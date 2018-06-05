Thanh Bi gây sốc khi chỉ mặc nội y mỏng tang, phơi hơn nửa bầu ngực trong hậu trường 'Người phán xử tiền truyện'

Hậu trường 05/06/2018 14:57

Thanh Bi khiến nhiều cư dân mạng "xịt máu mũi" khi khoe loạt ảnh hở bạo, được cho là chụp trong hậu trường quay tập 4 "Người phán xử tiền truyện".

Cách đây vài giờ, Thanh Bi bất ngờ chia sẻ loạt ảnh nóng bỏng tay lên trang cá nhân khiến nhiều cư dân mạng hoảng hồn. Người đẹp tiết lộ đây là ảnh hậu trường khi quay tập 4 Người phán xử tiền truyện. Tuy bộ phim sẽ phát sóng trên truyền hình nhưng nàng "Vân Điệp" chỉ diện độc chiếc quần nội y màu trắng nhỏ xíu, vén áo lên quá nửa bầu ngực để lộ những khoảng hở "chết người" trên cơ thể sexy.

Ngay lập tức, loạt ảnh này gây ra nhiều tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội. Không ít người để lại bình luận khiển trách êkip làm phim khi để quay quá nhiều phân cảnh hở hang của nhân vật "bồ nhí" này. 

Trước đó, khi bộ phim vừa lên sóng tập 1 và 2 cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trên cộng đồng mạng. Hầu hết, khán giả đều có chung nhận định rằng Người phán xử tiền truyện quá nhiều cảnh nóng và bạo lực. Thậm chí, những câu thoại của diễn viên cũng chứa nhiều từ ngữ "chửi thề", bị cho không phù hợp khi phát sóng rộng rãi đến nhiều đối tượng khán giả.

Thanh Bi gây sốc khi chỉ mặc nội y mỏng tang, phơi hơn nửa bầu ngực trong hậu trường 'Người phán xử tiền truyện' - Ảnh 1
Thanh Bi tiết lộ đây là những cảnh sẽ xuất hiện trong tập 4 'Người phán xử tiền truyện' - Ảnh: FBNV
Thanh Bi gây sốc khi chỉ mặc nội y mỏng tang, phơi hơn nửa bầu ngực trong hậu trường 'Người phán xử tiền truyện' - Ảnh 2
Thanh Bi diện đồ hở bạo khi xuất hiện trên truyền hình - Ảnh: FBNV
Thanh Bi gây sốc khi chỉ mặc nội y mỏng tang, phơi hơn nửa bầu ngực trong hậu trường 'Người phán xử tiền truyện' - Ảnh 3
Thanh Bi chỉ mặc độc chiếc quần nội y, kéo áo lên cao khoe bầu ngực căng tròn - Ảnh: FBNV
Thanh Bi gây sốc khi chỉ mặc nội y mỏng tang, phơi hơn nửa bầu ngực trong hậu trường 'Người phán xử tiền truyện' - Ảnh 4
Thanh Bi gây sốc khi chỉ mặc nội y mỏng tang, phơi hơn nửa bầu ngực trong hậu trường 'Người phán xử tiền truyện' - Ảnh 5
Thanh Bi và Việt Anh có nhiều cảnh nóng trong 'Người phán xử tiền truyện' - Ảnh: Internet

 

Sau khi bị bắt gặp hẹn hò ở hồ bơi, Thanh Bi và Việt Anh bất ngờ bị lộ clip giường chiếu

Sau khi bị bắt gặp hẹn hò ở hồ bơi, Thanh Bi và Việt Anh bất ngờ bị lộ clip giường chiếu

Khán giả yêu mến bộ phim 'Người phán xử tiền truyện' rất mong chờ cảnh nóng giữa Vân Điệp và Phan Hải.

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