Thanh Hằng bị chê diện đồ như bà ngoại tại vòng casting The Face miền Bắc

Là mỹ nhân được ca ngợi về cách ăn mặc tinh tế nhưng Thanh Hằng lại để mất điểm trầm trọng khi xuất hiện tại buổi casting The Face hôm 5/6.
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Sau khi hoàn thành vòng sơ tuyển ở khu vực phía Nam, bộ 3 HLV quyền lực của chương trình The Face 2018 tiếp tục đổ bộ Hà Nội để casting lần 2. Rút kinh nghiệm trong lần xuất hiện trước, Võ Hoàng Yến và Minh Hằng đã ăn mặc tinh tế hơn để tránh vấp phải sự cố trang phục.
Tuy nhiên, lần này người được xem là có phong cách thời trang đỉnh nhất là Thanh Hằng lại mắc lỗi nghiêm trọng. Xuất hiện trên ghế nóng, nữ siêu mẫu diện bộ vest cá tính màu hường, phối cùng áo chấm bi và gắn hoa màu vàng ở cổ. Tuy nhiên, do bộ đồ quá rộng cộng với cách phối hợp phụ kiện không ăn nhập, Thanh Hằng bị nhiều người chê già như "bà ngoại".
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