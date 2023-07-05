Cường Đô La tiếp tục rước siêu xe mới về dinh: Bà xã Đàm Thu Trang chỉ nói 1 câu gây bất ngờ, chuẩn 'nóc nhà' quyền lực

Mới đây, tối 4/7, trên trang cá nhân, Cường Đô La vui mừng chia sẻ hình ảnh cực chất về chiếc siêu xe Porsche 911 sports classic vừa được "rước về dinh" của mình do một bạn photographer chụp. Cụ thể, Cường Đô La viết: "Mấy bạn photographer chụp hình như vậy mình không thích đâu nhé. Vì đẹp quá. Hình này được 50k like mình hứa làm vlog chiếc 911 sports classic này từ HCM - Nha Trang - Đà Lạt luôn". Có thể thấy, nam doanh nhân rất hào hứng với kế hoạch sắp tới của bản thân khi đồng hành cùng chiếc siêu xe mới này. Ngay bên dưới bài đăng, bà xã Đàm Thu Trang cũng hài hước trêu ghẹo chồng rằng "Ủa, nói đúng 50k like mà, sao giờ 55k like rồi", Cường Đô La cũng nhanh tay bình luận xin vợ "cho đi nha, yêu vợ nhất trên đời".

Chiếc Porsche 911 Sport Classic 2023 của Cường Đô La có một chi tiết nổi bật trên cánh cửa - số 82 - con số tượng trưng cho năm sinh của anh. Chiếc xe này là xe số 1.202 trên tổng số 1.250 chiếc 911 Sport Classic phiên bản đặc biệt được sản xuất và phân phối trên thế giới. Được biết, giá ước tính theo diện nhập chính hãng của chiếc siêu xe này là 19,22 tỷ đồng, chưa tính các tùy chọn đi kèm và chi phí lăn bánh. Giá lăn bánh của xe ước tính có thể lên đến 21 tỷ đồng.

Được biết, giá ước tính theo diện nhập chính hãng của chiếc siêu xe này là 19,22 tỷ đồng, chưa tính các tùy chọn đi kèm và chi phí lăn bánh

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường hay còn gọi là Cường Đô La, anh được biết đến là một trong những dân chơi siêu xe “khét tiếng” nhất Việt Nam, liên tục gây choáng cộng đồng siêu xe khi sở hữu rất nhiều xế hộp với giá cao ngất ngưởng như: SF90 Spider, Porsche 911 GT3 (992), SF90 Stradale, Mercedes-AMG G63, Rolls-Royce Wraith Series II, F8 Tributo,...

Chiếc Porsche 911 Sport Classic 2023 của Cường Đô La có một chi tiết nổi bật trên cánh cửa - số 82 - con số tượng trưng cho năm sinh của anh

Cường Đô La cũng được bà xã Đàm Thu Trang cũng ủng hộ đam mê của mình. Cựu người mẫu Đàm Thu Trang cũng từng có chia sẻ thú vị về sở thích xa xỉ của chồng: "Tôi không quan tâm nhiều lắm đến siêu xe. Nhưng tôi nhìn thấy sự đam mê thật sự của anh Cường dành cho chúng chứ không phải chỉ chơi để khoe khoang, trưng trổ sự giàu có. Chỉ cần bạn anh ấy báo xe bị hư, Cường sẽ không nề hà gì mà chạy đến, tự tay sửa cho bạn. Tôi nghĩ không phải vì những thị phi hay sự hào nhoáng mà chính cách hành xử khiến anh được nhiều người quý mến và tôn trọng. Mê ôtô nhưng ở đời thường, anh rất giản dị. Chúng tôi yêu nhau như bao cặp khác, thích lang thang ngoài đường, ăn uống ở các quán vỉa hè hơn là những nhà hàng sang trọng.