Mới 3 tuổi, ái nữ nhà Cường Đô La đã 'ra dáng' chị ba khi biết phụ mẹ chăm sóc em

Hậu trường 19/07/2023 15:45

Khoảnh khắc chăm em đáng yêu của Suchin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng khiến dân tình cũng ồ ạt bày tỏ sự thích thú.

Suchin là con gái đầu lòng của Đàm Thu Trang cùng ông xã Cường Đô La. Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc đáng yêu của nhóc tì. Đặc biệt, từ khi làm chị, Suchin càng khiến nhiều người thích thú bởi những hình ảnh chăm em út phụ mẹ.

Mới 3 tuổi, ái nữ nhà Cường Đô La đã 'ra dáng' chị ba khi biết phụ mẹ chăm sóc em - Ảnh 1
Từ khi làm chị, Suchin càng khiến nhiều người thích thú bởi những hình ảnh chăm em út phụ mẹ

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc đầy hài hước của con gái Suchin khi đang lúi húi nghiên cứu dụng cụ hút sữa của mẹ. Bà xã Cường Đô La không ít lần hạnh phúc và tự hào khi nói rằng đã được nhờ cô con gái 3 tuổi nhiều thứ lắm. Suchin rất ra dáng chị ba, biết hút sữa, cho em bú bình, thích chơi cùng em.

"Đẻ con gái là được nhờ cả những lúc như thế này nè các bác ạ. Thấy em khóc đòi sữa là lo hút sữa cho em thay mẹ luôn" - Đàm Thu Trang hào hứng khoe.

Mới 3 tuổi, ái nữ nhà Cường Đô La đã 'ra dáng' chị ba khi biết phụ mẹ chăm sóc em - Ảnh 2
Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc đầy hài hước của con gái Suchin khi đang lúi húi nghiên cứu dụng cụ hút sữa của mẹ

Bên dưới bình luận, ông xã Cường Đô La cũng bày tỏ tình yêu với con gái: "Yêu quá đi thôi cục vàng của ba". Khoảnh khắc chăm em đáng yêu của Suchin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng khiến dân tình cũng ồ ạt bày tỏ sự thích thú. Có thể thấy dù chỉ mới gần 3 tuổi thế nhưng ái nữ Suchin đã vô cùng hiểu chuyện và ra dáng chị ba. 

Mới 3 tuổi, ái nữ nhà Cường Đô La đã 'ra dáng' chị ba khi biết phụ mẹ chăm sóc em - Ảnh 3
Mới 3 tuổi, ái nữ nhà Cường Đô La đã 'ra dáng' chị ba khi biết phụ mẹ chăm sóc em - Ảnh 4
 Khoảnh khắc chăm em đáng yêu của Suchin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng khiến dân tình cũng ồ ạt bày tỏ sự thích thú

Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng Suchin nhà Cường Đô La sở hữu lượng fan "khủng" không thua kém gì bố mẹ. Ở nhà, Suchin được ba mẹ sắm cho nguyên dàn "xế hộp" cực xịn với vô vàn kiểu dáng khác nhau. Ngoài ra, nhóc tỳ được thiết kế cả khu vui chơi riêng trong nhà, đúng chuẩn ái nữ sinh ra đã ngậm "thìa vàng".

Mới 3 tuổi, ái nữ nhà Cường Đô La đã 'ra dáng' chị ba khi biết phụ mẹ chăm sóc em - Ảnh 5
Có thể thấy dù chỉ mới gần 3 tuổi thế nhưng ái nữ Suchin đã vô cùng hiểu chuyện và ra dáng chị ba

Cuối tháng 5/2023 vừa qua, doanh nhân Cường Đô La thông báo tin vui việc bà xã Đàm Thu Trang đã hạ sinh mẹ tròn con vuông nhóc tỳ thứ hai. Quý tử được đặt tên thân mật ở nhà là Sutin, tương tự như anh hai Subeo và chị ba Suchin.

Từ khóa:   3 con của Cường Đô la cường đô la con gái cường đô la

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ