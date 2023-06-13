Thúy Hạnh cho ái nữ diện 'cây' hàng hiệu ở tuổi 15, ngoại hình gây thương nhớ, dự đoán là mỹ nhân tương lai

Bé Suti (Lê Gia An) - con gái út nhạc sĩ Minh Khang và siêu mẫu Thúy Hạnh từng nhận được sự yêu quý của khán giả trong chương trình Bố ơi mình đi đâu thế năm 2014 và 2015. Lúc mới tham gia, Suti chỉ mới 5 tuổi.

Đặc biệt, Suti còn sở hữu một đặc điểm trên khuôn mặt khiến bao người ao ước chính là chiếc mũi cao vút. Trong loạt ảnh mới nhất, Suti gây sốt khi khoe góc nghiêng cuốn hút, thần thái sang chảnh thừa hưởng từ mẹ là cựu siêu mẫu.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vèo một cái Suti giờ đã 15 tuổi. Mới đây siêu mẫu Thúy Hạnh đã chia sẻ hình ảnh con gái ngày càng trổ mã ở tuổi 15 và nhận về "cơn mưa" lời khen ngợi, yêu thích từ cộng đồng mạng.

Em út Suti nay đã 15 tuổi, có diện mạo xinh đẹp và trong trẻo

Thúy Hạnh - Minh Khang bên hai cô con gái xinh đẹp là Suli và Suti

Mới đây, Thúy Hạnh tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh bên hai cô con gái trong một chuyến du lịch. Trong loại ảnh, cả gia đình nữ siêu mẫu Hà thành cùng điện trang phục ton sur ton màu tím. Hai ái nữ Suli và Suti diện váy xoè xinh xắn và đeo túi xách trẻ trung. Đáng nói, với những người "sành thời trang" dễ nhận ra đây là 2 chiếc túi "không phải dạng vừa", có giá thành không hề rẻ.

Đặc biệt hơn cả, đó chính là 2 chiếc túi mà Suli và Suti đang mang. Được biết, chiếc túi đeo chéo màu be của Suti chính là dòng Chanel Vanity With Chain hiện có giá trên dưới 3,300USD.

Có thể thấy, bên cạnh việc cô nàng Suti được đánh giá cao về ngoại hình, cô chị cả Suli cũng không hề kém cạnh em gái. Cải hai cô bé cũng cho thấy mình là con nhà nòi khi có phong cách thời trang khá ấn tượng. Nếu như em út Suti thường yêu thích phong cách nhẹ nhàng, ngọt ngào với những bộ váy xinh xắn, cô chị Suli "biến hoá" nhiều phong cách từ cá tính, năng động đến ngọt ngào.

Có thể thấy, trong khi Suti khá trung thành với phong cách váy áo ngọt ngào, nhẹ nhàng, cô chị Suli dù có phần bị "lép vế" về chiều cao nhưng lại có nhiều màn "biến hoá" với phong cách đa dạng hơn.

Và đặc biệt, ở độ tuổi bắt đầu định hình phong cách, Thúy Hạnh cũng dần cho các con làm quen với những item thời trang hàng hiệu đắt đỏ. Chắc hẳn, với dòng gen "con nhà nòi" từ mẹ siêu mẫu, Suli và Suti trong tương lai gần sẽ sớm trở thành những mỹ nhân có phong cách thời trang chẳng thua những fashionista.

Thúy Hạnh cũng rất thường xuyên đưa 2 con gái đi tham gia các sự kiện. Mỗi lần xuất hiện, 2 cô thiếu nữ đều làm ai nấy xuýt xoa với ngoại hình rạng rỡ cùng phong cách ấn tượng.

Ở tuổi 15, Suti sở hữu chiều cao nổi bật, Thuý Hạnh chia sẻ với người hâm mộ, con gái út Suti cao 1.63cm. Cô bé thích theo học thiết kế thời trang, thích âm nhạc, du lịch. Suti hướng ngoại, thích giao lưu với bạn bè, sống tình cảm. Cả hai vợ chồng Thúy Hạnh đều muốn để các con phát triển tự nhiên, không định hướng vào làng giải trí.

So với ngày bé, Suti đã có màn "lột xác" ngoạn mục, bé trông xinh xắn và ra dáng tiểu mỹ nhân. Thuý Hạnh cho biết nhóc tỳ đã có quá trình giảm cân nghiêm túc để có được ngoại hình như hiện tại.

So với ngày bé, Suti đã có màn "lột xác" ngoạn mục, bé trông xinh xắn và ra dáng tiểu mỹ nhân.

Hiện tại, Suti đang được cho theo học ở trường quốc tế, chơi golf từ bé và đạt được nhiều thành tích. Nhóc tỳ có cuộc sống vui vẻ, thoải mái bên trong ngôi biệt thự của gia đình. Nếu như Minh Khang đóng vai trò ông bố nghiêm khắc để răn dạy các con thì Thuý Hạnh là bạn để tâm sự, đồng hành cùng các bé.

Nhóc tỳ còn được chơi golf cùng gia đình, Suti và chị gái từng chiến thắng giải "Near pin" (giải phát bóng gần cờ nhất) trong một cuộc thi hồi tháng 5/2022

Ngoài ra, tổ ấm viên mãn của gia đình nam nhạc sĩ Minh Khang và siêu mẫu Thúy Hạnh luôn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Dù từng nhận về nhiều ý kiến cả 2 là ''cặp đôi đũa lệch'' thế nhưng trải qua gần 2 thập kỷ bên nhau, vợ chồng Thúy Hạnh vẫn vô cùng viên mãn với 2 cô công chúa xinh xắn.