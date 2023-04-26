Biệt thự 'Full House' bề thế của vợ chồng cường Đô La: Từ phòng gym, rạp chiếu phim đến gara xe tiền tỷ

Cường Đô La là doanh nhân có tiếng sở hữu khối tài sản kếch xù. Sau khi kết hôn với Đàm Thu Trang, cả hai dọn về sống chung tại căn biệt thự tại Quận 7 (TP.HCM). Ngắm nghía toàn cảnh của căn biệt thự được đặt tên là Full House, dân tình không khỏi xuýt xoa về độ giàu có của "đại gia phố núi".

Toàn cảnh căn biệt thự "Full House" của đại gia phố núi ở Quận 7, TP.HCM - Ảnh: Internet

Biệt thự được hoàn thành vào năm 2019, có diện tích rộng rãi. Ngôi nhà được thiết kế độc đáo với mặt tiền có đường dốc thoai thoải để dễ di chuyển những chiếc xe gầm thấp vào gara ngay tầng 1. Với tone màu xám - đen ấn tượng, mặt tiền tầng 1 không khác gì khách sạn sang trọng. Tận dụng không gian, gara có thể chứa tối đa 6 chiếc xế hộp. Trong một vài lần chia sẻ, netizen từng xuýt xoa trước bộ sưu tập xe tiền tỷ được Cường Đô La xếp dài ở gara. Đặc biệt hơn cả, phía cuối gara là vị trí cầu nâng thủy lực. Chỉ bằng vài thao tác điều khiển, cầu nâng sẽ đưa chiếc xe lên vị trí tầng 2, cũng là không gian tiếp khách chính.