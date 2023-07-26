Đàm Thu Trang gây hoang mang vì động thái lạ lúc giữa đêm, rộ lên nghi vấn lục đục với Cường Đô La?

Theo đó, vào nửa đêm, bà xã Cường Đô La bất ngờ đăng dòng story với 4 chữ: "Có cũng như không!".

Đàm Thu Trang từng là một trong những chân dài đình đám Vbiz nhưng tháng 7/2019, cô quyết định lên xe hoa với doanh nhân Cường Đô La. Sau 4 năm kết hôn, Đàm Thu Trang và Cường Đô La đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Tháng 5 vừa qua, cặp đôi vui mừng thông báo gia đình đón thêm thành viên mới là một bé trai. Sau 4 năm kết hôn, Đàm Thu Trang và Cường Đô La đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, viên mãn Trên trang cá nhân, Cường Đô La cũng không ngần ngại khoe nhiều khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình và đặc biệt là sự cưng chiều bà xã vô đối. Thế nhưng mới đây, Đàm Thu Trang gây hoang mang vì động thái lạ.

Tháng 5 vừa qua, cặp đôi vui mừng thông báo gia đình đón thêm thành viên mới là một bé trai Theo đó, vào nửa đêm, bà xã Cường Đô La bất ngờ đăng dòng story với 4 chữ: "Có cũng như không!". Dù không nói rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng khiến cộng đồng mạng đồn đoán gia đình mẹ bỉm đang lục đục. Thậm chí, có người còn nghi ngờ nguyên nhân Đàm Thu Trang đăng đàn bất lực giữa đêm thế kia là có liên quan đến Cường Đô La. Vào nửa đêm, bà xã Cường Đô La bất ngờ đăng dòng story với 4 chữ: "Có cũng như không!". Dù không nói rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng khiến cộng đồng mạng đồn đoán gia đình mẹ bỉm đang lục đục Giữa lúc netizen đang bàn tán, Đàm Thu Trang lên tiếng cho biết đây chỉ là một chia sẻ bình thường và không hiểu lý do gì khiến cư dân mạng bàn tán. Khi được dân mạng khuyên nên xoá đi để tránh những tin đồn không đáng có, Đàm Thu Trang đáp lại thẳng thắn: "Sao lại phải xoá hả em?".

Một tài khoản mạng cũng để lại thắc mắc rằng: Có mỗi việc cho con... mà anh Cường cũng không làm được phải không chị?, Đàm Thu Trang vội giải thích: "Nói thế tội ảnh em ơi, ảnh đang làm nhiệm vụ ôm cục vàng Suchin của ảnh ngủ rồi. Còn chị đang miệt mài làm "bò sữa" (hút sữa) đây". Việc Đàm Thu Trang trực tiếp lên tiếng bênh vực và tiết lộ chồng chuẩn "bố bỉm" chính hiệu khi giúp vợ chăm sóc các con đã đập tan nghi vấn cả hai đang có vấn đề. Giữa lúc netizen đang bàn tán, Đàm Thu Trang lên tiếng cho biết đây chỉ là một chia sẻ bình thường và không hiểu lý do gì khiến cư dân mạng bàn tán Sau khi về làm dâu nhà đại gia, Đàm Thu Trang từ bỏ mọi hoạt động showbiz để tập trung vun vén cho gia đình nhỏ. Cô cũng thể hiện sự khôn khéo trong cách đối nhân xử thế và cả cách giữ lửa hạnh phúc gia đình. Cô cũng rất yêu thương bé Subeo - con riêng của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà. Sau khi về làm dâu nhà đại gia, Đàm Thu Trang từ bỏ mọi hoạt động showbiz để tập trung vun vén cho gia đình nhỏ. Cô cũng rất yêu thương bé Subeo - con riêng của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà. Không chỉ chăm sóc Subeo trong những chuyến đi chơi cùng nhau, bà xã Cường Đô La còn không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình dành cho con riêng của chồng, kể cả những nụ hôn thân mật hay cái ôm ấm áp. Không chỉ chăm sóc Subeo trong những chuyến đi chơi cùng nhau, bà xã Cường Đô La còn không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình dành cho con riêng của chồng Cựu người mẫu 8X được khen đảm đang, giỏi quán xuyến việc gia đình. Cũng chính điều này khiến cô được ông xã hết mực cưng chiều.

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