Thanh Bi gây sốc khi chỉ mặc nội y mỏng tang, phơi hơn nửa bầu ngực trong hậu trường 'Người phán xử tiền truyện'

Cách đây vài giờ, Thanh Bi bất ngờ chia sẻ loạt ảnh nóng bỏng tay lên trang cá nhân khiến nhiều cư dân mạng hoảng hồn. Người đẹp tiết lộ đây là ảnh hậu trường khi quay tập 4 Người phán xử tiền truyện. Tuy bộ phim sẽ phát sóng trên truyền hình nhưng nàng "Vân Điệp" chỉ diện độc chiếc quần nội y màu trắng nhỏ xíu, vén áo lên quá nửa bầu ngực để lộ những khoảng hở "chết người" trên cơ thể sexy.

Ngay lập tức, loạt ảnh này gây ra nhiều tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội. Không ít người để lại bình luận khiển trách êkip làm phim khi để quay quá nhiều phân cảnh hở hang của nhân vật "bồ nhí" này.