đăng tải bức ảnh bán nude lên trang cá nhân với nội dung: "Trước và sau khi … mặc nó!". Ngay lập tức khán giả đã có phản ứng gay gắt về bài đăng của nữ danh hài.

Mới đây, ngày 11/9, danh hài Thúy Nga gây chú ý khi đăng tải bức ảnh bán nude lên trang cá nhân với nội dung: "Trước và sau khi … mặc nó!" Nhiều người cho rằng cô nên giữ hình ảnh thanh lịch, chừng mực vì hành động này không phù hợp khi cô bước sang độ tuổi U50. Việc đăng tải hình ảnh gợi cảm quá mức gây ra sự khó chịu cho khán giả. Ngay khi dân mạng bày tỏ gay gắt, Thúy Nga đã nhanh chóng đưa ra lời giải thích: "Nãy tôi cởi áo, quấn cái khăn làm cái hình nhẹ thấy vai, cổ, ức, cánh tay thôi mà bà con cô bác bàn luận dậy sóng rồi". Hiện hình ảnh này vẫn đang nhận về nhiều lượt tương tác với bình luận tỏ ý gay gắt.

Ngay khi dân mạng bày tỏ gay gắt, Thúy Nga đã nhanh chóng đưa ra lời giải thích Ở tuổi U50, Thúy Nga vẫn theo đuổi phong cách thời trang trẻ trung, gợi cảm. Nhưng chị cũng thừa nhận, sức khỏe không còn như thời trẻ. Để có thể giữ gìn sức khỏe của mình, chị chăm chạy bộ, tập yoga và chăm sóc da, cố gắng sống lành mạnh, khoa học. "Tôi nghĩ, phụ nữ bất cứ tuổi nào cũng nên làm đẹp để cuộc sống không bị nhàm chán và cảm thấy tự tin hơn khi bước ra ngoài" - Thúy Nga bày tỏ. Ở tuổi U50, Thúy Nga vẫn theo đuổi phong cách thời trang trẻ trung, gợi cảm Để có thể giữ gìn sức khỏe và vóc dáng như hiện tại, chị chăm chạy bộ, tập yoga và chăm sóc da, cố gắng sống lành mạnh, khoa học Trước đó, nói về cuộc sống làm mẹ đơn thân trên đất Mỹ, Thúy Nga cho biết bản thân gặp không ít áp lực. "Tôi luôn trong tình trạng quay cuồng với công việc nhưng tôi không bao giờ nói ra hay than vãn để mọi người thương hại. Tôi muốn nỗ lực 200% sức lực để Nguyệt Cát được hạnh phúc và không thiếu thốn bất cứ điều gì" - Thúy Nga nói.

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