Thanh Thảo Hugo phản ứng gắt khi ái nữ bị đặt lên 'bàn cân' so sánh với con gái Quyền Linh

Các cô cậu nhóc tỳ là sao Việt luôn được người hâm mộ theo dõi và quan tâm rất nhiều, đặc biệt thời gian vừa qua chính là bé Lọ Lem nhà nghệ sĩ Quyền Linh vì sở hữu nhan sắc cực phẩm. Bên cạnh đó, mới đây, một fanpage trên mạng xã hội đã bất ngờ đăng tải hình ảnh bé Dâu - con gái nhà Thanh Thảo Hugo, kèm những lời khen "có cánh" cho nhan sắc tuổi trưởng thành. Thế nhưng, dưới phần bình luận, bên cạnh những lời khen ngợi, một số netizen cũng để lại nhiều lời "kém duyên" khi so sánh nhan sắc ái nữ nhà MC Thanh Thảo với con gái MC Quyền Linh.



Bé Dâu nhà Thanh Thảo Hugo nhận nhiều bình luận khiếm nhã khi bị netizen mang ra so sánh với con gái Quyền Linh - Ảnh: Internet

Bức xúc trước nhiều bình luận khiếm nhã, ngay lập tức, trên mạng xã hội, Thanh Thảo Hugo đã có động thái quyết liệt bảo vệ con gái. Cụ thể, nữ MC chia sẻ: "Cám ơn các bạn đã quan tâm, nhưng đây là những khoảnh khắc mà mình chia sẻ trên trang FB cá nhân về gia đình mình. Cay nghiệt với bất kỳ một ai khác chúng ta không nhận được gì hay ho cả.