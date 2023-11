Thực hiện nghi thức truyền thông trong đám cưới, mẹ của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My có sự nhầm lẫn bất ngờ nhưng cực đáng yêu

Đám cưới của cặp đôi Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng khi chú rể là cầu chủ điển trai, chân sút hàng đầu của Đội tuyển quốc gia Việt Nam, cô dâu từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam. Chính vì vậy, những chi tiết lớn nhỏ trong ngày vui của nam cầu thủ người Thái Bình đều nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Video: Nghi thức trao nón cho cô dâu trong đám cưới Đoàn Văn Hậu và Doãn Hà My.

Một chi tiết nhầm lẫn thú vị của mẹ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My trong lúc làm lễ xin dâu đã khiến mọi người bật cười. Theo đó, mẹ chú rể sẽ thực hiện trao nón cho con dâu trước khi chính thức đón con về làm dâu nhà mình. Tuy nhiên, có lẽ do quá hồi hộp hay sao mà thay vì trao nón cho Doãn Hải My, mẹ Đoàn Văn Hậu lại trao nón cho… bà thông gia.