Thắm Bebe: 'Tôi không giật chồng của ai cả. Nếu bạn nói Thắm Bebe giật chồng thì cứ bản lĩnh mà giật lại đi'

Hậu trường 21/06/2021 20:24

Mới đây, trên trang cá nhân, Thắm Bebe của đã có bài đăng cực "gắt" bàn về chuyện "giật chồng" sau khi bị bàn tán vì up hình chung với nam diễn viên Hoàng Anh.

Sau thành công của phim "Gạo nếp gạo tẻ", nam diễn viên Hoàng Anh đã quyết định sang Mỹ định cư cùng vợ con. Tuy nhiên, cuối năm 2020, anh và cô vợ Quỳnh Như chính thức ly hôn sau 3 năm mặn nồng. Thời gian đó, Hoàng Anh thường xuyên có hành động tình tứ với tình tin đồn Thắm Bebe, khiến dân mạng cho rằng cô là "tiểu tam" phá vỡ hạnh phúc gia đình nam diễn viên.

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Vợ chồng diễn viên Hoàng Anh - Ảnh: Internet

Một năm qua đi, những tưởng mọi chuyện đã chìm vào quá khứ thì vào ngày 20/6 này, Quỳnh Như lại đột nhiên có dòng bình luận được cho là đang "cà khịa" ai đó. Kết quả là sau những bình luận này, nữ diễn viên Thắm Bebe đã có bài viết khá dài trên trang cá nhân.

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Hoàng Anh và tình tin đồn - Ảnh: Internet
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Bình luận của Quỳnh Như  - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, bên cạnh lời "than phiền" vì sự việc đã qua 1 năm rồi nhưng "người trong cuộc" vẫn cố tình nhắc lại, nữ diễn cũng viên khẳng định "không giật chồng ai cả" đồng thời thách thức "nếu bạn nói Thắm Bebe giật chồng người ta thì cứ bản lĩnh mà giật lại đi".

"Bạn mà nói riết từ không có Thắm Bebe sẽ ừ đó. Nếu Thắm Bebe 'ừ tụi tao đang yêu nhau đó', vậy các bạn có vui không? Chứ các fan của mình rất muốn điều này à. Hay là bạn lại nhào vào táp nữa. Chốt lại Thắm Bebe không giật chồng của ai cả. Nếu bạn nói Thắm Bebe giật chồng người ta thì cứ bản lĩnh mà giật lại đi" - trích bài viết của Thắm Bebe trên mạng xã hội.

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Một phần bài viết của Thắm Bebe - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, nữ diễn viên không quên cạnh khóe việc nếu "ai đó" đủ đẹp, đủ độc lập tài chính và quán xuyến tốt chuyện gia đình thì chồng sẽ không bỏ.

"Nè có chồng phải giữ cho chắc, giữ đây giữ từ những sợi dây buộc vô hình. Là nhà cửa phải tươm tất, nấu ăn ngon, chăm sóc con giỏi và là phụ nữ xinh đẹp độc lập về tài chính. Nếu bạn hội đủ những điều kiện trên ai bỏ bạn?" - trích bài viết của Thắm Bebe trên mạng xã hội

Bên dưới bài viết, nam diễn viên Hoàng Anh cũng đã vào bình luận hỏi về sự tình. Nữ diễn viên cũng kể rằng mỗi lần 2 người up ảnh dự sự kiện chung là sẽ bị người khác động chạm. Hiện, bài đăng của Thắm Bebe vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo netizen.

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Tin nhắn của nam diễn viên - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Thắm Bebe hay còn được gọi là Angelina Trần (37 tuổi, quê Bình Dương) từng là diễn viên ở Việt Nam cùng thời với Hứa Vĩ Văn, Tống Bạch Thủy, Phi Thanh Vân. Chị là mẹ của 4 đứa con lần lượt 17 tuổi, 7 tuổi, 3 tuổi và 6 tháng tuổi sau 2 lần đường ai nấy đi. Sau đổ vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên, Thắm Bebe quyết định làm mẹ đơn thân và dứt ruột bỏ con 2 tuổi ở Việt Nam nhờ ông bà ngoại nuôi để một mình sang Mỹ lập nghiệp.

Có nhiều lời đồn xoay quanh mối quan hệ tay 3 giữa cô và vợ chồng diễn viên Hoàng Anh. Tuy nhiên, có vẻ cả cô và nam diễn cũng chẳng quan tâm và thường xuyên cùng nhau đăng những bức ảnh tình tứ lên mạng xã hội.

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