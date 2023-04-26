Biệt thự 'Full House' bề thế của vợ chồng cường Đô La: Từ phòng gym, rạp chiếu phim đến gara xe tiền tỷ

Hậu trường 26/04/2023 08:34

Cơ ngơi đồ sộ của vợ chồng Cường Đô La khiến dân tình không khỏi trầm trồ.

Cường Đô La là doanh nhân có tiếng sở hữu khối tài sản kếch xù. Sau khi kết hôn với Đàm Thu Trang, cả hai dọn về sống chung tại căn biệt thự tại Quận 7 (TP.HCM). Ngắm nghía toàn cảnh của căn biệt thự được đặt tên là Full House, dân tình không khỏi xuýt xoa về độ giàu có của "đại gia phố núi".

Biệt thự 'Full House' bề thế của vợ chồng cường Đô La: Từ phòng gym, rạp chiếu phim đến gara xe tiền tỷ - Ảnh 1
Toàn cảnh căn biệt thự "Full House" của đại gia phố núi ở Quận 7, TP.HCM - Ảnh: Internet

Biệt thự được hoàn thành vào năm 2019, có diện tích rộng rãi. Ngôi nhà được thiết kế độc đáo với mặt tiền có đường dốc thoai thoải để dễ di chuyển những chiếc xe gầm thấp vào gara ngay tầng 1. Với tone màu xám - đen ấn tượng, mặt tiền tầng 1 không khác gì khách sạn sang trọng. Tận dụng không gian, gara có thể chứa tối đa 6 chiếc xế hộp. Trong một vài lần chia sẻ, netizen từng xuýt xoa trước bộ sưu tập xe tiền tỷ được Cường Đô La xếp dài ở gara. Đặc biệt hơn cả, phía cuối gara là vị trí cầu nâng thủy lực. Chỉ bằng vài thao tác điều khiển, cầu nâng sẽ đưa chiếc xe lên vị trí tầng 2, cũng là không gian tiếp khách chính.

Biệt thự 'Full House' bề thế của vợ chồng cường Đô La: Từ phòng gym, rạp chiếu phim đến gara xe tiền tỷ - Ảnh 2Biệt thự 'Full House' bề thế của vợ chồng cường Đô La: Từ phòng gym, rạp chiếu phim đến gara xe tiền tỷ - Ảnh 3Biệt thự 'Full House' bề thế của vợ chồng cường Đô La: Từ phòng gym, rạp chiếu phim đến gara xe tiền tỷ - Ảnh 4Biệt thự 'Full House' bề thế của vợ chồng cường Đô La: Từ phòng gym, rạp chiếu phim đến gara xe tiền tỷ - Ảnh 5

 Gara xe tiền tỷ bên trong căn biệt thự bề thế của Cường Đô La - Ảnh: Internet

Biệt thự 'Full House' bề thế của vợ chồng cường Đô La: Từ phòng gym, rạp chiếu phim đến gara xe tiền tỷ - Ảnh 6

Biệt thự 'Full House' bề thế của vợ chồng cường Đô La: Từ phòng gym, rạp chiếu phim đến gara xe tiền tỷ - Ảnh 7

Một góc khác trong gara - Ảnh: Internet

Nhóc tỳ Subeo và Suchin cũng được sắp xếp phòng riêng hiện đại, rộng rãi.  Thậm chí, ái nữ của Cường Đô La có thể cùng anh trai và bố "đua xe" ngay bên trong khu vực phòng khách vì nhà có diện tích lớn. 

Biệt thự 'Full House' bề thế của vợ chồng cường Đô La: Từ phòng gym, rạp chiếu phim đến gara xe tiền tỷ - Ảnh 8
Biệt thự 'Full House' bề thế của vợ chồng cường Đô La: Từ phòng gym, rạp chiếu phim đến gara xe tiền tỷ - Ảnh 9

Phòng ngủ của Subeo 

 Đặc biệt, ái nữ Suchin còn được bố mẹ chuẩn bị cho phòng đồ chơi, phòng xem phim tại gia hoành tráng không thua kém ai.

Biệt thự 'Full House' bề thế của vợ chồng cường Đô La: Từ phòng gym, rạp chiếu phim đến gara xe tiền tỷ - Ảnh 10

Biệt thự 'Full House' bề thế của vợ chồng cường Đô La: Từ phòng gym, rạp chiếu phim đến gara xe tiền tỷ - Ảnh 11

Phòng xem phim hoành tráng như khách sạn 5 sao - Ảnh: Internet

 Ngoài ra, Subeo và Cường Đô La còn có phòng tập gym đầy đủ thiết bị tại nhà để phục vụ việc luyện tập thể thao.

Biệt thự 'Full House' bề thế của vợ chồng cường Đô La: Từ phòng gym, rạp chiếu phim đến gara xe tiền tỷ - Ảnh 12

Biệt thự 'Full House' bề thế của vợ chồng cường Đô La: Từ phòng gym, rạp chiếu phim đến gara xe tiền tỷ - Ảnh 13

Phòng gym tại gia trong căn biệt thự hoành tráng của vợ chồng Cường Đô La - Ảnh: Internet

Biệt thự 'Full House' bề thế của vợ chồng cường Đô La: Từ phòng gym, rạp chiếu phim đến gara xe tiền tỷ - Ảnh 14
Tủ giày của Đàm Thu Trang - Ảnh: FBNV

 

Biệt thự 'Full House' bề thế của vợ chồng cường Đô La: Từ phòng gym, rạp chiếu phim đến gara xe tiền tỷ - Ảnh 15

Biệt thự 'Full House' bề thế của vợ chồng cường Đô La: Từ phòng gym, rạp chiếu phim đến gara xe tiền tỷ - Ảnh 16

Không gian sang trong xen lẫn cây xanh trong căn biệt thư triệu đô - Ảnh: FBNV

 

Biệt thự 'Full House' bề thế của vợ chồng cường Đô La: Từ phòng gym, rạp chiếu phim đến gara xe tiền tỷ - Ảnh 17

Biệt thự 'Full House' bề thế của vợ chồng cường Đô La: Từ phòng gym, rạp chiếu phim đến gara xe tiền tỷ - Ảnh 18

Không gian những ngày lễ trong căn biệt thự cũng được trang hoàng - Ảnh: FBNV

 

Không phải Đàm Thu Trang, Cường Đôla bất ngờ thừa nhận 'say ánh mắt' một nhân vật khác, netizen phản ứng 'gắt' khi biết danh tính!

Không phải Đàm Thu Trang, Cường Đôla bất ngờ thừa nhận 'say ánh mắt' một nhân vật khác, netizen phản ứng 'gắt' khi biết danh tính!

Mới đây, Cường Đôla vừa có hành động khiến người hâm mộ không khỏi sửng sốt khi thừa nhận 'say ánh mắt' với một nhân vật không phải bà xã Đàm Thu Trang.

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