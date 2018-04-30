Cách đây ít lâu, bà xã Việt Anh từng thẳng thừng tố Bảo Thanh gạ gẫm chồng mình. Cô cho rằng nữ diễn viên này thiếu đứng đắn, liên tục nhắn tin đưa đẩy bạn diễn khi cả hai đang quay Sống chung với mẹ chồng. Trên trang cá nhân, Hương Trần viết những dòng trạng thái khá gay gắt, đồng thời không ngại tung những tin nhắn chụp từ điện thoại Việt Anh nhằm công kích Bảo Thanh.

Vợ Việt Anh từng nghi ngờ Bảo Thanh có ý đồ với chồng mình - Ảnh: Internet

Sau vài lần đáp trả qua lại, sự việc tạm lắng xuống nhưng nhiều người vẫn ấn tượng về tính cách thẳng thắn của Hương Trần. Không ít sao nữ tìm cách giữ kẻ với Việt Anh vì sợ chuốc phiền Hà. Tuy nhiên, Thanh Bi lại không nằm trong số đó.