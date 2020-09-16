Thanh Thảo tự hào con gái 2 tuổi đã nói được 3 thứ tiếng, biết lau nhà, vứt rác, tưới cây phụ ba mẹ

Hậu trường 16/09/2020 17:09

Chia sẻ của ca sĩ Thanh Thảo về con gái cưng khiến mọi người xuýt xoa ngưỡng mộ. Mới bé xíu, Talia đã nói được 3 thứ tiếng và làm một số việc đơn giản.

Kết hôn và sinh con ở tuổi ngoài 40, ca sĩ Thanh Thảo đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, bình yên tại Mỹ. Cô không chạy show nhiều mà dành phần lớn thời gian chăm sóc chồng con. Thời gian rảnh, giọng ca "Búp bê con trai" thường khoe ảnh và những câu chuyện gia đình lên mạng xã hội.

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Tổ ấm hạnh phúc của Thanh Thảo bên chồng Việt kiều và con gái nhỏ - Ảnh: FB

Mới đây, nữ ca sĩ vừa đăng tải khoảnh khắc đáng yêu của con gái kèm dòng chia sẻ đầy tự hào. Tuy chỉ mới 2 tuổi nhưng ái nữ nhà Thanh Thảo đã nói được 3 thứ tiếng, biết đếm số, đọc bảng chữ cái, ghép chữ, phân biệt màu sắc và các loại hình học...

Không những vậy, cô bé còn biết phụ mẹ làm việc nhà: "Con nói được 3 thứ tiếng Anh - Hoa - Việt nhưng mỗi câu không dài quá 5 chữ. Con đã biết tự lấy bỉm để thay, chọn quần áo để mặc, lau nhà, vứt rác, tưới cây phụ mẹ".

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Con gái Thanh Thảo được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ - Ảnh: FB
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Chồng Thanh Thảo nổi tiếng thương vợ và giỏi chăm con - Ảnh: FB

Được ba mẹ chăm sóc cẩn thận, tập cho ăn nhiều thứ nên con gái Thanh Thảo không kén ăn. Thậm chí cô bé rất mê các món Việt Nam: "Con ăn cả bún mắm, canh bún, bún riêu và khô bò cay... Con mạnh mẽ và tự lập giống ba của con, nhưng cũng ca hát suốt ngày giống mẹ của con".

Dưới bài viết, Thanh Thảo được khen chăm con gái khéo léo, bé Talia ngày càng cứng cáp và thông minh.

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Con gái Thanh Thảo rất hiếu động và thông minh - Ảnh: FB

Talia là con gái chung của Thanh Thảo và chồng Việt kiều, Tom Han. Không chỉ có sự nghiệp thành công, chồng Thanh Thảo còn rất thương vợ, chiều con. 

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