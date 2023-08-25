Đàm Thu Trang khoe cận diện mạo quý tử út Sutin, thừa nhận 'mê mệt' điểm này của nhóc tỳ!

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang đăng tải bức ảnh chụp cận mặt quý tử Sutin - con chung thứ 2 của cô với ông xã Cường Đô La.

Đàm Thu Trang được biết đến với vai trò người mẫu và ca sĩ. Cô từng đoạt danh hiệu Hoa khôi xứ Lạng 2010, vào top 6 chung cuộc của chương trình Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên, top 20 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020... Dù hoạt động nghệ thuật nhiều năm, song Đàm Thu Trang không để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Tuy nhiên, sau khi kết hôn với Cường "đô la", cô trở thành cái tên được dư luận quan tâm. Gần 4 năm kết hôn, Đàm Thu Trang và ông xã đại gia vẫn duy trì cuộc sống hạnh phúc. Bà xã "đại gia phố núi" còn được nhận xét là người khéo léo, dung hòa được mối quan hệ với Subeo - con riêng của chồng Gần 4 năm kết hôn, Đàm Thu Trang và ông xã đại gia vẫn duy trì cuộc sống hạnh phúc. Cặp đôi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau lên mạng xã hội. Cựu người mẫu 8X được khen đảm đang, giỏi quán xuyến việc gia đình. Bà xã "đại gia phố núi" còn được nhận xét là người khéo léo, dung hòa được mối quan hệ với Subeo - con riêng của chồng.

Cuối tháng 5 vừa qua, nữ người mẫu đã hạ sinh con thứ 2 cho chồng đại gia là một bé trai, được đặt tên thân mật là Sutin Cuối tháng 5 vừa qua, nữ người mẫu đã hạ sinh con thứ 2 cho chồng đại gia là một bé trai, được đặt tên thân mật là Sutin. Ấy thế chưa đầy 3 tháng làm mẹ bỉm sữa, Đàm thu Trang khiến nhiều người ngỡ ngàng khi lấy lại được nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng thon thả.



Ấy thế chưa đầy 3 tháng làm mẹ bỉm sữa, Đàm thu Trang khiến nhiều người ngỡ ngàng khi lấy lại được nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng thon thả Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang đăng tải bức ảnh chụp cận mặt quý tử Sutin - con chung thứ 2 của cô với ông xã Cường Đô La. Đây là lần đầu tiên cựu mẫu xứ Lạng công khai diện mạo quý tử. Kèm theo ảnh, Đàm Thu Trang viết: "Con là Sutin… Mẹ con mê góc nghiêng của con quá rồi cô chú ơi".

Đàm Thu Trang đăng tải bức ảnh chụp cận mặt quý tử Sutin - con chung thứ 2 của cô với ông xã Cường Đô La. Đây là lần đầu tiên cựu mẫu xứ Lạng công khai diện mạo quý tử Sau khi đăng tải, ngoại hình con trai thứ 3 của "đại gia phố núi" nhanh chóng "gây sốt" mạng xã hội. Vô số bình luận trầm trồ khen Sutin trông như "bản sao" của bố Có thể thấy, Sutin nay được gần 3 tháng tuổi nhưng vẻ ngoài trông vô cùng bụ bẫm, cứng cáp. Dưới phần bình luận, Cường Đô La nhắn nhủ đến "út cưng": "Đẹp trai nhất nhà đấy... Yêu cục kim cương của papa". Sau khi đăng tải, ngoại hình con trai thứ 3 của "đại gia phố núi" nhanh chóng "gây sốt" mạng xã hội. Vô số bình luận trầm trồ khen Sutin trông như "bản sao" của bố.

"Đại gia phố núi" vừa tranh thủ trông bé Sutin, kiêm luôn nhiệm vụ chăm sóc con gái Suchin Kể từ ngày lấy vợ, Cường Đô La cũng được hội chị em gọi là "anh chồng quốc dân" khi không ngần ngại phụ giúp vợ chăm sóc con. "Đại gia phố núi" vừa tranh thủ trông bé Sutin, kiêm luôn nhiệm vụ chăm sóc con gái Suchin. Bên cạnh đó, Cường Đô La hết sức chu đáo khi chăm vợ sau sinh. Trang cá nhân, "ông bố bỉm sữa" thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/am-thu-trang-khoe-can-dien-mao-quy-tu-ut-sutin-thua-nhan-me-met-iem-nay-cua-nhoc-ty-612078.html