Thấy con mặc đầm ngủ bèo nhèo, Lý Bình chi mạnh tay tiền triệu dẫn con gái cưng shopping sắm đồ mới

Mới đây, trên trang cá nhân, bé Mia - con gái Phương Trinh Jolie - chia sẻ hình ảnh mua sắm của mình. Nhóc tỳ 9 tuổi hào hứng cho biết vừa được ba Lý Bình sắm cho đầm đẹp.

Sau khi kết hôn, Phương Trinh Jolie và Lý Bình thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc cuộc sống đời thường hạnh phúc, ngọt ngào. Con gái riêng của nữ diễn viên - bé Mia cũng là một phần không thể thiếu trong gia đình nhỏ.

Nhiều lời ngợi khen dành cho trang phục của cô bé, cũng như sự quan tâm mà Lý Bình dành cho con riêng của vợ.

Cộng đồng mạng dành nhiều bình luận tích cực dành cho hai cha con - Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, nam diễn viên cũng vui vẻ chia sẻ câu chuyện hậu trường: "Để kể cô chú nghe, ba mẹ dắt Mia đi mua quà cho bà nội Thái. Đi tới nơi phát hiện bà nhỏ mặc cái đầm ngủ bèo nhèo, xong mẹ Trinh la quá. Cái ba Bình dắt đi mua cái đầm chữa cháy hết 5 triệu. Mẹ thì la, con gái thì có đồ mới, chỉ có tôi mất tiền thôi".

Lý Bình vui vẻ kể chuyện hậu trường đi mua sắm của hai cha con - Ảnh: FBNV

Phương Trinh Jolie và Lý Bình thường xuyên cập nhật hình ảnh một nhà ba người hạnh phúc bên nhau. Đặc biệt, dù không cùng một huyết thống nhưng Lý Bình vẫn luôn đối xử, chăm sóc chu toàn, cực thân thiết với bé Mia. Ngay cả gia đình ba mẹ ruột của Lý Bình cũng yêu thương, chào đón Mia.

Dù không cùng một huyết thống nhưng Lý Bình vẫn luôn đối xử, chăm sóc chu toàn, cực thân thiết với bé Mia - Ảnh: FBNV

Hiện tại, Lý Bình có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên Phương Trinh Jolie và con gái Mia. Trên trang cá nhân, cặp đôi cũng được nhiều khán giả chúc phúc cho chặng đường tương lai.