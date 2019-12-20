Tham dự tiệc sinh nhật Hoài Linh, NSND Thanh Ngân gây bất ngờ vì nhan sắc trẻ trung ở tuổi 47

Trên trang cá nhân, ca sĩ Dương Triệu Vũ thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh trong tiệc mừng sinh nhật danh hài Hoài Linh . Theo chia sẻ, buổi tiệc được tổ chức đầm ấm tại nhà anh chị của nam ca sĩ. Rất nhiều nghệ sĩ như: Trấn Thành, Thoại Mỹ, Nhật Cường... tụ họp mừng tuổi mới của mới của người anh tài năng.

Danh hài Hoài Linh cười rạng rỡ khi chụp ảnh 'tự sướng' cùng Dương Triệu Vũ và Trấn Thành - Ảnh: FB

Hai nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Thanh Ngân và Thoại Mỹ hội ngộ tại tiệc sinh nhật - Ảnh: FB

Vẫn như mọi khi, nam danh hài diện trang phục bình dị, chân chất - Ảnh: FB

Đáng chú ý, nghệ sĩ Thanh Ngân cũng đến chúc mừng đàn anh. Trong khung ảnh, cô đào cải lương nổi tiếng diện trang phục đơn giản, tóc búi cao, trang điểm nhẹ nhàng. Ở tuổi 47, NSND Thanh Ngân được mọi người hết lời ngợi khen bởi nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung vượt thời gian.

Sau khi nghệ thuật cải lương thoái trào, nghệ sĩ Thanh Ngân ít xuất hiện trước công chúng - Ảnh: FB

Đây là lần hiếm hoi cô hội ngộ với anh em nghệ sĩ tại sinh nhật Hoài Linh - Ảnh: FB

Ngoài ra, MC Trấn Thành cũng nhận được sự chú ý không kém của cộng đồng mạng. Có lẽ vì quá vui nên nam danh hài đã uống hơi nhiều khiến mặt ửng đỏ. Nhìn gương mặt như đánh má hồng bị lố của A Xìn, các fan không ngừng để lại bình luận chọc ghẹo.