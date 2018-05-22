Sau khi bị bắt gặp hẹn hò ở hồ bơi, Thanh Bi và Việt Anh bất ngờ bị lộ clip giường chiếu

Hậu trường 22/05/2018 11:02

Khán giả yêu mến bộ phim 'Người phán xử tiền truyện' rất mong chờ cảnh nóng giữa Vân Điệp và Phan Hải.

Sau thành công của phần 1, đạo diễn Nguyễn Khải Anh tiếp tục sản xuất thêm "Người phán xử tiền truyện" với nhiều tình tiết ly kỳ, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả xem truyền hình.

"Người phán xử tiền truyền truyện" sử dụng lại dàn diễn viên quen thuộc như NSND Hoàng Dũng, NSƯT Trung Anh, Đan Lê... ngoài ra phần này còn có sự góp mặt của một số diễn viên khác như Anh Tuấn, Tùng Dương, Vân Dung, Thanh Sơn. Đặc biệt, hai nhân vật sở hữu nhiều cảnh nóng nhất phim là Việt AnhThanh Bi vẫn tiếp tục là một cặp đôi ngang trái.

Nếu ở phần 1, Vân Điệp gấy ấn tượng với nhưng bộ đầm ngủ hở bạo bên người tình Phan Hải thì ở phần hai này, cô nàng tiếp tục thả dáng lả lơi trong những bộ bikini gợi cảm. Theo tiết lộ của Thanh Bi, "Người phán xử tiền truyện" sẽ có rất nhiều những cảnh quay giường chiếu táo bạo giữa nhân vật của cô và Việt Anh. Một trong những cảnh quay cực hot này vừa được nhà sản xuất tung ra trong clip giới thiệu tập 1 khiến không ít khán giả tò mò.

Sau khi bị bắt gặp hẹn hò ở hồ bơi, Thanh Bi và Việt Anh bất ngờ bị lộ clip giường chiếu - Ảnh 1
Thanh Bi và Việt Anh tình tứ bên hồ bơi - Ảnh: Internet
Sau khi bị bắt gặp hẹn hò ở hồ bơi, Thanh Bi và Việt Anh bất ngờ bị lộ clip giường chiếu - Ảnh 2
Thanh Bi khoe vẻ đẹp 'bốc lửa', có thể đốn tim bất cứ chàng trai nào - Ảnh: Internet
Sau khi bị bắt gặp hẹn hò ở hồ bơi, Thanh Bi và Việt Anh bất ngờ bị lộ clip giường chiếu - Ảnh 3
Phan Hải nhìn nàng Vân Điệp bằng ánh mắt tình tứ - Ảnh: Internet
Sau khi bị bắt gặp hẹn hò ở hồ bơi, Thanh Bi và Việt Anh bất ngờ bị lộ clip giường chiếu - Ảnh 4
Cả hai sẽ có nhiều cảnh quay nóng hơn phần 1 nhiều lần - Ảnh: Internet
Sau khi bị bắt gặp hẹn hò ở hồ bơi, Thanh Bi và Việt Anh bất ngờ bị lộ clip giường chiếu - Ảnh 5
Hậu trường quay cảnh nóng của Thanh Bi và Việt Anh - Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Thanh Bi Phan Hải Việt Anh Vân Điệp Người phán xử 2

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