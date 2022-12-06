Thu Trang khóc nức nở kể lại việc phải gượng cười vui vẻ khi biết mẹ nhập viện, không thể gặp mặt lần cuối cùng

Trong số các bé của chương trình có em mất cả cha lẫn mẹ vì mắc bệnh phổi, ông nội nuôi cháu nội và đứa con bệnh tật; Có bé chịu cảnh mất mẹ từ nhỏ, lại bị đại dịch cướp đi người cha; Có bé sống cùng mẹ, cha mất vì đại dịch, mỗi ngày còn dành dụm tiền ăn bỏ ống heo để cho bà ngoại 75 tuổi ở quê và phụ mẹ đóng tiền học khiến ai cũng xúc động.

Trong chương trình Mái ấm gia đình Việt tuần này do MC Quyền Linh dẫn dắt có sự góp mặt của 2 nghệ sĩ khách mời là diễn viên Thu Trang và Liên Bỉnh Phát . Cả hai đã đồng sức, đồng lòng giúp các gia đình bé có hoàn cảnh khó khăn vượt qua thử thách mà chương trình đưa ra.

Đây là lần đầu tiên sau gần 5 năm, Thu Trang tham gia một show truyền hình. Khi nhận được lời mời từ Mái ấm gia đình Việt, cô lập tức đồng ý bởi giá trị nhân văn mà chương trình mang lại. Khi tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của các em nhỏ, bà xã Tiến Luật nhiều lần bật khóc nức nở dù trước đó vẫn khẳng định mình là người rất mạnh mẽ, hiếm khi rơi nước mắt.

Diễn viên Thu Trang cho biết, hơn ai hết, cô thấu hiểu cảm giác người nhà mình nằm trong bệnh viện mà mình không thể vào chăm, bởi cô cũng mất mẹ vì dịch bệnh này.

“Lúc mẹ nhập viện thì tôi vẫn đang đi làm, biết tin nhưng tôi vẫn phải tươi cười chào khán giả. Cho tới lúc tôi chạy về nhà thì mẹ đã vào viện, tôi không kịp nhìn mặt mẹ nữa. Mẹ mắc COVID-19 nên người thân không được vào chăm sóc. Hai tuần sau, khoảng 6 giờ sáng thì bác sĩ báo là mẹ tôi đã mất. Lúc nhận tin từ bác sĩ là tôi bàng hoàng, không dám tin và cũng không nghĩ là người thân của mình ra đi đột ngột như vậy”, Thu Trang nghẹn ngào chia sẻ.

Ngoài ra, khi nghe các em nhỏ tâm sự muốn nghỉ học vì thấy người thân vất vả để chăm sóc mình, Thu Trang bất ngờ tiết lộ hiện cô đang nhận nuôi 10 bé mồ côi vì đại dịch Covid-19. Chính vì thế, nữ diễn viên sẵn sàng nhận thêm 3 bé trong chương trình, lo cho ăn học tới nơi tới chốn. Chia sẻ của cô khiến các khán giả có mặt tại buổi ghi hình xúc động.