Thanh Bi gây sốc khi chỉ mặc nội y mỏng tang, phơi hơn nửa bầu ngực trong hậu trường 'Người phán xử tiền truyện'

Thanh Bi khiến nhiều cư dân mạng "xịt máu mũi" khi khoe loạt ảnh hở bạo, được cho là chụp trong hậu trường quay tập 4 "Người phán xử tiền truyện".
- Đứng hình khi Thanh Bi khoe ngực khủng trong lớp váy mỏng tang, nhìn xuyên vào cả bên trong thế này
- Không sợ bị đánh ghen, Thanh Bi cả gan đăng ảnh 'nóng bỏng tay' bên Việt Anh Người phán xử
Cách đây vài giờ, Thanh Bi bất ngờ chia sẻ loạt ảnh nóng bỏng tay lên trang cá nhân khiến nhiều cư dân mạng hoảng hồn. Người đẹp tiết lộ đây là ảnh hậu trường khi quay tập 4 Người phán xử tiền truyện. Tuy bộ phim sẽ phát sóng trên truyền hình nhưng nàng "Vân Điệp" chỉ diện độc chiếc quần nội y màu trắng nhỏ xíu, vén áo lên quá nửa bầu ngực để lộ những khoảng hở "chết người" trên cơ thể sexy.
Ngay lập tức, loạt ảnh này gây ra nhiều tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội. Không ít người để lại bình luận khiển trách êkip làm phim khi để quay quá nhiều phân cảnh hở hang của nhân vật "bồ nhí" này.
Trước đó, khi bộ phim vừa lên sóng tập 1 và 2 cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trên cộng đồng mạng. Hầu hết, khán giả đều có chung nhận định rằng Người phán xử tiền truyện quá nhiều cảnh nóng và bạo lực. Thậm chí, những câu thoại của diễn viên cũng chứa nhiều từ ngữ "chửi thề", bị cho không phù hợp khi phát sóng rộng rãi đến nhiều đối tượng khán giả.