Cường Đô La chi khủng trang trí biệt thự đón Tết hoành tráng như chợ hoa, ái nữ thoải mái "sống ảo" tại nhà

Hậu trường 14/01/2023 14:53

Cường Đô La khiến dân tình không khỏi xuýt xoa khi trang hoàng căn biệt thự hoành tráng, rực rỡ giống như các chợ hoa, ái nữ tha hồ "sống ảo" tại nhà.

Còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, người người nhà nhà cũng đang tất bật chuẩn bị đón một cái Tết vui tươi, hạnh phúc. Gia đình nhà Cường Đô La cũng thế, vợ chồng nam doanh nhân trang trí biệt thự của mình khá hoành tráng. Con gái của cặp đôi cũng hào hứng "sống ảo" trước không gian nhà mình.

Cường Đô La chi khủng trang trí biệt thự đón Tết hoành tráng như chợ hoa, ái nữ thoải mái 'sống ảo' tại nhà - Ảnh 1

Biệt thự "triệu đô" được Đàm Thu Trang trang hoàng lộng lẫy đón Tết. (Ảnh: FB Đàm Thu Trang)

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Đàm Thu Trang đã đăng tải loạt ảnh con gái cưng đang chụp trước sân biệt thự riêng của gia đình. Nhân dịp Tết đến, vợ chồng cựu người mẫu đã trang trí cơ ngơi của mình một cách lộng lẫy, xinh đẹp với nhiều chậu hoa tươi khoe sắc rực rỡ.

Cường Đô La chi khủng trang trí biệt thự đón Tết hoành tráng như chợ hoa, ái nữ thoải mái 'sống ảo' tại nhà - Ảnh 2

Cường Đô La chi khủng trang trí biệt thự đón Tết hoành tráng như chợ hoa, ái nữ thoải mái 'sống ảo' tại nhà - Ảnh 3
Đàm Thu Trang đã đăng tải loạt ảnh gia đình cùng đón năm mới. (Ảnh: FB Đàm Thu Trang)

Ngoài ra, không gian trước biệt thự Cường Đô La còn có cả khu vực để cả nhà ngồi quây quần bên nhau cùng uống trà, ngắm cảnh và "sống ảo". Khán giả nhận xét rằng cơ ngơi của vợ chồng nam doanh nhân mỗi dịp Tết đến xuân về đều hoành tráng, rực rỡ giống như các chợ hoa.

Cường Đô La chi khủng trang trí biệt thự đón Tết hoành tráng như chợ hoa, ái nữ thoải mái 'sống ảo' tại nhà - Ảnh 4
Gia đình Cường Đô La - Đàm Thu Trang chụp ảnh mừng chào năm mới. (Ảnh: FB Đàm Thu Trang)

Con gái Cường Đô La cũng rất thích thú khi biệt thự của mình được trang trí nhiều hoa tươi thắm. Chẳng cần phải ra đường, bé Suchin vẫn có thể thoải mái "sống ảo" tại nhà vì có nhiều góc xinh xắn. Đàm Thu Trang cũng cho biết con gái cưng dù chỉ mới hơn 2 tuổi nhưng đã biết điệu đà hơn cả mẹ. Cựu người mẫu dí dỏm chia sẻ: "Nhà có cô em gái điệu hết phần của mẹ".

Cường Đô La chi khủng trang trí biệt thự đón Tết hoành tráng như chợ hoa, ái nữ thoải mái 'sống ảo' tại nhà - Ảnh 5
Cường Đô La chi khủng trang trí biệt thự đón Tết hoành tráng như chợ hoa (Ảnh: FB Đàm Thu Trang)
Cường Đô La chi khủng trang trí biệt thự đón Tết hoành tráng như chợ hoa, ái nữ thoải mái 'sống ảo' tại nhà - Ảnh 6
Đàm Thu Trang dựng hẳn một tiểu cảnh trước biệt thự triệu đô để con gái chụp ảnh "sống ảo", chào đón khách đến thăm ngày Tết (Ảnh: FB Đàm Thu Trang)

Phải công nhận rằng bé Suchin có cuộc sống chuẩn ái nữ nhà tài phiệt ngay từ khi vừa sinh ra đời. Mỗi khi có dịp đặc biệt như Tết, Giáng sinh, sinh nhật,... gia đình Cường Đô La đều trang trí biệt thự của mình một cách lộng lẫy để con gái thoải mái chụp ảnh tại nhà.

Cường Đô La chi khủng trang trí biệt thự đón Tết hoành tráng như chợ hoa, ái nữ thoải mái 'sống ảo' tại nhà - Ảnh 7
Đàm Thu Trang trang trí Tết nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. (Ảnh: FB Đàm Thu Trang)

Dù bận rộn với công việc kinh doanh và chăm sóc con gái nhỏ nhưng Đàm Thu Trang đã khéo vun vén nhà cửa. Không chỉ thế, cựu người mẫu còn có gu thẩm mĩ cao. Cô cất công thiết kế một tiểu cảnh ngay cổng biệt thự với hoa đủ sắc ngập lối tạo cảm giác ấm áp yên bình cho khách đến chơi. Còn không gian bên trong được cô bày trí đủ các loại hoa mai, hoa đào, bánh mứt... cũng tinh tươm chỉn chu. Để có được kết quả này hẳn Đàm Thu Trang phải bỏ tâm sức ra rất nhiều.

Cường Đô La chi khủng trang trí biệt thự đón Tết hoành tráng như chợ hoa, ái nữ thoải mái 'sống ảo' tại nhà - Ảnh 8
Bé Suchin thoải mái "sống ảo" tại nhà nhân dịp năm mới. (Ảnh: FB Đàm Thu Trang)

Nhìn cảnh trí ở biệt thự của "đại gia phố núi " khiến khán giả không khỏi xuýt xoa với độ chịu chi của gia đình Cường Đô La. Mặc dù mới chỉ "khoe" một vài góc "sống ảo" trong khuôn viên biệt thư, nhưng chỉ qua một vài tấm hình, khán giả đã phải xuýt xoa về độ xa hoa của ngôi nhà mà Đàm Thu Trang và Cường Đô La đang ở.

Gỡ bỏ hình tượng 'thiếu gia ăn chơi khét tiếng' ngày nào, Cường Đô La giờ đây đúng chuẩn ông bố quốc dân, sẵn sàng làm 'chuột bạch' để các con trổ tài họa sĩ

Gỡ bỏ hình tượng 'thiếu gia ăn chơi khét tiếng' ngày nào, Cường Đô La giờ đây đúng chuẩn ông bố quốc dân, sẵn sàng làm 'chuột bạch' để các con trổ tài họa sĩ

Từ một thiếu gia ăn chơi khét tiếng, Cường Đô La giờ đây đã trở thành một ông bố hết mực cưng chiều và yêu thương con cái vô bờ bến.

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