Thúy Nga bất ngờ hé lộ cuộc sống hiện tại sau khi bác bỏ bị cảnh sát Mỹ 'trục xuất' ra khỏi nhà

Hậu trường 24/03/2022 11:12

Những ngày vừa qua, sự việc nữ danh hài Thúy Nga bị cảnh sát Mỹ ập đến nhà giữa đêm, yêu cầu ra khỏi nhà khiến dư luận xôn xao.

Vừa qua, Thúy Nga đăng tải hình ảnh bên trong căn hộ sau nhiều ồn ào không hay xảy ra trong thời gian qua. Danh hài cho biết nhiều người gọi điện khuyên cô không nên làm gì, giữ nguyên hiện trường cũ bị người khác bôi vẽ trong nhà. Song với tính cách của mình, nữ danh hài quyết dọn dẹp "bãi chiến trường" mà người khác tạo ra.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Mấy hôm nay nhiều việc quá, không thời gian lên Facbook và lướt tin tức vì vẫn tiếp tục làm công trình phờ phạc mặt. Có một số anh chị gọi lại cứ dặn mình đừng nên làm gì cả, cứ giữ nguyên hiện trường cũ đi, đừng nên sửa cái hiện trường mà người ta qua sơn, vẽ bôi bôi đẹp lạ. Cái số mình là số lọ mọ mà, cứ ai bày bãi chiến trường thì em là người luôn phải đi dọn dẹp, có cái nết siêng năng tần tảo từ bé nó quen rồi".

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Động thái mới Thúy Nga sau khi bác tin đồn 'trục xuất khỏi nhà' - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, nữ danh hài cũng bác bỏ thông tin sống bám vào vô gia cư cơ nhỡ, và bởi vì không khoe khoang nên nhiều người nghĩ cô nghèo khổ. Thúy Nga bộc bạch: "Lại thêm cái nết lè phè giản dị nữa cái người ta tưởng em nghèo, em sống bám vào vô gia cư cơ nhỡ. Gia đạo, gia thế, gia tộc mình ra sao cả đời có bao giờ có cái tính khoe đâu. Mà giờ mới phát hiện ra một điều, ở đời ai mà càng khoe khoang thì rốt cuộc 'tốt mã thôi chứ không tốt nước sơn".

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Nữ danh hài bác bỏ bị cảnh sát Mỹ 'trục xuất' ra khỏi nhà - Ảnh: Internet

Trước đó, cư dân mạng xôn xao về sự việc Thúy Nga bị cảnh sát Mỹ ập đến nhà giữa đêm, yêu cầu rời khỏi nơi ở vì phạm pháp. Ngay sau đó, trên trang cá nhân, nữ danh hài cũng khẳng định, đây chỉ là sự cố hiểu lầm. Thúy Nga cũng không làm gì phi pháp và bị trục xuất khỏi nhà như lời đồn đại. Hiện tại, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, danh hài hiện tại cũng đã hoàn toàn đứng tên sở hữu căn nhà này.

Cô cho hay, thời điểm đó cô chưa hoàn toàn sở hữu và cư trú ở căn hộ này, mới trả một phần tiền. Song hôm đó khi ghé vào căn hộ, nữ diễn viên phát hiện có người lạ tiến hành sửa chữa, thi công ngôi nhà. Những người này còn cho rằng họ đã thuê lại căn hộ này, trong khi bên bán nhà không có bất kỳ thông báo nào với cô. Vì bực tức, Thúy Nga đã xảy ra cãi cọ với bên bán nhà, dẫn tới việc cảnh sát có mặt để giải quyết ồn ào.

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Từ khóa:   Thúy Nga nghệ sĩ Thúy Nga Sao Việt

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