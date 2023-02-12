Đoàn Văn Hậu 'tình bể tình' cùng bạn gái kể chuyện tình yêu, tiết lộ chuyện bị nàng 'bơ đẹp' thuở mới làm quen

Hậu trường 12/02/2023 11:57

Chuyện tình giữa cầu thủ Đoàn Văn Hậu và bạn gái Doãn Hải My luôn khiến nhiều người thích thú bởi độ đáng yêu và đẹp đôi của hai người.

Kể từ sau khi công khai chuyện tình cảm, Doãn Hải MyĐoàn Văn Hậu thường xuyên xuất hiện cùng nhau hơn. Bên cạnh đó, cặp đôi cũng "phát cẩu lương" trên mạng xã hội khiến netizen trầm trồ.

Đoàn Văn Hậu 'tình bể tình' cùng bạn gái kể chuyện tình yêu, tiết lộ chuyện bị nàng 'bơ đẹp' thuở mới làm quen - Ảnh 1

Mới đây, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã lên livestream giải đáp những thắc mắc về chuyện tình yêu của mình. Khi được hỏi về một kỷ niệm ấn tượng về chàng cầu thủ nổi tiếng, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 cho biết trong lần gặp nhau đầu tiên ở ngoài đời, câu nói đầu tiên của Văn Hậu với mình là “Sao em không trả lời Facebook anh?”.

Ở thời điểm đó, Doãn Hải My trả lời Đoàn Văn Hậu rằng mình bận học và tại livestream, cô nàng còn đùa thêm đây là lý do chính đáng, không thể cãi nổi.

Đoàn Văn Hậu 'tình bể tình' cùng bạn gái kể chuyện tình yêu, tiết lộ chuyện bị nàng 'bơ đẹp' thuở mới làm quen - Ảnh 2

Nghe bạn gái nói, Văn Hậu ngồi bên cạnh chỉ biết cười trừ ngại ngùng. Khi được hỏi về việc yêu Hải My có áp lực không, anh chàng nói: "Anh thấy áp lực cuộc sống". Bị bạn gái hỏi lại: "Vì sao yêu em anh lại áp lực cuộc sống?", cầu thủ sinh năm 1999 nói ngay: "Anh trêu em ấy".

Đoàn Văn Hậu còn chứng minh khả năng lấy lòng bạn gái đỉnh cao khi được hỏi về 3 tật xấu nào của cô nàng mà yêu nhau rồi Hậu mới phát hiện ra. Chàng cầu thủ không trả lời ngay mà mất mấy giây suy nghĩ và nói: “Thật ra chẳng có ai hoàn hảo cả nhưng mà mình phải yêu cái tật xấu của người ấy luôn”. Nghe câu trả lời này, Doãn Hải My vô cùng thích thú.

Đoàn Văn Hậu 'tình bể tình' cùng bạn gái kể chuyện tình yêu, tiết lộ chuyện bị nàng 'bơ đẹp' thuở mới làm quen - Ảnh 3

Bên cạnh chuyện tình yêu, hiện Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đều tập trung cho công việc cũng như định hướng riêng. Trong một chia sẻ cách đây chưa lâu, người đẹp Doãn Hải My cũng cho biết cô và Đoàn Văn Hậu chưa tính đến chuyện cưới xin.

Bạn gái Đoàn Văn Hậu công khai chúc mừng sinh nhật một người đặc biệt, danh tính 'trai lạ' gây bất ngờ

Bạn gái Đoàn Văn Hậu công khai chúc mừng sinh nhật một người đặc biệt, danh tính 'trai lạ' gây bất ngờ

Có thể thấy, bạn gái Đoàn Văn Hậu vô cùng yêu thích và có tình cảm quý mến đối với chàng trai này khi cô công khai chúc mừng sinh nhật trên trang cá nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Đoàn Văn Hậu Doãn Hải My Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 7 giờ 43 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 7 giờ 45 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 7 giờ 52 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 7 giờ 53 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 7 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang