Không sợ bị đánh ghen, Thanh Bi cả gan đăng ảnh 'nóng bỏng tay' bên Việt Anh Người phán xử

Hậu trường 30/04/2018 13:25

Hình ảnh Thanh Bi diện áo tắm sexy bên cạnh diễn viên Việt Anh khiến nhiều người lo lắng Hương Trần sẽ nổi cơn ghen.

Cách đây ít lâu, bà xã Việt Anh từng thẳng thừng tố Bảo Thanh gạ gẫm chồng mình. Cô cho rằng nữ diễn viên này thiếu đứng đắn, liên tục nhắn tin đưa đẩy bạn diễn khi cả hai đang quay Sống chung với mẹ chồng. Trên trang cá nhân, Hương Trần viết những dòng trạng thái khá gay gắt, đồng thời không ngại tung những tin nhắn chụp từ điện thoại Việt Anh nhằm công kích Bảo Thanh.

Không sợ bị đánh ghen, Thanh Bi cả gan đăng ảnh 'nóng bỏng tay' bên Việt Anh Người phán xử - Ảnh 1
Vợ Việt Anh từng nghi ngờ Bảo Thanh có ý đồ với chồng mình - Ảnh: Internet

Sau vài lần đáp trả qua lại, sự việc tạm lắng xuống nhưng nhiều người vẫn ấn tượng về tính cách thẳng thắn của Hương Trần. Không ít sao nữ tìm cách giữ kẻ với Việt Anh vì sợ chuốc phiền Hà. Tuy nhiên, Thanh Bi lại không nằm trong số đó.

Mới đây, cô nàng gây sốc khi đăng ảnh tình tứ bên “Phan Hải” tại hồ bơi. Không chỉ vậy, nàng "Vân Điệp" cũng không ngại phô diễn 3 vòng gợi cảm trong bộ bikini màu đen quyến rũ.

Không sợ bị đánh ghen, Thanh Bi cả gan đăng ảnh 'nóng bỏng tay' bên Việt Anh Người phán xử - Ảnh 2
Thanh Bi không ngại đăng ảnh hở bạo bên Việt Anh - Ảnh: FBNV

Nhiều người cho rằng, nếu Hương Trần nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn showbiz sẽ lại dậy sóng thêm lần nữa. Theo tình cũ Quang Lê, đây là hình được chụp từ phim trường Người phán xử 2, cặp đôi có nhiều cảnh quay mùi mẫn nhằm tăng cảm xúc cho bộ phim.

Không sợ bị đánh ghen, Thanh Bi cả gan đăng ảnh 'nóng bỏng tay' bên Việt Anh Người phán xử - Ảnh 3
Body 'bốc lửa' của Thanh Bi khiến nhiều chàng trai 'xịt máu mũi' - Ảnh: FBNV
Không sợ bị đánh ghen, Thanh Bi cả gan đăng ảnh 'nóng bỏng tay' bên Việt Anh Người phán xử - Ảnh 4
Sau khi chia tay Quang Lê, Thanh Bi vẫn chưa tìm được ai thích hợp để bắt đầu mối quan hệ mới - Ảnh: FBNV
Không sợ bị đánh ghen, Thanh Bi cả gan đăng ảnh 'nóng bỏng tay' bên Việt Anh Người phán xử - Ảnh 5
Không sợ bị đánh ghen, Thanh Bi cả gan đăng ảnh 'nóng bỏng tay' bên Việt Anh Người phán xử - Ảnh 6
Nụ cười rạng rỡ của Thanh Bi có thể 'đốn tim' nhiều người - Ảnh: FBNV
Thanh Bi Người phán xử: 'Mình chỉ sửa răng thôi, còn lại đẹp tự nhiên'

Thanh Bi Người phán xử: 'Mình chỉ sửa răng thôi, còn lại đẹp tự nhiên'

Dù bị nghi ngờ là đẹp lên nhờ phẫu thuật thẩm mỹ nhưng Thanh Bi khẳng định chỉ chỉnh sửa duy nhất hàm răng.

Xem thêm
Từ khóa:   Thanh Bi Việt Anh Người phán xử Bảo Thanh bà xã Việt Anh Hương Trần

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 2 giờ 47 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42