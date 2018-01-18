Thanh Bi hé lộ những lời hứa sốc của Quang Lê trước ngày chia tay: ‘Anh ấy sẽ không bao giờ công khai bạn gái nữa’

Hậu trường 18/01/2018 09:58

Sau 8 tháng chia tay Quang Lê, Thanh Bi lần đầu tiên bật mí về những lời hứa mà bạn trai cũ đã từng nói với mình những ngày còn mặn nồng.

Thanh Bi không chỉ là mỹ nhân gây ấn tượng với những vai diễn đậm dấu ấn trong các bộ phim truyền hình mà còn được nhớ đến với danh xưng người yêu cũ của Quang Lê.. Thời còn yêu nhau, những thông tin xoáy quanh chuyện hẹn hò của cặp đôi này nhận được sự chú ý rất lớn của công chúng.

Thanh Bi hé lộ những lời hứa sốc của Quang Lê trước ngày chia tay: ‘Anh ấy sẽ không bao giờ công khai bạn gái nữa’ - Ảnh 1

Thanh Bi - Quang Lê chia tay sau 3 năm yêu nhau, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả - Ảnh: NVCC

Tưởng mối tình đẹp đẽ này sẽ kết thúc bằng một đám cưới như mơ nhưng cuối tháng 7 vừa rồi, Thanh Bi - Quang Lê bất ngờ tuyên bố chia tay trong sự tiếc nuối của hàng ngàn người hâm mộ. Mới đây, chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, Vân Điệp của Người phán xử đã thẳng thắn trải lòng về những lời hứa của bạn trai thời còn yêu nhau.

Bằng chất giọng dễ thương, trong trẻo của người con gái Hà Nội, Thanh Bi cho biết hiện tại không còn làm bạn với Quang Lê nhưng chắc chắn 100% rằng bạn trai cũ sẽ không bao giờ công khai thêm một ai khác ngoài mình.

Chào Thanh Bi! Bạn hãy chia sẻ một chút về một ngày làm việc của mình?

Thời gian cuối năm cận kề nên Thanh Bi cũng bận rộn với nhiều dự án lắm. Hiện tại, Thanh Bi đang quay phim, quay MV, đóng sitcom và quảng cáo như trước đây thôi. Ngoài ra, Thanh Bi cũng có tham gia một vài dự án phim hài Tết.

Sở hữu vẻ đẹp nóng bỏng và nụ cười rất duyên, chắc hẳn Thanh Bi cũng có nhiều vệ tinh vây quanh lắm?

Từ trước đến giờ Thanh Bi chỉ yêu mỗi anh Quang Lê nên không để ý đến các vệ tinh xung quanh. Cũng có nhiều ca sĩ, diễn viên tỏ tình nhưng Thanh Bi chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới.

Sau mối tình tan vỡ với ca sĩ Quang Lê, Thanh Bi muốn tìm một người bạn trai có những tiêu chuẩn nào?

Thanh Bi không đặt ra tiêu chuẩn nào cho mình cả. Trông vẻ ngoài của mình thì nóng bỏng, đôi khi có những vai diễn quyến rũ, sang chảnh như vậy thôi nhưng Thanh Bi có suy nghĩ khá đơn giản về tình yêu.

Thanh Bi không cần một người đàn ông quá phô trương mà chỉ cần một người bạn trai hiền lành, giản dị và yêu thương mình. Thanh Bi thích đàn ông giản dị lắm, không thích những người bóng bẩy, phô trường, sành điệu đâu, cũng không có cảm tình với những người đó. Yêu là một khía cạnh, còn lấy nhau là một khía cạnh khác nữa mà.

Thanh Bi hé lộ những lời hứa sốc của Quang Lê trước ngày chia tay: ‘Anh ấy sẽ không bao giờ công khai bạn gái nữa’ - Ảnh 2

Thanh Bi sở hữu nụ cười rất xinh với đôi má lúm đồng tiền duyên dáng - Ảnh: NVCC

Làm bạn với người yêu cũ không phải là điều dễ dàng, vì sao Thanh Bi lại có thể làm được?

Ôi, mọi người đã hiểu lầm rồi! Thanh Bi không hề làm bạn với anh Quang Lê sau khi chia tay. Anh Quang Lê bảo khi nào có dự án nghệ thuật nào thì vẫn kết hợp với Thanh Bi nhưng đó là ý của anh ấy thôi. Có những người chia tay xong vẫn làm bạn, vẫn đi chơi bình thường nhưng với mình thì không bao giờ. 

Thanh Bi nghĩ, một khi đã hết yêu thì hoặc là trở thành kẻ thù hoặc là làm người không quen biết, chắc chắn là như vậy. Chứ bạn à? Thanh Bi sẽ không bao giờ làm bạn với người yêu cũ, bởi đó là một việc khó khăn vô cùng.

Còn nếu khi nào anh Quang Lê mời hợp tác thì có thể Thanh Bi vẫn đồng ý. Giữa mình và anh Quang Lê thật sự có nhiều điều khó nói lắm. Anh Quang Lê là người rất đặc biệt, có thể nói là đặc biệt trên nhiều phương diện luôn.

Thanh Bi hé lộ những lời hứa sốc của Quang Lê trước ngày chia tay: ‘Anh ấy sẽ không bao giờ công khai bạn gái nữa’ - Ảnh 3

Vẻ đẹp trong veo của người yêu cũ Quang Lê khiến nhiều chàng trai si mê - Ảnh: NVCC

Nếu Quang Lê công khai người yêu mới, bạn có buồn không?

Nếu anh Quang Lê công khai người yêu mới thì chắc mình sẽ khóc mấy ngày mấy đêm mất. Nhưng mà mình biết chắc chắn điều này sẽ không bao giờ xảy ra đâu (cười). Chắc chắn 100% như vậy vì anh Quang Lê từng nói như thế mà.

Thanh Bi hé lộ những lời hứa sốc của Quang Lê trước ngày chia tay: ‘Anh ấy sẽ không bao giờ công khai bạn gái nữa’ - Ảnh 4

Dù chia tay đã lâu nhưng mỗi khi có ai nhắc đến Quang Lê, Thanh Bi vẫn có những cảm xúc rất lạ - Ảnh: NVCC

Anh ấy từng hứa, ngoài Thanh Bi ra sẽ không công khai một người bạn gái nào khác trong cuộc đời mình nữa. Mà Thanh Bi đoán, anh Quang Lê chưa yêu ai đâu vì anh còn mãi lo sự nghiệp. Nhưng kể từ khi chia tay, anh ấy hẳn đã có thêm nhiều mối quan hệ mới. Nếu thật sự có đang bí mật quen một ai đó thì Thanh Bi cũng vui vẻ chấp nhận và chúc mừng anh thôi.

Sau này lấy chồng, Thanh Bi có sợ sẽ gặp phải bà mẹ chồng khó tính, không thích mình ăn mặc “hở bạo” như bây giờ?

Sau này nếu lấy chồng, đúng là Thanh Bi rất sợ gặp phải bà mẹ chồng khó tính, không thích con dâu ăn mặc hở bạo như bây giờ.

Nhưng thật sự mà nói, ngoài đời Thanh Bi ăn mặc bình thường, giản dị lắm chứ không như những gì mọi người vẫn biết về mình đâu. Do yếu tố công việc hoặc để phù hợp với những sự kiện tham gia, Thanh Bi được các anh chị gửi đồ đến cho mặc chứ bản thân cũng không muốn sexy quá mức.

Thanh Bi hé lộ những lời hứa sốc của Quang Lê trước ngày chia tay: ‘Anh ấy sẽ không bao giờ công khai bạn gái nữa’ - Ảnh 5

Nhiều người nghĩ rằng, Thanh Bi chắc hẳn có tình trường dữ dội lắm. Tuy nhiên, cô nàng thú nhận rằng trước giờ chỉ yêu mỗi mình Quang Lê - Ảnh: NVCC

Thanh Bi hé lộ những lời hứa sốc của Quang Lê trước ngày chia tay: ‘Anh ấy sẽ không bao giờ công khai bạn gái nữa’ - Ảnh 6

Sau khi mối tình buồn với giọng ca ‘Xuân này con không về’, Thanh Bi vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới - Ảnh: NVCC

Lộ món quà Noel siêu nhạy cảm Quang Lê tặng Thanh Bi khi còn mặn nồng

Lộ món quà Noel siêu nhạy cảm Quang Lê tặng Thanh Bi khi còn mặn nồng

Thanh Bi tiết lộ món quà nhạy cảm được bạn trai Quang Lê tặng thuở còn mặn nồng khiến không ít người ngỡ ngàng.

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