Thanh Thảo Hugo phản ứng gắt khi ái nữ bị đặt lên 'bàn cân' so sánh với con gái Quyền Linh

Bên cạnh những lời khen ngợi nhan sắc, một số netizen cũng để lại nhiều lời "kém duyên" khi so sánh nhan sắc ái nữ nhà MC Thanh Thảo với con gái MC Quyền Linh.
- Con gái Quyền Linh tiếp tục chiếm sóng mạng xã hội với bộ ảnh xinh như công chúa, CĐM tấm tắc “đẳng cấp Hoa hậu nhí”
- Con gái Quyền Linh lại gây sốt MXH với bộ ảnh ngọt ngào, kỷ niệm lần đầu chụp quảng cáo chuyên nghiệp
Các cô cậu nhóc tỳ là sao Việt luôn được người hâm mộ theo dõi và quan tâm rất nhiều, đặc biệt thời gian vừa qua chính là bé Lọ Lem nhà nghệ sĩ Quyền Linh vì sở hữu nhan sắc cực phẩm. Bên cạnh đó, mới đây, một fanpage trên mạng xã hội đã bất ngờ đăng tải hình ảnh bé Dâu - con gái nhà Thanh Thảo Hugo, kèm những lời khen "có cánh" cho nhan sắc tuổi trưởng thành. Thế nhưng, dưới phần bình luận, bên cạnh những lời khen ngợi, một số netizen cũng để lại nhiều lời "kém duyên" khi so sánh nhan sắc ái nữ nhà MC Thanh Thảo với con gái MC Quyền Linh.
Bức xúc trước nhiều bình luận khiếm nhã, ngay lập tức, trên mạng xã hội, Thanh Thảo Hugo đã có động thái quyết liệt bảo vệ con gái. Cụ thể, nữ MC chia sẻ: "Cám ơn các bạn đã quan tâm, nhưng đây là những khoảnh khắc mà mình chia sẻ trên trang FB cá nhân về gia đình mình. Cay nghiệt với bất kỳ một ai khác chúng ta không nhận được gì hay ho cả.
Bình yên để lan tỏa năng lượng tích cực về gia đình, mình không so sánh bất kỳ một em bé nào, các con rất trong sáng đáng yêu và luôn cần được bảo vệ. Đừng dùng lời cay nghiệt không hay với trẻ con".
Động thái trên của nữ MC nhanh chóng nhận về nhiều sự ủng hộ từ phía khán giả. Đồng thời, nhiều người cũng cho rằng, mỗi em đều có nét riêng đáng yêu, trong sáng.
Bé Dâu nhà Thanh Thảo Hugo sở hữu vẻ xinh xắn đắng yêu chuẩn gái Hàn. Không chỉ vậy, em còn còn được yêu mến bởi sự vô cùng ngoan ngoãn và có thành tích học tập "khủng". Trên trang Facebook cá nhân, nữ MC cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh con gái thi đấu cùng bạn bè tại nước ngoài khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ.
Không chỉ được nhận xét là mỹ nhân nhí trong làng giải trí Việt, bé Dâu cũng nhận được đông đảo sự ủng hộ trong việc đăng ký vào các cuộc thi hoa hậu trong tương lai.