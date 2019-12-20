Tham dự tiệc sinh nhật Hoài Linh, NSND Thanh Ngân gây bất ngờ vì nhan sắc trẻ trung ở tuổi 47

Hậu trường 20/12/2019 11:40

Trấn Thành, nghệ sĩ Thanh Ngân, Thoại Mỹ, Dương Triệu Vũ... vui vẻ tụ họp để mừng sinh nhật của danh hài Hoài Linh.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Dương Triệu Vũ thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh trong tiệc mừng sinh nhật danh hài Hoài Linh. Theo chia sẻ, buổi tiệc được tổ chức đầm ấm tại nhà anh chị của nam ca sĩ. Rất nhiều nghệ sĩ như: Trấn Thành, Thoại Mỹ, Nhật Cường... tụ họp mừng tuổi mới của mới của người anh tài năng.

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Danh hài Hoài Linh cười rạng rỡ khi chụp ảnh 'tự sướng' cùng Dương Triệu Vũ và Trấn Thành - Ảnh: FB
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Hai nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Thanh Ngân và Thoại Mỹ hội ngộ tại tiệc sinh nhật - Ảnh: FB
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Vẫn như mọi khi, nam danh hài diện trang phục bình dị, chân chất - Ảnh: FB

Đáng chú ý, nghệ sĩ Thanh Ngân cũng đến chúc mừng đàn anh. Trong khung ảnh, cô đào cải lương nổi tiếng diện trang phục đơn giản, tóc búi cao, trang điểm nhẹ nhàng. Ở tuổi 47, NSND Thanh Ngân được mọi người hết lời ngợi khen bởi nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung vượt thời gian.

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Sau khi nghệ thuật cải lương thoái trào, nghệ sĩ Thanh Ngân ít xuất hiện trước công chúng - Ảnh: FB
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Đây là lần hiếm hoi cô hội ngộ với anh em nghệ sĩ tại sinh nhật Hoài Linh - Ảnh: FB

Ngoài ra, MC Trấn Thành cũng nhận được sự chú ý không kém của cộng đồng mạng. Có lẽ vì quá vui nên nam danh hài đã uống hơi nhiều khiến mặt ửng đỏ. Nhìn gương mặt như đánh má hồng bị lố của A Xìn, các fan không ngừng để lại bình luận chọc ghẹo.

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Trấn Thành bị trêu chọc bởi gương mặt đỏ như gấc - Ảnh: FB
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Diễn viên hài Nhật Cường cũng đến chúc mừng người anh thân thiết - Ảnh: FB

Bước sang tuổi 50, danh hài Hoài Linh nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ người thân, đồng nghiệp và fan.

Loạt sao Việt chúc mừng sinh nhật Hoài Linh, xúc động nhất là lời chúc của Dương Triệu Vũ

Loạt sao Việt chúc mừng sinh nhật Hoài Linh, xúc động nhất là lời chúc của Dương Triệu Vũ

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, Xuân Lan... cùng đông đảo người hâm mộ gửi lời chúc sinh nhật danh hài Hoài Linh.

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Từ khóa:   MC Trấn Thành NSND Thanh Ngân danh hài Hoài Linh

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