Từng dính nghi án cạch mặt, Hà Hồ lần đầu tiên nói về tình bạn với Thanh Hằng

Hậu trường 21/04/2018 11:19

Sau khi cùng nhau diễn trong show thời trang của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, Hồ Ngọc Hà đã có những chia sẻ về tình bạn khắng khít với Thanh Hằng.

Từ khi dính nghi án cạch mặt nhau cách đây một năm, Hà Hồ và Thanh Hằng gần như không xuất hiện cùng nhau ở bất kỳ thảm đỏ nào. Tuy nhiên, mới đây cả hai bất ngờ nắm tay nhau cực tình cảm khi cùng làm vedette trong show thời trang của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí. Trong đêm diễn khai mac Tuần lễ Thời trang Quốc tế Xuân Hè 2018, "Nữ hoàng giải trí" và Thanh Hằng xuất hiện cực lộng lẫy, đập tan nghi án rạn nứt bấy lâu.

Sau đêm diễn này, Hà Hồ một lần nữa khẳng định tình bạn giữa cả hai vấn tốt đẹp. Người đẹp  Quảng Bình đăng ảnh thân thiết với Thanh Hằng và tuyên bố không quan tâm người đời nghĩ gì.

"Đang ở Nam Hàn để bàn chuyện quan trọng thì phải bay về Miền Nam Việt Nam làm cái chuyện trọng sự này... sự kiện trọng đại. Bạn là không nói nhiều, cần là có, vui là cười, chứng minh làm gì cho mệt. Làm chuyện vui cho đời thích hơn", Hồ Ngọc Hà viết.

Từng dính nghi án cạch mặt, Hà Hồ lần đầu tiên nói về tình bạn với Thanh Hằng - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà lần đầu lên tiếng sau tin đồn rạn nứt với Thanh Hằng - Ảnh: FBNV
Từng dính nghi án cạch mặt, Hà Hồ lần đầu tiên nói về tình bạn với Thanh Hằng - Ảnh 2
Hai người đẹp vẫn chơi thân sau nhiều tin đồn không hay - Ảnh: FBNV
Từng dính nghi án cạch mặt, Hà Hồ lần đầu tiên nói về tình bạn với Thanh Hằng - Ảnh 3
Nghi vấn cặp bạn thân này cạch mặt nhau rộ lên khi ca sĩ Minh Hằng tố Hà Hồ chèn ép ở The Face, khi đó Thanh Hằng là người đã giới thiệu nữ diễn viên 'Gọi giấc mơ về' làm giám khảo The Face. Ngay sau đó, Minh Hằng cũng thừa nhận được Thanh Hằng an ủi nhiều sau khi bị Hà Hồ gây khó dễ - Ảnh: Khánh Hòa
Từng dính nghi án cạch mặt, Hà Hồ lần đầu tiên nói về tình bạn với Thanh Hằng - Ảnh 4
Hà Hồ và Thanh Hằng tươi tắn trong show diễn 'Coco yêu dấu' của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí - Ảnh: Khánh Hòa
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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Thanh Hằng Nguyễn Công Trí

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