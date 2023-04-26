Biệt thự 'Full House' bề thế của vợ chồng cường Đô La: Từ phòng gym, rạp chiếu phim đến gara xe tiền tỷ

Cơ ngơi đồ sộ của vợ chồng Cường Đô La khiến dân tình không khỏi trầm trồ.
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Cường Đô La là doanh nhân có tiếng sở hữu khối tài sản kếch xù. Sau khi kết hôn với Đàm Thu Trang, cả hai dọn về sống chung tại căn biệt thự tại Quận 7 (TP.HCM). Ngắm nghía toàn cảnh của căn biệt thự được đặt tên là Full House, dân tình không khỏi xuýt xoa về độ giàu có của "đại gia phố núi".
Biệt thự được hoàn thành vào năm 2019, có diện tích rộng rãi. Ngôi nhà được thiết kế độc đáo với mặt tiền có đường dốc thoai thoải để dễ di chuyển những chiếc xe gầm thấp vào gara ngay tầng 1. Với tone màu xám - đen ấn tượng, mặt tiền tầng 1 không khác gì khách sạn sang trọng. Tận dụng không gian, gara có thể chứa tối đa 6 chiếc xế hộp. Trong một vài lần chia sẻ, netizen từng xuýt xoa trước bộ sưu tập xe tiền tỷ được Cường Đô La xếp dài ở gara. Đặc biệt hơn cả, phía cuối gara là vị trí cầu nâng thủy lực. Chỉ bằng vài thao tác điều khiển, cầu nâng sẽ đưa chiếc xe lên vị trí tầng 2, cũng là không gian tiếp khách chính.
Nhóc tỳ Subeo và Suchin cũng được sắp xếp phòng riêng hiện đại, rộng rãi. Thậm chí, ái nữ của Cường Đô La có thể cùng anh trai và bố "đua xe" ngay bên trong khu vực phòng khách vì nhà có diện tích lớn.
Đặc biệt, ái nữ Suchin còn được bố mẹ chuẩn bị cho phòng đồ chơi, phòng xem phim tại gia hoành tráng không thua kém ai.
Ngoài ra, Subeo và Cường Đô La còn có phòng tập gym đầy đủ thiết bị tại nhà để phục vụ việc luyện tập thể thao.