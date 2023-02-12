Đoàn Văn Hậu 'tình bể tình' cùng bạn gái kể chuyện tình yêu, tiết lộ chuyện bị nàng 'bơ đẹp' thuở mới làm quen

Kể từ sau khi công khai chuyện tình cảm, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu thường xuyên xuất hiện cùng nhau hơn. Bên cạnh đó, cặp đôi cũng "phát cẩu lương" trên mạng xã hội khiến netizen trầm trồ.

Ở thời điểm đó, Doãn Hải My trả lời Đoàn Văn Hậu rằng mình bận học và tại livestream, cô nàng còn đùa thêm đây là lý do chính đáng, không thể cãi nổi.

Mới đây, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã lên livestream giải đáp những thắc mắc về chuyện tình yêu của mình. Khi được hỏi về một kỷ niệm ấn tượng về chàng cầu thủ nổi tiếng, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 cho biết trong lần gặp nhau đầu tiên ở ngoài đời, câu nói đầu tiên của Văn Hậu với mình là “Sao em không trả lời Facebook anh?”.

Nghe bạn gái nói, Văn Hậu ngồi bên cạnh chỉ biết cười trừ ngại ngùng. Khi được hỏi về việc yêu Hải My có áp lực không, anh chàng nói: "Anh thấy áp lực cuộc sống". Bị bạn gái hỏi lại: "Vì sao yêu em anh lại áp lực cuộc sống?", cầu thủ sinh năm 1999 nói ngay: "Anh trêu em ấy".

Đoàn Văn Hậu còn chứng minh khả năng lấy lòng bạn gái đỉnh cao khi được hỏi về 3 tật xấu nào của cô nàng mà yêu nhau rồi Hậu mới phát hiện ra. Chàng cầu thủ không trả lời ngay mà mất mấy giây suy nghĩ và nói: “Thật ra chẳng có ai hoàn hảo cả nhưng mà mình phải yêu cái tật xấu của người ấy luôn”. Nghe câu trả lời này, Doãn Hải My vô cùng thích thú.

Bên cạnh chuyện tình yêu, hiện Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đều tập trung cho công việc cũng như định hướng riêng. Trong một chia sẻ cách đây chưa lâu, người đẹp Doãn Hải My cũng cho biết cô và Đoàn Văn Hậu chưa tính đến chuyện cưới xin.