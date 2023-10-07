Thu Trang 'dở khóc dở cười' khi kể lại kỉ niệm 'bất ổn' trong ngày cưới: Mời 300 khách nhưng phát sinh thêm 200 người

Hậu trường 07/10/2023 15:49

Thu Trang bất ngờ đăng tải lại đoạn clip kỉ niệm về những điều "độc lạ" trong ngày cưới của mình khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Thu Trang và Tiến Luật là một trong những cặp sao Việt nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Bên cạnh công việc thăng hoa, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi cũng cực kì viên mãn sau hơn 1 thập kỷ gắn bó. Mới đây, Thu Trang bất ngờ đăng tải lại đoạn clip kỉ niệm về những điều "độc lạ" trong ngày cưới của mình khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Thu Trang 'dở khóc dở cười' khi kể lại kỉ niệm 'bất ổn' trong ngày cưới: Mời 300 khách nhưng phát sinh thêm 200 người - Ảnh 1
Mới đây, Thu Trang bất ngờ đăng tải lại đoạn clip kỉ niệm về những điều "độc lạ" trong ngày cưới của mình khiến khán giả cười nghiêng ngả

Theo đó, nữ diễn viên kể cô gửi thiệp mời cho 300 khách nhưng ngày cưới phát sinh thêm khoảng 200 người. Cô không biết những người khách này từ đâu đến. "Đám cưới tôi mời 30 bàn, cuối cùng ra thêm 15-20 bàn. Tôi tự hỏi khách ở đâu nhiều dữ vậy. Tôi chỉ đặt dự trù 3 bàn, nhà hàng trải ra hết nhưng vẫn thiếu. Thường mỗi bàn chỉ 10 người, đám cưới tôi ngồi 15 người/bàn mà phải trải thêm mười mấy bàn" - Thu Trang kể.

Thu Trang 'dở khóc dở cười' khi kể lại kỉ niệm 'bất ổn' trong ngày cưới: Mời 300 khách nhưng phát sinh thêm 200 người - Ảnh 2
Theo đó, nữ diễn viên kể cô gửi thiệp mời cho 300 khách nhưng ngày cưới phát sinh thêm khoảng 200 người. Cô không biết những người khách này từ đâu đến

Vài ngày sau đám cưới, nữ diễn viên mới được vài người tiết lộ rằng khán giả thấy nhiều nghệ sĩ đông vui nên đã trà trộn vào tham dự. Vợ Tiến Luật cho biết: "Những người không có thiệp mời cũng đi. Lúc về nhà em thấy có cả bao thư, bao lì xì, có cả thiệp cưới của đám bên cạnh người ta cũng bỏ qua bên em tại nghệ sĩ đông vui mà. Em nói thiệt bao lì xì có 5-10 nghìn, có khi là vé số nữa. Người ta chạy ngang thấy nghệ sĩ đông quá cái về tắm rửa xong bỏ bao lì xì đi đám cưới luôn, hèn chi em nói đông quá mà không biết khách ở đâu. Nghệ sĩ đến không có bàn ngồi, đứng chơi vui vậy thôi không ăn uống được gì". 

Thu Trang 'dở khóc dở cười' khi kể lại kỉ niệm 'bất ổn' trong ngày cưới: Mời 300 khách nhưng phát sinh thêm 200 người - Ảnh 3
Vài ngày sau đám cưới, nữ diễn viên mới được vài người tiết lộ rằng khán giả thấy nhiều nghệ sĩ đông vui nên đã trà trộn vào tham dự

Từng tham dự ngày vui của cặp đôi, Cát Phượng có lần cũng hé lộ về khung cảnh hỗn loạn khi ấy: "Nhớ lại ngày cưới của hai em Tiến Luật - Thu Trang vui lắm. Ngày cưới hai đứa chế ngồi dưới đất vì không còn bàn để ngồi nghen".

Thu Trang 'dở khóc dở cười' khi kể lại kỉ niệm 'bất ổn' trong ngày cưới: Mời 300 khách nhưng phát sinh thêm 200 người - Ảnh 4
Thu Trang 'dở khóc dở cười' khi kể lại kỉ niệm 'bất ổn' trong ngày cưới: Mời 300 khách nhưng phát sinh thêm 200 người - Ảnh 5
Thu Trang kể: "Nghệ sĩ đến không có bàn ngồi, đứng chơi vui vậy thôi không ăn uống được gì"

Thu Trang và Tiến Luật kết hôn năm 2011 và hiện có một cậu quý tử. Trước đó, tại một buổi ra mắt phim vào tháng 4/2023, vợ chồng sao Việt cũng hé lộ dự định sinh thêm một bé gái vào năm sau để "đủ nếp đủ tẻ". Thu Trang chia sẻ: "Từ hồi năm ngoái, tôi và anh Luật đã có dự định sinh thêm bé nữa. Tới tuổi này tự dưng lại muốn có thêm con, muốn có hai đứa con gái nữa. Chúng tôi cũng sẵn sàng kế hoạch rồi, cũng đi gặp bác sĩ xin tư vấn, hút trứng, tạo phôi xong hết rồi, chuẩn bị để phôi vào thôi".

Thu Trang 'dở khóc dở cười' khi kể lại kỉ niệm 'bất ổn' trong ngày cưới: Mời 300 khách nhưng phát sinh thêm 200 người - Ảnh 6
Thu Trang và Tiến Luật kết hôn năm 2011 và hiện có một cậu quý tử. Vợ chồng sao Việt cũng hé lộ dự định sinh thêm một bé gái vào năm sau để "đủ nếp đủ tẻ"

Trong vài năm trở lại đây, Thu Trang ít tham gia gameshow truyền hình mà tập trung khẳng định vị trí của mình trong làng phim ảnh. Cô là một nhà sản xuất "mát tay" với nhiều phim điện ảnh, web-drama, sitcom,... thành công.

Bị đối tác khởi kiện đòi tiền tỉ, đại diện công ty giải trí của diễn viên Thu Trang - Tiến Luật nói gì?

Bị đối tác khởi kiện đòi tiền tỉ, đại diện công ty giải trí của diễn viên Thu Trang - Tiến Luật nói gì?

Do không thỏa thuận được trong việc phân chia lợi nhuận và vốn góp, công ty của vợ chồng diễn viên Thu Trang - Tiến Luật bị đối tác khởi kiện.

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