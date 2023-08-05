Đàm Thu Trang 'đốn tim' trước màn nịnh mẹ ngọt hơn mía lùi của ái nữ

Còn nhỏ tuổi nhưng con gái Đàm Thu Trang được nhanh xét rất hoạt ngôn, thông minh, được dân tình ví như "bà cụ non".

Suchin nhà Cường Đô La và Đàm Thu Trang là một trong những nhóc tỳ của sao Việt nhận được nhiều sự yêu mến bởi độ dễ thương, lém lĩnh. Trên mạng xã hội, bố mẹ Suchin thường xuyên cập nhật về những khoảnh khắc đời thường của ái nữ và nhận về lượt tương tác khủng. Suchin nhà Cường Đô La và Đàm Thu Trang là một trong những nhóc tỳ của sao Việt nhận được nhiều sự yêu mến bởi độ dễ thương, lém lĩnh Mới đây, Đàm Thu Trang đã đăng tải đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện với ái nữ Suchin khiến dân tình "xỉu up, xỉu down". Theo đó, khi được mẹ hỏi: "Suchin với mẹ mặc đồ giống nhau này, mẹ xinh không?". Không hề chần chừ, Suchin liền đáp 1 câu nịnh mẹ ngọt như mía lùi: "Xinh như công chúa".

Mới đây, Đàm Thu Trang đã đăng tải đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện với ái nữ Suchin khiến dân tình "xỉu up, xỉu down" Phản ứng nhanh nhạy của của ái nữ khiến bà xã Cường Đô La "tan chảy" bởi sự dễ thương. Còn nhỏ tuổi nhưng con gái Đàm Thu Trang được nhanh xét rất hoạt ngôn, thông minh, được dân tình ví như "bà cụ non". Còn nhỏ tuổi nhưng con gái Đàm Thu Trang được nhanh xét rất hoạt ngôn, thông minh, được dân tình ví như "bà cụ non" Dù chỉ mới 3 tuổi, Suchin cũng rất ra dáng chị 2 khi phụ bố mẹ chăm sóc và chơi đùa với em út. Suchin được xem là "ngậm thìa vàng" từ khi còn nhỏ khi có bố nổi tiếng là "đại gia phố núi" Cường Đô La, mẹ là cựu người mẫu đình đám Đàm Thu Trang. Cô bé được bố mẹ đầu tư mạnh tay cho những món đồ hiệu đắt tiền ngay từ khi chỉ mới vài tháng tuổi. Phong cách thời trang của Suchin luôn được khen ngợi dù trang phục của cô bé theo nhiều cá tính khác nhau. Cô bé thậm chí còn có hẳn một bộ sưu tập túi xách hàng hiệu.

Cô bé được bố mẹ đầu tư mạnh tay cho những món đồ hiệu đắt tiền ngay từ khi chỉ mới vài tháng tuổi Suchin từng được bố mua hẳn xế hộp xịn mang màu sắc phong thủy, hợp mệnh. Chiếc xe còn được đính kèm dòng chữ 'Chibi Suchin Racing' (Cuộc đua của cô bé Suchin) có giá hơn 2 tỷ đồng Theo dõi trang cá nhân của Cường Đô La có thể thấy anh rất cưng chiều "con gái rượu". Suchin từng được bố mua hẳn xế hộp xịn mang màu sắc phong thủy, hợp mệnh. Chiếc xe còn được đính kèm dòng chữ 'Chibi Suchin Racing' (Cuộc đua của cô bé Suchin) có giá hơn 2 tỷ đồng.

Cường Đô La không khỏi bật cười khi ái nữ tiết lộ nỗi sợ giống mình, netizen cũng phải gật gù đồng tình! Mới đây, trên trang cá nhân, doanh nhân Cường Đô La đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại đoạn hội thoại vô cùng đáng yêu giữa con gái Suchin cùng một người dì.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/am-thu-trang-on-tim-truoc-man-ninh-me-ngot-hon-mia-lui-cua-ai-nu-607634.html