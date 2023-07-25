Cường Đô La bị chê lép vế chiều cao so với vợ nhưng nay tự tin tuyên bố chưa phải thấp nhất nhà

Vốn là người có vóc dáng nhỏ con, thế nên khi đứng cạnh Đàm Thu Trang đang mang giày cao gót, lại búi tóc cao trong hôn lễ, không ít người cho rừng Cường Đô La trông như cậu bé tí hon.

Cuối tháng 7/2019, Cường Đô La và Đàm Thu Trang đã tổ chức đám cưới đẹp như cổ tích với sự góp mặt của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Tuy nhiên, sau khi ảnh cưới được chia sẻ trên mạng, rất nhiều dân mạng đã lên tiếng nhận xét, thậm chí châm biếm về sự chênh lệch về chiều cao của Cường Đô La khi đứng cạnh cô dâu.

Bài viết vừa đăng tải đã thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người thích thú trước hình ảnh dễ thương của gia đình nhà 'đại gia phố núi'. Có người còn để lại bình luận hóm hỉnh nhắc nhở nam doanh nhân "Khi nào gần chót thì cứ chốt thêm thành viên nha Cường, chẳng hạn như con dâu, cháu nội".

Cách đây vài giờ, Cường Đô La vừa đăng tải lên trang cá nhân hình chụp gia đình nhỏ của mình với dòng trạng thái "Tình hình là chiều cao của mình tính tới thời điểm hiện tại là vẫn chưa thấp nhất nhà". Điều đáng chú ý, anh cả Subeo hiện tại đã cao vượt mặt ba dù mới chỉ 13 tuổi.

Cộng đồng mạng hết lợi khen ngợi gia đình dễ thương của Cường Đô La.

Nổi tiếng là doanh nhân giàu có và yêu thương gia đình nhưng Cường Đô La vẫn thường xuyên nhận phải những lời nhận xét, bàn tán về ngoại hình nhỏ con khi đứng cạnh các người đẹp. Đặc biệt là khi sánh bước bên bà xã Đàm Thu Trang cao 1m76, nam doanh nhân cao 1m6 càng trở nên thấp bé.

Cường Đô La luôn tự tin khi sánh đôi cùng bà xã Đàm Thu Trang.

Dù thường xuyên bị bàn tán về sự chênh lệch chiều cao nhưng doanh nhân phố núi không tỏ ra tự ti hay buồn lòng. Vào kỷ niệm ngày cưới 2 năm, Cường Đô La từng đăng bức ảnh cũ của hai vợ chồng trong buổi tập dượt trước đám cưới kèm lời tâm sự dí dỏm: "Ngày này 2 năm trước mình đang tập chương trình lễ cưới của 2 vợ chồng. Lúc chạy chương trình bên tổ chức tiệc để cái bục cho mình khi cắt bánh đứng lên sẽ cao hơn cô dâu. Nhưng cuối cùng khi vào tiệc chính thức mình quyết định bỏ đi cái bục để chấp nhận sự thật là không phải ai cũng may mắn lấy được vợ cao hơn mình. P/s: I love you Đàm Thu Trang".

Cường Đô La tự hào "đâu phải ai cũng lấy được vợ cao như mình".

Tư tưởng văn minh cùng màn bày tỏ tình cảm của Cường Đô La dành cho bà xã Đàm Thu Trang nhận được nhiều lời khen từ dân mạng.

Trước Đàm Thu Trang, Cường Đô La nên duyên với Hồ Ngọc Hà, cũng là một cựu người mẫu, nên chuyện thấp đến cổ bạn gái không có gì lạ lẫm với anh.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang công khai mối quan hệ năm 2017. Cuối tháng 7/2019, cả hai tổ chức đám cưới hoành tráng ở TP.HCM và quê nhà cô dâu, chú rể.

Tháng 8/2020, cặp đôi đón con gái đầu tên thân mật là Suchin. Từ khi có con, họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm, bình yên chăm sóc con nhỏ. Ngày 31/5 vừa qua, gia đình Cường Đô La đón thêm thành viên mới là con gái Sutin.

Dù là thiếu gia chịu chơi nhất nhì trong showbiz, tuy nhiên, từ khi kết hôn với Đàm Thu Trang, Cường Đô la dường như thay đổi hoàn toàn. Anh không còn xuất hiện trên những tin tức về chuyện "chơi bời" mà thay vào đó là hình ảnh doanh nhân thành đạt, luôn vun vén cho gia đình nhỏ. Dù chiều cao lép vế so với vợ nhưng anh luôn là người che chở, chăm sóc vợ chu đáo.