Gỡ bỏ hình tượng 'thiếu gia ăn chơi khét tiếng' ngày nào, Cường Đô La giờ đây đúng chuẩn ông bố quốc dân, sẵn sàng làm 'chuột bạch' để các con trổ tài họa sĩ

Hậu trường 15/12/2022 10:14

Từ một thiếu gia ăn chơi khét tiếng, Cường Đô La giờ đây đã trở thành một ông bố hết mực cưng chiều và yêu thương con cái vô bờ bến.

Cường Đô La tên thật là Nguyễn Quốc Cường, một doanh nhân thành đạt ở Việt Nam. Mặc dù không tham gia vào giới giải trí nhưng sự nổi tiếng của anh thậm chí vượt xa nhiều tên tuổi khác sau ồn ào về cuộc tình với những “bóng hồng” Vbiz và câu chuyện chịu chơi khét tiếng.

Gỡ bỏ hình tượng 'thiếu gia ăn chơi khét tiếng' ngày nào, Cường Đô La giờ đây đúng chuẩn ông bố quốc dân, sẵn sàng làm 'chuột bạch' để các con trổ tài họa sĩ - Ảnh 1
Cường Đô La bên cạnh chiếu siêu xe của mình - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, kể từ khi kết hôn với bà xã Đàm Thu Trang, tay chơi két tiếng một thời nay đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Không còn những bữa tiệc tùng thâu đêm mà thay vào đó là những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh người thân, con cái. Một số bộ phận netizen còn cho rằng, nam doanh nhân giờ đây đã trở thành một người đàn ông thực thụ. 

Gỡ bỏ hình tượng 'thiếu gia ăn chơi khét tiếng' ngày nào, Cường Đô La giờ đây đúng chuẩn ông bố quốc dân, sẵn sàng làm 'chuột bạch' để các con trổ tài họa sĩ - Ảnh 2
Cường Đô La và bà xã Đàm Thu Trang - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Cường Đô La đã chia sẻ khoảnh khắc cùng hai con vui đùa cực rôm rả. Đáng chú ý, nam doanh nhân này còn tỏ ra vui vẻ khi đồng ý làm ''chuột bạch'' để các con thi nhau trổ tài họa sĩ. 

Gỡ bỏ hình tượng 'thiếu gia ăn chơi khét tiếng' ngày nào, Cường Đô La giờ đây đúng chuẩn ông bố quốc dân, sẵn sàng làm 'chuột bạch' để các con trổ tài họa sĩ - Ảnh 3
Bài đăng của nam doanh nhân trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình 

Trong ảnh, ông xã Đàm Thu Trang cởi trần nằm dài trên sàn nhà với khuôn mặt thích thú để mặc cho Subeo và Suchin tự do lướt cọ vẽ đủ mọi đường nét lên người. Suchin tỏ ra chăm chú để có thể tạo ra bức tranh ưng ý nhất trên người ba mình. Thậm chí, 2 cô cậu con tô hết cả một vùng lớn trước ngực của bố mình. Nhìn bức tranh của các con, Cường Đô La phải bật cười thốt lên: "Tattoo này sao nó lạ quá". 

Gỡ bỏ hình tượng 'thiếu gia ăn chơi khét tiếng' ngày nào, Cường Đô La giờ đây đúng chuẩn ông bố quốc dân, sẵn sàng làm 'chuột bạch' để các con trổ tài họa sĩ - Ảnh 4Gỡ bỏ hình tượng 'thiếu gia ăn chơi khét tiếng' ngày nào, Cường Đô La giờ đây đúng chuẩn ông bố quốc dân, sẵn sàng làm 'chuột bạch' để các con trổ tài họa sĩ - Ảnh 5

Gỡ bỏ hình tượng 'thiếu gia ăn chơi khét tiếng' ngày nào, Cường Đô La giờ đây đúng chuẩn ông bố quốc dân, sẵn sàng làm 'chuột bạch' để các con trổ tài họa sĩ - Ảnh 6
Netizen tỏ ra thích thú với khoảnh khắc đáng yêu của 3 cha con - Ảnh: Chụp màn hình

Ông xã Đàm Thu Trang rất yêu thương các con của mình, dù là doanh nhân đình đám thế nhưng Cường Đô La vẫn thường xuyên đích thân mua sắm đồ chơi, cho nhóc tỳ ăn uống và chăm cho bé từng giấc ngủ. Thậm chí, chính cựu siêu mẫu nhiều lần trêu đùa nhắc chồng bớt "nghiện" ái nữ. Ngoài thời gian cho Suchin, Cường Đô La còn cùng đến trường tham dự các hoạt động, "hẹn hò" cuối tuần cùng con trai lớn Subeo.

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