Năm mới sang, vợ Bình Minh tiết lộ mối quan hệ 'sốc' với Thanh Hằng

Tuy không làm chung ngành nghề nhưng Anh Thơ và diễn viên Thanh Hằng lại có mối thân tình như chị em ruột thịt. Họ tình cảm đến mức có thể xem nhau như người yêu.

Đêm 30 Tết, bà xã Bình Minh báo cáo lịch trình và cảm xúc năm mới qua vài bức ảnh 'tình tứ' chụp bên Thanh Hằng.

Bà mẹ 2 con gây choáng khi gọi bạn thân là “người yêu”, đồng thời tiết lộ cả hai bắt buộc phải gặp nhau dịp cuối năm để lưu giữ nhưng kỷ niệm đẹp.

Anh Thơ và Thanh Hằng có mối quan hệ thân thiết 'trên mức bạn bè' - Ảnh: FBNV

"Hôm nay chắc là ngày đăng nhiều status nhất trong năm, vì được làm nhiều điều mình thích. Lâu lắm rồi mới tự lái xe ra lại trung tâm, mà lại còn vừa lái vừa hát nghêu ngao, diễn thật sâu một mình trên xe.

Gặp người eo, rồi về ngồi chờ giao thừa quyết hát cho bằng được 'Trách ai vô tình' (đóng hết tất cả cửa nhà rồi mới hát chứ hổng có làm phiền hàng xóm đâu nha)", Anh Thơ viết.

Hai chị em tranh thủ gặp nhau dịp cuối năm để chụp vài bức ảnh lưu niệm - Ảnh: FBNV

Anh Thơ và Thanh Hằng là bạn bè thân thiết ngoài đời. Nữ diễn viên Mẹ chồng cũng rất được lòng Bình Minh. Do đó, mỗi lần Anh Thơ rủ Thanh Hằng đi chơi chung thì tất nhiên Bình Minh sẽ là người thứ 3 chụp ảnh giúp họ.

Trước mặt ông xã, doanh nhân Anh Thơ cũng không ngần ngại "thả thính" Thanh Hằng và thậm chí còn trêu chọc Bình Minh chuyện anh hậm hực khi phải chứng kiến vợ tình tứ với người khác.

Mỗi lúc Anh Thơ buồn, Thanh Hằng luôn sẵn sàng cho mượn một bờ vai - Ảnh: Internet

Trương Quỳnh Anh tình cảm bên Tim, lên tiếng giữa tin đồn 'đá đểu' vợ Bình Minh Giữa tin đồn Trương Quỳnh Anh đăng status đầy ẩn ý để 'đá đểu' vợ Bình Minh, nữ ca sĩ đã cho rằng: "Nghệ sĩ có những lần bức xúc riêng và lại trùng hợp đến không ngờ".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-moi-sang-vo-binh-minh-tiet-lo-moi-quan-he-soc-voi-thanh-hang-271811.html