Hình ảnh Thanh Bi diện áo tắm sexy bên cạnh diễn viên Việt Anh khiến nhiều người lo lắng Hương Trần sẽ nổi cơn ghen.
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Cách đây ít lâu, bà xã Việt Anh từng thẳng thừng tố Bảo Thanh gạ gẫm chồng mình. Cô cho rằng nữ diễn viên này thiếu đứng đắn, liên tục nhắn tin đưa đẩy bạn diễn khi cả hai đang quay Sống chung với mẹ chồng. Trên trang cá nhân, Hương Trần viết những dòng trạng thái khá gay gắt, đồng thời không ngại tung những tin nhắn chụp từ điện thoại Việt Anh nhằm công kích Bảo Thanh.
Sau vài lần đáp trả qua lại, sự việc tạm lắng xuống nhưng nhiều người vẫn ấn tượng về tính cách thẳng thắn của Hương Trần. Không ít sao nữ tìm cách giữ kẻ với Việt Anh vì sợ chuốc phiền Hà. Tuy nhiên, Thanh Bi lại không nằm trong số đó.
Mới đây, cô nàng gây sốc khi đăng ảnh tình tứ bên “Phan Hải” tại hồ bơi. Không chỉ vậy, nàng "Vân Điệp" cũng không ngại phô diễn 3 vòng gợi cảm trong bộ bikini màu đen quyến rũ.
Nhiều người cho rằng, nếu Hương Trần nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn showbiz sẽ lại dậy sóng thêm lần nữa. Theo tình cũ Quang Lê, đây là hình được chụp từ phim trường Người phán xử 2, cặp đôi có nhiều cảnh quay mùi mẫn nhằm tăng cảm xúc cho bộ phim.