Cường Đô La tiếp tục rước siêu xe mới về dinh: Bà xã Đàm Thu Trang chỉ nói 1 câu gây bất ngờ, chuẩn 'nóc nhà' quyền lực

Mới đây, tối 4/7, trên trang cá nhân, Cường Đô La vui mừng chia sẻ hình ảnh cực chất về chiếc siêu xe Porsche 911 sports classic vừa được "rước về dinh" của mình do một bạn photographer chụp. Cụ thể, Cường Đô La viết: "Mấy bạn photographer chụp hình như vậy mình không thích đâu nhé. Vì đẹp quá. Hình này được 50k like mình hứa làm vlog chiếc 911 sports classic này từ HCM - Nha Trang - Đà Lạt luôn". Có thể thấy, nam doanh nhân rất hào hứng với kế hoạch sắp tới của bản thân khi đồng hành cùng chiếc siêu xe mới này. Ngay bên dưới bài đăng, bà xã Đàm Thu Trang cũng hài hước trêu ghẹo chồng rằng "Ủa, nói đúng 50k like mà, sao giờ 55k like rồi", Cường Đô La cũng nhanh tay bình luận xin vợ "cho đi nha, yêu vợ nhất trên đời".

