Bạn gái Đoàn Văn Hậu công khai chúc mừng sinh nhật một người đặc biệt, danh tính 'trai lạ' gây bất ngờ

Hậu trường 12/09/2022 20:05

Có thể thấy, bạn gái Đoàn Văn Hậu vô cùng yêu thích và có tình cảm quý mến đối với chàng trai này khi cô công khai chúc mừng sinh nhật trên trang cá nhân.

Mặc dù đã hẹn hò được một thời gian nhưng phải mới đây, Đoàn Văn Hậu mới chính thức công khai mối quan hệ với bạn gái Doãn Hải My. Kể từ sau khi công khai, cả hai cũng thoải mái nhắc đến đối phương trên mạng xã hội hơn.

Bạn gái Đoàn Văn Hậu công khai chúc mừng sinh nhật một người đặc biệt, danh tính 'trai lạ' gây bất ngờ - Ảnh 1
Cầu thủ Đoàn Văn Hậu công khai bạn gái Doãn Hải My.

Tuy nhiên, mới đây, Doãn Hải My khiến không ít người bất ngờ khi đã chia sẻ công khai hình ảnh chúc mừng sinh nhật một chàng trai lạ mà không phải là Đoàn Văn Hậu. Người đẹp hào hứng: "Happy birthday Namjoonie (tạm dịch là chúc mừng sinh nhật Namjoon)".

Bạn gái Đoàn Văn Hậu công khai chúc mừng sinh nhật một người đặc biệt, danh tính 'trai lạ' gây bất ngờ - Ảnh 2
Bài đăng chúc mừng sinh nhật "trai lạ" của cô nàng trên trang cá nhân.

 Tuy nhiên khi nhìn lại diện mạo của người này cư dân mạng không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra "trai lạ" nhận được lời chúc sinh nhật từ Doãn Hải My không ai khác chính là trưởng nhóm nhạc BTS đình đám, Rap Monster. Có thể thấy, dù có bạn trai đẹp trai, cao ráo nhưng cô nàng vẫn "u mê không lối thoát" với những nam nghệ sĩ xứ Kim Chi.

Bạn gái Đoàn Văn Hậu công khai chúc mừng sinh nhật một người đặc biệt, danh tính 'trai lạ' gây bất ngờ - Ảnh 3
Rap Monster là thành viên được nhiều khán giả yêu thích trong nhóm nhạc BTS bởi khả năng ngoại ngữ đáng ngưỡng mộ và phong cách biểu diễn ấn tượng.

Doãn Hải My sinh năm 2001 ở Hà Nội, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, giành giải Người đẹp tài năng. Cô cao 1,67 m, số đo ba vòng 78-56-89 cm. Cô hiện là sinh viên năm cuối Đại học Luật Hà Nội, giỏi tiếng Anh và có năng khiếu đàn piano, hát. Ngoài ra, cô làm mẫu thời trang và kinh doanh cửa hàng mỹ phẩm.

Bạn gái Đoàn Văn Hậu công khai chúc mừng sinh nhật một người đặc biệt, danh tính 'trai lạ' gây bất ngờ - Ảnh 4
Nhan sắc xinh đẹp của bạn gái Đoàn Văn Hậu.

Sau khi Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu xác nhận đang hẹn hò. Trên trang cá nhân, cặp uyên ương nhận được lời chúc mừng từ nhiều đồng nghiệp, bạn bè. Hiện, hai người tập trung cho sự nghiệp, chưa có kế hoạch tổ chức lễ cưới.

Hé lộ mối quan hệ giữa Doãn Hải My và gia đình Đoàn Văn Hậu

Hé lộ mối quan hệ giữa Doãn Hải My và gia đình Đoàn Văn Hậu

Sau khi công khai tình cảm, mối quan hệ của Doãn Hải My với gia đình Đoàn Văn Hậu cũng khiến nhiều người quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   Doãn Hải My Đoàn Văn Hậu bạn gái Đoàn Văn Hậu

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 52 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh