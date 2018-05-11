Đứng hình khi Thanh Bi khoe ngực khủng trong lớp váy mỏng tang, nhìn xuyên vào cả bên trong thế này

Hậu trường 11/05/2018 10:26

Nhiều đấng mày râu đứng ngồi không yên khi ngắm Thanh Bi khoe vòng 1 lấp ló trong bộ váy hai dây quyến rũ.

Miền Bắc đang vào mùa nắng nóng đỉnh điểm nhưng dàn diễn viên Người phán xử 2 vẫn chăm chỉ làm việc hết công suất để phim lên sóng đúng như dự kiến. Bên cạnh Phan Hải do Việt Anh thủ vai, Thanh Bi tiếp tục đảm nhận vai Vân Điệp - một cô gái nóng bỏng và luôn tạo ra nhiều tình huống bất ngờ. 

Do thời tiết quá oi bức, tình cũ Quang Lê thường xuyên diện đồ gợi cảm lên trường quay khiến nhiều đấng mày râu đứng ngồi không yên. Sau khi khoe body bốc lửa bên "Phan Hải" ở  hồ bơi, mới đây Thanh Bi tiếp tục gây sốt với loạt ảnh khoe vòng 1 lấp ló trong bộ váy màu da quyến rũ. Dưới bài chia sẻ của Thanh Bi, hàng trăm fan để lại bình luận ngợi khen vóc dáng chuẩn đến từng cen-ti-mét của người đẹp. Gương mặt tươi tắn và nụ cười duyên của nàng "Vân Điệp" cũng nhận được hàng tá lời khen của cư dân mạng.

Đứng hình khi Thanh Bi khoe ngực khủng trong lớp váy mỏng tang, nhìn xuyên vào cả bên trong thế này - Ảnh 1
Thanh Bi khoe ngực đầy 'nóng bỏng' trong mẫu váy xuyên thấu - Ảnh: FBNV
Đứng hình khi Thanh Bi khoe ngực khủng trong lớp váy mỏng tang, nhìn xuyên vào cả bên trong thế này - Ảnh 2
Vẻ đẹp của Thanh Bi khiến nhiều đấng mày râu xiêu lòng - Ảnh: FBNV
Đứng hình khi Thanh Bi khoe ngực khủng trong lớp váy mỏng tang, nhìn xuyên vào cả bên trong thế này - Ảnh 3
Thanh Bi sở hữu gương mặt đẹp, nụ cười duyên và vóc dáng cân đối - Ảnh: FBNV
Đứng hình khi Thanh Bi khoe ngực khủng trong lớp váy mỏng tang, nhìn xuyên vào cả bên trong thế này - Ảnh 4
Đứng hình khi Thanh Bi khoe ngực khủng trong lớp váy mỏng tang, nhìn xuyên vào cả bên trong thế này - Ảnh 5
Thanh Bi khoe đường cong quyến rũ trong tiết trời nắng nóng ở Hà Nội - Ảnh: FBNV
Đứng hình khi Thanh Bi khoe ngực khủng trong lớp váy mỏng tang, nhìn xuyên vào cả bên trong thế này - Ảnh 6
Một cảnh quay của Thanh Bi và Việt Anh hở hồ bơi - Ảnh: FBNV
Không sợ bị đánh ghen, Thanh Bi cả gan đăng ảnh 'nóng bỏng tay' bên Việt Anh Người phán xử

Không sợ bị đánh ghen, Thanh Bi cả gan đăng ảnh 'nóng bỏng tay' bên Việt Anh Người phán xử

Hình ảnh Thanh Bi diện áo tắm sexy bên cạnh diễn viên Việt Anh khiến nhiều người lo lắng Hương Trần sẽ nổi cơn ghen.

Xem thêm
Từ khóa:   Thanh Bi Thanh Bi khoe ngực khủng Thanh Bi khoe vòng 1 Thanh Bi Người phán xử

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 14 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42