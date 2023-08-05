Đàm Thu Trang 'đốn tim' trước màn nịnh mẹ ngọt hơn mía lùi của ái nữ

Hậu trường 05/08/2023 09:23

Còn nhỏ tuổi nhưng con gái Đàm Thu Trang được nhanh xét rất hoạt ngôn, thông minh, được dân tình ví như "bà cụ non".

Suchin nhà Cường Đô La và Đàm Thu Trang là một trong những nhóc tỳ của sao Việt nhận được nhiều sự yêu mến bởi độ dễ thương, lém lĩnh. Trên mạng xã hội, bố mẹ Suchin thường xuyên cập nhật về những khoảnh khắc đời thường của ái nữ và nhận về lượt tương tác khủng.

Đàm Thu Trang 'đốn tim' trước màn nịnh mẹ ngọt hơn mía lùi của ái nữ - Ảnh 1
Suchin nhà Cường Đô La và Đàm Thu Trang là một trong những nhóc tỳ của sao Việt nhận được nhiều sự yêu mến bởi độ dễ thương, lém lĩnh

Mới đây, Đàm Thu Trang đã đăng tải đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện với ái nữ Suchin khiến dân tình "xỉu up, xỉu down". Theo đó, khi được mẹ hỏi: "Suchin với mẹ mặc đồ giống nhau này, mẹ xinh không?". Không hề chần chừ, Suchin liền đáp 1 câu nịnh mẹ ngọt như mía lùi: "Xinh như công chúa".

Đàm Thu Trang 'đốn tim' trước màn nịnh mẹ ngọt hơn mía lùi của ái nữ - Ảnh 2
Mới đây, Đàm Thu Trang đã đăng tải đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện với ái nữ Suchin khiến dân tình "xỉu up, xỉu down"

Phản ứng nhanh nhạy của của ái nữ khiến bà xã Cường Đô La "tan chảy" bởi sự dễ thương. Còn nhỏ tuổi nhưng con gái Đàm Thu Trang được nhanh xét rất hoạt ngôn, thông minh, được dân tình ví như "bà cụ non".

Đàm Thu Trang 'đốn tim' trước màn nịnh mẹ ngọt hơn mía lùi của ái nữ - Ảnh 3
Còn nhỏ tuổi nhưng con gái Đàm Thu Trang được nhanh xét rất hoạt ngôn, thông minh, được dân tình ví như "bà cụ non"

Dù chỉ mới 3 tuổi, Suchin cũng rất ra dáng chị 2 khi phụ bố mẹ chăm sóc và chơi đùa với em út. Suchin được xem là "ngậm thìa vàng" từ khi còn nhỏ khi có bố nổi tiếng là "đại gia phố núi" Cường Đô La, mẹ là cựu người mẫu đình đám Đàm Thu Trang. Cô bé được bố mẹ đầu tư mạnh tay cho những món đồ hiệu đắt tiền ngay từ khi chỉ mới vài tháng tuổi. Phong cách thời trang của Suchin luôn được khen ngợi dù trang phục của cô bé theo nhiều cá tính khác nhau. Cô bé thậm chí còn có hẳn một bộ sưu tập túi xách hàng hiệu. 

Đàm Thu Trang 'đốn tim' trước màn nịnh mẹ ngọt hơn mía lùi của ái nữ - Ảnh 4
Đàm Thu Trang 'đốn tim' trước màn nịnh mẹ ngọt hơn mía lùi của ái nữ - Ảnh 5
Cô bé được bố mẹ đầu tư mạnh tay cho những món đồ hiệu đắt tiền ngay từ khi chỉ mới vài tháng tuổi
Đàm Thu Trang 'đốn tim' trước màn nịnh mẹ ngọt hơn mía lùi của ái nữ - Ảnh 6
Suchin từng được bố mua hẳn xế hộp xịn mang màu sắc phong thủy, hợp mệnh. Chiếc xe còn được đính kèm dòng chữ 'Chibi Suchin Racing' (Cuộc đua của cô bé Suchin) có giá hơn 2 tỷ đồng

Theo dõi trang cá nhân của Cường Đô La có thể thấy anh rất cưng chiều "con gái rượu". Suchin từng được bố mua hẳn xế hộp xịn mang màu sắc phong thủy, hợp mệnh. Chiếc xe còn được đính kèm dòng chữ 'Chibi Suchin Racing' (Cuộc đua của cô bé Suchin) có giá hơn 2 tỷ đồng.

Cường Đô La không khỏi bật cười khi ái nữ tiết lộ nỗi sợ giống mình, netizen cũng phải gật gù đồng tình!

Cường Đô La không khỏi bật cười khi ái nữ tiết lộ nỗi sợ giống mình, netizen cũng phải gật gù đồng tình!

Mới đây, trên trang cá nhân, doanh nhân Cường Đô La đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại đoạn hội thoại vô cùng đáng yêu giữa con gái Suchin cùng một người dì.

Xem thêm
Từ khóa:   suchin con gái Cường Đô la Cường Đô la - Đàm Thu Trang

TIN MỚI NHẤT

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 53 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 1 giờ 38 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 2 giờ 23 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 2 giờ 38 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ