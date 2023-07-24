Cường Đô La khoe khoảnh khắc Subeo 'ra dáng' anh cả, nhẹ nhàng chăm sóc em út, người quen còn tiết lộ thêm chuyện bất ngờ!

Hậu trường 24/07/2023 14:59

Bài đăng chỉ mới vừa chia sẻ được vài phút đã nhận về cả nghìn lượt "thả tim" từ cộng đồng mạng.

Subeo là con riêng của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La sau nhiều năm bên nhau. Hiện tại, dù cặp đôi đã chia tay và có gia đình mới nhưng Subeo vẫn luôn được nhận tình yêu thương, sự quan tâm từ bố mẹ. Giờ đây, Subeo còn là anh 2 có tận 4 em nhỏ ( cặp song sinh của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý, 2 con của Cường Đô La và Đàm Thu Trang).

Cường Đô La khoe khoảnh khắc Subeo 'ra dáng' anh cả, nhẹ nhàng chăm sóc em út, người quen còn tiết lộ thêm chuyện bất ngờ! - Ảnh 1
Cường Đô La khoe khoảnh khắc Subeo 'ra dáng' anh cả, nhẹ nhàng chăm sóc em út, người quen còn tiết lộ thêm chuyện bất ngờ! - Ảnh 2
Subeo là con riêng của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La sau nhiều năm bên nhau. Hiện tại, dù cặp đôi đã chia tay và có gia đình mới nhưng Subeo vẫn luôn được nhận tình yêu thương, sự quan tâm từ bố mẹ

Mới đây, trên trang cá nhân, Cường Đô La đã đăng tải khoảnh khắc anh trai cả Subeo nhẹ nhàng ngồi chơi cùng em trai út. Hình ảnh này cũng khiến Cường Đô La cảm thấy hạnh phúc mà đăng tải dòng trạng thái ngọt ngào rằng: "Anh hai và anh út".

Bài đăng chỉ mới vừa chia sẻ được vài phút đã nhận về cả nghìn lượt "thả tim" từ cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, đa phần cư dân mạng đều để lại những lời nhận xét có cánh trước khoảnh khắc ngọt ngào giữa Subeo cùng em trai: "Nhìn cách ảnh nhẹ nhàng từng ngón tay... cưng hai anh em quá", "cưng anh hai Henry, chị ba nay không có nhà sao", "anh hai nhà ba Cường nhìn men quá trời"...

Cường Đô La khoe khoảnh khắc Subeo 'ra dáng' anh cả, nhẹ nhàng chăm sóc em út, người quen còn tiết lộ thêm chuyện bất ngờ! - Ảnh 3
Mới đây, trên trang cá nhân, Cường Đô La đã đăng tải khoảnh khắc anh trai cả Subeo nhẹ nhàng ngồi chơi cùng em trai út

Đáng chú ý, một người quen còn hài hước chất vấn Cường Đô La rằng: "Út thiệt hả em". Bởi theo người này tiết lộ, bà xã Cường Đô La là Đàm Thu Trang còn muốn sinh thêm em bé chứ không dừng lại ở con thứ 2 này. Ngay sau đó, Đàm Thu Trang cũng vào trả lời một cách đầy hào hứng như xác nhận thông tin này.

Cường Đô La khoe khoảnh khắc Subeo 'ra dáng' anh cả, nhẹ nhàng chăm sóc em út, người quen còn tiết lộ thêm chuyện bất ngờ! - Ảnh 4
Đáng chú ý, một người quen còn hài hước chất vấn Cường Đô La rằng: "Út thiệt hả em". Bởi theo người này tiết lộ, bà xã Cường Đô La là Đàm Thu Trang còn muốn sinh thêm em bé chứ không dừng lại ở con thứ 2 này
Cường Đô La khoe khoảnh khắc Subeo 'ra dáng' anh cả, nhẹ nhàng chăm sóc em út, người quen còn tiết lộ thêm chuyện bất ngờ! - Ảnh 5
Bài đăng chỉ mới vừa chia sẻ được vài phút đã nhận về cả nghìn lượt "thả tim" từ cộng đồng mạng

Trước đó, trên mạng xã hội, Hà Hồ lẫn Cường Đô La không ít lần đăng cảnh Subeo chơi đùa, chăm sóc các em. Vì ba mẹ đã không còn sống cùng, cậu bé sang lần lượt ở hai nhà để luôn gần gũi cả bố mẹ. Nhiều người cho rằng cậu bé là người sống rất tình cảm, biết suy nghĩ đến mọi người vì không dễ dàng để một đứa trẻ ở tuổi Subeo nhẫn nại ngồi chơi cùng, chăm em phụ ba mẹ.

Cường Đô La khoe khoảnh khắc Subeo 'ra dáng' anh cả, nhẹ nhàng chăm sóc em út, người quen còn tiết lộ thêm chuyện bất ngờ! - Ảnh 6
Cường Đô La khoe khoảnh khắc Subeo 'ra dáng' anh cả, nhẹ nhàng chăm sóc em út, người quen còn tiết lộ thêm chuyện bất ngờ! - Ảnh 7
Cường Đô La khoe khoảnh khắc Subeo 'ra dáng' anh cả, nhẹ nhàng chăm sóc em út, người quen còn tiết lộ thêm chuyện bất ngờ! - Ảnh 8
Cường Đô La khoe khoảnh khắc Subeo 'ra dáng' anh cả, nhẹ nhàng chăm sóc em út, người quen còn tiết lộ thêm chuyện bất ngờ! - Ảnh 9
 Trên mạng xã hội, Hà Hồ lẫn Cường Đô La không ít lần đăng cảnh Subeo chơi đùa, chăm sóc các em

Theo Hà Hồ từng tiết lộ về con trai, từ khi có em, Subeo thật sự trưởng thành, chững chạc hơn rất nhiều. Cậu bé cũng biết quan tâm đến người khác nhiều hơn. 

Về phần Cường Đô La, anh cũng tiết lộ mối quan hệ của con trai và con gái cưng: “Anh hai chiều em nhất nhà nên Chin nhõi chỉ thích chơi với anh hai thôi, đi đâu có anh hai là ngoan luôn".

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