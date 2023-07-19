Mới 3 tuổi, ái nữ nhà Cường Đô La đã 'ra dáng' chị ba khi biết phụ mẹ chăm sóc em

Khoảnh khắc chăm em đáng yêu của Suchin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng khiến dân tình cũng ồ ạt bày tỏ sự thích thú.

Suchin là con gái đầu lòng của Đàm Thu Trang cùng ông xã Cường Đô La. Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc đáng yêu của nhóc tì. Đặc biệt, từ khi làm chị, Suchin càng khiến nhiều người thích thú bởi những hình ảnh chăm em út phụ mẹ. Từ khi làm chị, Suchin càng khiến nhiều người thích thú bởi những hình ảnh chăm em út phụ mẹ Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc đầy hài hước của con gái Suchin khi đang lúi húi nghiên cứu dụng cụ hút sữa của mẹ. Bà xã Cường Đô La không ít lần hạnh phúc và tự hào khi nói rằng đã được nhờ cô con gái 3 tuổi nhiều thứ lắm. Suchin rất ra dáng chị ba, biết hút sữa, cho em bú bình, thích chơi cùng em.

"Đẻ con gái là được nhờ cả những lúc như thế này nè các bác ạ. Thấy em khóc đòi sữa là lo hút sữa cho em thay mẹ luôn" - Đàm Thu Trang hào hứng khoe. Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc đầy hài hước của con gái Suchin khi đang lúi húi nghiên cứu dụng cụ hút sữa của mẹ Bên dưới bình luận, ông xã Cường Đô La cũng bày tỏ tình yêu với con gái: "Yêu quá đi thôi cục vàng của ba". Khoảnh khắc chăm em đáng yêu của Suchin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng khiến dân tình cũng ồ ạt bày tỏ sự thích thú. Có thể thấy dù chỉ mới gần 3 tuổi thế nhưng ái nữ Suchin đã vô cùng hiểu chuyện và ra dáng chị ba.

Khoảnh khắc chăm em đáng yêu của Suchin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng khiến dân tình cũng ồ ạt bày tỏ sự thích thú Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng Suchin nhà Cường Đô La sở hữu lượng fan "khủng" không thua kém gì bố mẹ. Ở nhà, Suchin được ba mẹ sắm cho nguyên dàn "xế hộp" cực xịn với vô vàn kiểu dáng khác nhau. Ngoài ra, nhóc tỳ được thiết kế cả khu vui chơi riêng trong nhà, đúng chuẩn ái nữ sinh ra đã ngậm "thìa vàng". Có thể thấy dù chỉ mới gần 3 tuổi thế nhưng ái nữ Suchin đã vô cùng hiểu chuyện và ra dáng chị ba Cuối tháng 5/2023 vừa qua, doanh nhân Cường Đô La thông báo tin vui việc bà xã Đàm Thu Trang đã hạ sinh mẹ tròn con vuông nhóc tỳ thứ hai. Quý tử được đặt tên thân mật ở nhà là Sutin, tương tự như anh hai Subeo và chị ba Suchin.

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