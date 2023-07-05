Cường Đô La tiếp tục rước siêu xe mới về dinh: Bà xã Đàm Thu Trang chỉ nói 1 câu gây bất ngờ, chuẩn 'nóc nhà' quyền lực

Hậu trường 05/07/2023 19:26

Thái độ của Đàm Thu Trang trước thú vui xa xỉ của chồng khiến dân tình không khỏi thích thú.

Mới đây, tối 4/7, trên trang cá nhân, Cường Đô La vui mừng chia sẻ hình ảnh cực chất về chiếc siêu xe Porsche 911 sports classic vừa được "rước về dinh" của mình do một bạn photographer chụp. Cụ thể, Cường Đô La viết: "Mấy bạn photographer chụp hình như vậy mình không thích đâu nhé. Vì đẹp quá. Hình này được 50k like mình hứa làm vlog chiếc 911 sports classic này từ HCM - Nha Trang - Đà Lạt luôn". Có thể thấy, nam doanh nhân rất hào hứng với kế hoạch sắp tới của bản thân khi đồng hành cùng chiếc siêu xe mới này. Ngay bên dưới bài đăng, bà xã Đàm Thu Trang cũng hài hước trêu ghẹo chồng rằng "Ủa, nói đúng 50k like mà, sao giờ 55k like rồi", Cường Đô La cũng nhanh tay bình luận xin vợ "cho đi nha, yêu vợ nhất trên đời".   

Cường Đô La tiếp tục rước siêu xe mới về dinh: Bà xã Đàm Thu Trang chỉ nói 1 câu gây bất ngờ, chuẩn 'nóc nhà' quyền lực - Ảnh 1
 Cường Đô La hào hứng chia sẻ hình ảnh cực chất về chiếc siêu xe Porsche 911 sports classic trên trang cá nhân tối 4/7

 

Chiếc Porsche 911 Sport Classic 2023 của Cường Đô La có một chi tiết nổi bật trên cánh cửa - số 82 - con số tượng trưng cho năm sinh của anh. Chiếc xe này là xe số 1.202 trên tổng số 1.250 chiếc 911 Sport Classic phiên bản đặc biệt được sản xuất và phân phối trên thế giới. Được biết, giá ước tính theo diện nhập chính hãng của chiếc siêu xe này là 19,22 tỷ đồng, chưa tính các tùy chọn đi kèm và chi phí lăn bánh. Giá lăn bánh của xe ước tính có thể lên đến 21 tỷ đồng.  

Cường Đô La tiếp tục rước siêu xe mới về dinh: Bà xã Đàm Thu Trang chỉ nói 1 câu gây bất ngờ, chuẩn 'nóc nhà' quyền lực - Ảnh 2
Cường Đô La nhận bàn giao Porsche 911 Sport Classic 2023 tại nhà riêng

 

Cường Đô La tiếp tục rước siêu xe mới về dinh: Bà xã Đàm Thu Trang chỉ nói 1 câu gây bất ngờ, chuẩn 'nóc nhà' quyền lực - Ảnh 3
Được biết, giá ước tính theo diện nhập chính hãng của chiếc siêu xe này là 19,22 tỷ đồng, chưa tính các tùy chọn đi kèm và chi phí lăn bánh

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường hay còn gọi là Cường Đô La, anh được biết đến là một trong những dân chơi siêu xe “khét tiếng” nhất Việt Nam, liên tục gây choáng cộng đồng siêu xe khi sở hữu rất nhiều xế hộp với giá cao ngất ngưởng như: SF90 Spider, Porsche 911 GT3 (992), SF90 Stradale, Mercedes-AMG G63, Rolls-Royce Wraith Series II, F8 Tributo,...

Cường Đô La tiếp tục rước siêu xe mới về dinh: Bà xã Đàm Thu Trang chỉ nói 1 câu gây bất ngờ, chuẩn 'nóc nhà' quyền lực - Ảnh 4Cường Đô La tiếp tục rước siêu xe mới về dinh: Bà xã Đàm Thu Trang chỉ nói 1 câu gây bất ngờ, chuẩn 'nóc nhà' quyền lực - Ảnh 5

Cường Đô La tiếp tục rước siêu xe mới về dinh: Bà xã Đàm Thu Trang chỉ nói 1 câu gây bất ngờ, chuẩn 'nóc nhà' quyền lực - Ảnh 6
Chiếc Porsche 911 Sport Classic 2023 của Cường Đô La có một chi tiết nổi bật trên cánh cửa - số 82 - con số tượng trưng cho năm sinh của anh

Cường Đô La cũng được bà xã Đàm Thu Trang cũng ủng hộ đam mê của mình. Cựu người mẫu Đàm Thu Trang cũng từng có chia sẻ thú vị về sở thích xa xỉ của chồng: "Tôi không quan tâm nhiều lắm đến siêu xe. Nhưng tôi nhìn thấy sự đam mê thật sự của anh Cường dành cho chúng chứ không phải chỉ chơi để khoe khoang, trưng trổ sự giàu có. Chỉ cần bạn anh ấy báo xe bị hư, Cường sẽ không nề hà gì mà chạy đến, tự tay sửa cho bạn. Tôi nghĩ không phải vì những thị phi hay sự hào nhoáng mà chính cách hành xử khiến anh được nhiều người quý mến và tôn trọng. Mê ôtô nhưng ở đời thường, anh rất giản dị. Chúng tôi yêu nhau như bao cặp khác, thích lang thang ngoài đường, ăn uống ở các quán vỉa hè hơn là những nhà hàng sang trọng.     

 

 

 

Biệt thự 'Full House' bề thế của vợ chồng cường Đô La: Từ phòng gym, rạp chiếu phim đến gara xe tiền tỷ

Biệt thự 'Full House' bề thế của vợ chồng cường Đô La: Từ phòng gym, rạp chiếu phim đến gara xe tiền tỷ

Cơ ngơi đồ sộ của vợ chồng Cường Đô La khiến dân tình không khỏi trầm trồ.

Xem thêm
Từ khóa:   siêu xe của Cường Đô La Cường Đô La Đàm Thu Trang

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 12 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tâm sự 27 phút trước
Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Sao quốc tế 34 phút trước
Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Hậu trường 45 phút trước
Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Sao quốc tế 49 phút trước
Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Video 1 giờ 12 phút trước
Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi