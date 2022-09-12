Bạn gái Đoàn Văn Hậu công khai chúc mừng sinh nhật một người đặc biệt, danh tính 'trai lạ' gây bất ngờ

Có thể thấy, bạn gái Đoàn Văn Hậu vô cùng yêu thích và có tình cảm quý mến đối với chàng trai này khi cô công khai chúc mừng sinh nhật trên trang cá nhân.

Mặc dù đã hẹn hò được một thời gian nhưng phải mới đây, Đoàn Văn Hậu mới chính thức công khai mối quan hệ với bạn gái Doãn Hải My. Kể từ sau khi công khai, cả hai cũng thoải mái nhắc đến đối phương trên mạng xã hội hơn. Cầu thủ Đoàn Văn Hậu công khai bạn gái Doãn Hải My. Tuy nhiên, mới đây, Doãn Hải My khiến không ít người bất ngờ khi đã chia sẻ công khai hình ảnh chúc mừng sinh nhật một chàng trai lạ mà không phải là Đoàn Văn Hậu. Người đẹp hào hứng: "Happy birthday Namjoonie (tạm dịch là chúc mừng sinh nhật Namjoon)".

Bài đăng chúc mừng sinh nhật "trai lạ" của cô nàng trên trang cá nhân. Tuy nhiên khi nhìn lại diện mạo của người này cư dân mạng không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra "trai lạ" nhận được lời chúc sinh nhật từ Doãn Hải My không ai khác chính là trưởng nhóm nhạc BTS đình đám, Rap Monster. Có thể thấy, dù có bạn trai đẹp trai, cao ráo nhưng cô nàng vẫn "u mê không lối thoát" với những nam nghệ sĩ xứ Kim Chi. Rap Monster là thành viên được nhiều khán giả yêu thích trong nhóm nhạc BTS bởi khả năng ngoại ngữ đáng ngưỡng mộ và phong cách biểu diễn ấn tượng. Doãn Hải My sinh năm 2001 ở Hà Nội, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, giành giải Người đẹp tài năng. Cô cao 1,67 m, số đo ba vòng 78-56-89 cm. Cô hiện là sinh viên năm cuối Đại học Luật Hà Nội, giỏi tiếng Anh và có năng khiếu đàn piano, hát. Ngoài ra, cô làm mẫu thời trang và kinh doanh cửa hàng mỹ phẩm.

Nhan sắc xinh đẹp của bạn gái Đoàn Văn Hậu. Sau khi Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu xác nhận đang hẹn hò. Trên trang cá nhân, cặp uyên ương nhận được lời chúc mừng từ nhiều đồng nghiệp, bạn bè. Hiện, hai người tập trung cho sự nghiệp, chưa có kế hoạch tổ chức lễ cưới.

Hé lộ mối quan hệ giữa Doãn Hải My và gia đình Đoàn Văn Hậu Sau khi công khai tình cảm, mối quan hệ của Doãn Hải My với gia đình Đoàn Văn Hậu cũng khiến nhiều người quan tâm.

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