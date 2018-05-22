Sau khi bị bắt gặp hẹn hò ở hồ bơi, Thanh Bi và Việt Anh bất ngờ bị lộ clip giường chiếu

Sau thành công của phần 1, đạo diễn Nguyễn Khải Anh tiếp tục sản xuất thêm "Người phán xử tiền truyện" với nhiều tình tiết ly kỳ, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả xem truyền hình.

"Người phán xử tiền truyền truyện" sử dụng lại dàn diễn viên quen thuộc như NSND Hoàng Dũng, NSƯT Trung Anh, Đan Lê... ngoài ra phần này còn có sự góp mặt của một số diễn viên khác như Anh Tuấn, Tùng Dương, Vân Dung, Thanh Sơn. Đặc biệt, hai nhân vật sở hữu nhiều cảnh nóng nhất phim là Việt Anh và Thanh Bi vẫn tiếp tục là một cặp đôi ngang trái.