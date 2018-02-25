Thanh Bi Người phán xử: 'Mình chỉ sửa răng thôi, còn lại đẹp tự nhiên'

Tuy nhiên, mới đây Vân Điệp của Người phán xử đã lên tiếng khẳng định chưa từng chỉnh sửa bất cứ bộ phận nào trên gương mặt, ngoại trừ niềng răng. Chia sẻ trên Phụ nữ và Gia đình, Thanh Bi đưa ra quan điểm cá nhân về chuyện dao kéo và tiết lộ vẫn chưa hài lòng với vẻ đẹp hiện tại.

Sau mối tình ồn ào với ca sĩ Quang Lê , Thanh Bi trở thành cái tên đình đám được đông đảo khán giả quan tâm. Đi cùng với sự nổi tiếng, nữ diên viên bị cư dân mạng đào bới lại nhiều hình ảnh trước đây và đặt nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ.

Chắc chắn ai cũng muốn mình đẹp tự nhiên rồi nhưng nếu không hài lòng thì chúng ta có thể chỉnh sửa một chút cho xinh đẹp hơn. Nhưng Thanh Bi nghĩ, các cô gái không nên quá lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ vì sẽ tạo nên những khuôn mặt rất giống nhau.

Thanh Bi khẳng định chỉ sửa răng, còn các bộ phận khác đều đẹp tự nhiên - Ảnh: Internet

Ai cũng vậy, nên giữ cho mình một nét đẹp riêng vốn có, nếu có sửa thì chỉ nên sửa một số bộ phận nhỏ. Ví dụ như mũi xấu thì sửa cao lên, răng chưa đẹp thì đi niềng răng chứ không nên lạm dụng quá. Thanh Bi thấy như thế nào cũng được, miễn là xinh đẹp là được.

Thời gian gần đây, rất nhiều người nổi tiếng phẫu thuật thẩm mỹ từ đầu đến chân, Thanh Bi nghĩ sao về điều này?

Thanh Bi công nhận là thời gian gần đây rất nhiều người nổi tiếng đổ xô đi phẫu thuật thẩm mỹ. Bản thân mình cũng được rất nhiều công ty, bệnh viện, thẩm mỹ viện gửi lời mời đến trải nghiệm các dịch vụ để quảng cáo cho họ nhưng Thanh Bi chưa nhận lời vì lo lắng vẻ đẹp tự nhiên của mình sẽ thay đổi quá nhiều. Mình muốn giữ một vẻ đẹp riêng mang thương hiệu Thanh Bi kẻo khán giả lại kêu trời vì không nhận ra.

Trước đây, Thanh Bi chỉ sửa răng thôi, thi thoảng đi Spa dưỡng da chứ chưa có ý định sẽ phẫu thuật thẩm mỹ thêm. Còn việc nhiều người mẫu, ca sĩ, diễn viên phẩu thuật thẩm mỹ từ đầu đến chân, Thanh Bi nghĩ rằng đó là quan điểm của mỗi người.

Ví dụ như Phi Thanh Vân, Quế Vân, Đức Phúc… có thể họ chưa hài lòng sau mỗi lần phẫu thuật nên cứ làm thêm hoài. Nhưng mình nghĩ chuyện đó cũng không có gì là xấu, miễn đừng làm quá lên là được.

Tính đến thời điểm hiện tại, bạn đã chỉnh sửa những bộ phận nào trên cơ thể rồi?

Tính đến thời điểm hiện tại, Thanh Bi chỉ sửa răng thôi chứ không sửa bất cứ bộ phận nào khác (cười).

Vân Điệp của 'Người phán xử' sở hữu gương mặt thon dài cùng nụ cười duyên dáng - Ảnh: NVCC

Thanh Bi đã hài lòng với vẻ đẹp hiện tại của mình chưa?

Thanh Bi nghĩ rằng mình cũng có một nét gì đó đẹp tự nhiên rồi. Tuy nhiên, Thanh Bi vẫn chưa hài lòng về bất cứ điểm nào của mình hết, kể cả tính cách. Thanh Bi nóng nảy lắm, nhưng mình cũng đang cố gắng thay đổi để hoàn thiện dần, quan trọng nhất là vẻ đẹp tâm hồn.

Còn vẻ bề ngoài thì Thanh Bi cũng cố gắng cải thiện bằng cách chăm chỉ dưỡng da, ăn uống điều độ để có làn da đẹp. Thanh Bi không dám nhận mình là xinh đâu, chỉ là hơi duyên thôi. Nhưng mình chưa nghĩ đến việc sẽ phẩu thuật thẩm mỹ bộ phận nào cả.

Thanh Bi vẫn chưa hài lòng với vẻ đẹp hiện tại của mình - Ảnh: FBNV

Bạn tự tin nhất về điểm mạnh nào của mình?

Thanh Bi được nhiều người khen có nụ cười duyên với hai má lúm đồng xu, lém lỉnh và đáng yêu. Đây có lẽ là điểm mà Thanh Bi tự tin nhất về mình đấy (cười).

Xinh đẹp như vậy chắc hẳn Thanh Bi cũng có nhiều vệ tinh vây quanh lắm?

Từ trước đến giờ Thanh Bi chỉ yêu mỗi anh Quang Lê nên không để ý đến các vệ tinh xung quanh. Cũng có nhiều ca sĩ, diễn viên tỏ tình nhưng Thanh Bi chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới.

Thanh Bi không đặt ra tiêu chuẩn nào cho mình cả. Trông vẻ ngoài của mình thì nóng bỏng, đôi khi có những vai diễn quyến rũ, sang chảnh như vậy thôi nhưng Thanh Bi có suy nghĩ khá đơn giản về tình yêu. Thanh Bi không cần một người đàn ông quá phô trương mà chỉ cần một người bạn trai hiền lành, giản dị và yêu thương mình.

Bạn gái cũ Quang Lê thích một người bạn trai hiền lành, giản dị - Ảnh: NVCC

Thanh Bi thích đàn ông giản dị lắm, không thích những người bóng bẩy, phô trường, sành điệu đâu, cũng không có cảm tình với những người đó. Yêu là một khía cạnh, còn lấy nhau là một khía cạnh khác nữa mà.

Cảm ơn Thanh Bi!