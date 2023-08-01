Cường Đô La không khỏi bật cười khi ái nữ tiết lộ nỗi sợ giống mình, netizen cũng phải gật gù đồng tình!

Mới đây, trên trang cá nhân, doanh nhân Cường Đô La đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại đoạn hội thoại vô cùng đáng yêu giữa con gái Suchin cùng một người dì.

Suchin là trái ngọt hôn nhân của Cường Đô La và Đàm Thu Trang sau khi về chung một nhà. Nhóc tỳ chào đời vào tháng 8/2020. Cô bé được nhận xét thừa hưởng nhiều đường nét của Cường Đô La và tình cách vô cùng thông minh, lém lĩnh. Mới đây, trên trang cá nhân, doanh nhân Cường Đô La đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại đoạn hội thoại vô cùng đáng yêu giữa con gái Suchin cùng một người dì. Theo đó, trong đoạn clip, bé Suchin được người dì hỏi sợ con vật gì nhất trên đời, con gái Cường Đô La liền đáp rất chân thật và đáng yêu: "Con vật mẹ". Ngay khi nghe tới câu trả lời của Suchin, dì cô bé liền giải thích, con vật ý chỉ động vật như: Gà, chuột hay rắn.

Mới đây, trên trang cá nhân, doanh nhân Cường Đô La đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại đoạn hội thoại vô cùng đáng yêu giữa con gái Suchin cùng một người dì Tuy được giải thích, nhưng khi hỏi hỏi lại sợ nhất con vật gì, Suchin nhà Cường Đô La liền có câu trả lời khiến ai cũng bật cười: "Con mẹ". Giống như thấu hiểu nỗi lòng nên đi kèm với clip chia sẻ, Cường Đô La không quên để lại dòng trạng thái hài hước: "Không biết có nhà ai giống nhà tui không chứ nhà tui là cha con có chung một nỗi sợ giống nhau, Đàm Thu Trang ơi có nghe thấy không ???'" Ngay sau khi bài viết đăng tải, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú và nói rằng cha con nhà Cường Đô La hãy cẩn thận khi dám bật lại "nóc nhà". Không chỉ vậy, Đàm Thu Trang cũng nhanh chóng để lại câu nói thể hiện sự uy quyền thu hút sự chú ý rằng: "Hai cha con liều quá rồi". Bài đăng của Cường Đô La nhận về hơn 10 nghìn lượt "thả tim" chỉ sau 1 tiếng chia sẻ.

Khi hỏi hỏi lại sợ nhất con vật gì, Suchin nhà Cường Đô La liền có câu trả lời khiến ai cũng bật cười: "Con mẹ" Suchin được xem là "ngậm thìa vàng" từ khi còn nhỏ khi có bố nổi tiếng là "đại gia phố núi" Cường Đô La, mẹ là cựu người mẫu đình đám Đàm Thu Trang. Cô bé được bố mẹ đầu tư mạnh tay cho những món đồ hiệu đắt tiền ngay từ khi chỉ mới vài tháng tuổi. Phong cách thời trang của Suchin luôn được khen ngợi dù trang phục của cô bé theo nhiều cá tính khác nhau. Cô bé thậm chí còn có hẳn một bộ sưu tập túi xách hàng hiệu.

Suchin được xem là "ngậm thìa vàng" từ khi còn nhỏ khi có bố nổi tiếng là "đại gia phố núi" Cường Đô La, mẹ là cựu người mẫu đình đám Đàm Thu Trang Công chúa nhà Cường Đô La từng cầm trên tay chiếc túi xách Lady Dior có giá hơn 80 triệu đồng Suchin từng được bố mua hẳn xế hộp xịn mang màu sắc phong thủy, hợp mệnh. Chiếc xe còn được đính kèm dòng chữ 'Chibi Suchin Racing' (Cuộc đua của cô bé Suchin) có giá hơn 2 tỷ đồng. Theo dõi trang cá nhân của Cường Đô La có thể thấy anh rất cưng chiều "con gái rượu" Theo dõi trang cá nhân của Cường Đô La có thể thấy anh rất cưng chiều "con gái rượu". Suchin từng được bố mua hẳn xế hộp xịn mang màu sắc phong thủy, hợp mệnh. Chiếc xe còn được đính kèm dòng chữ 'Chibi Suchin Racing' (Cuộc đua của cô bé Suchin) có giá hơn 2 tỷ đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuong-o-la-khong-khoi-bat-cuoi-khi-ai-nu-tiet-lo-noi-so-giong-minh-netizen-cung-phai-gat-gu-ong-tinh-606494.html