Đứng hình khi Thanh Bi khoe ngực khủng trong lớp váy mỏng tang, nhìn xuyên vào cả bên trong thế này

Nhiều đấng mày râu đứng ngồi không yên khi ngắm Thanh Bi khoe vòng 1 lấp ló trong bộ váy hai dây quyến rũ.
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Miền Bắc đang vào mùa nắng nóng đỉnh điểm nhưng dàn diễn viên Người phán xử 2 vẫn chăm chỉ làm việc hết công suất để phim lên sóng đúng như dự kiến. Bên cạnh Phan Hải do Việt Anh thủ vai, Thanh Bi tiếp tục đảm nhận vai Vân Điệp - một cô gái nóng bỏng và luôn tạo ra nhiều tình huống bất ngờ.
Do thời tiết quá oi bức, tình cũ Quang Lê thường xuyên diện đồ gợi cảm lên trường quay khiến nhiều đấng mày râu đứng ngồi không yên. Sau khi khoe body bốc lửa bên "Phan Hải" ở hồ bơi, mới đây Thanh Bi tiếp tục gây sốt với loạt ảnh khoe vòng 1 lấp ló trong bộ váy màu da quyến rũ. Dưới bài chia sẻ của Thanh Bi, hàng trăm fan để lại bình luận ngợi khen vóc dáng chuẩn đến từng cen-ti-mét của người đẹp. Gương mặt tươi tắn và nụ cười duyên của nàng "Vân Điệp" cũng nhận được hàng tá lời khen của cư dân mạng.