Tất tần tật thông tin về vợ Khương Ngọc và hành trình yêu đương đầy ly kỳ cùng nam diễn viên

Sau 5 năm yêu nhau và có chung một con gái nhỏ, Khương Ngọc và vợ mới tổ chức đám cưới. Tiệc hỷ của cả hai diễn ra tại bãi biển ở Cam Ranh (Khánh Hòa) với chỉ có 20 khách mời tham dự. Khương Ngọc giữ kín thông tin ngày trọng đại, khán gỉ chỉ được biết đến khi một người bạn của anh chia sẻ.

Từng hẹn hò với những mỹ nhân showbiz nhưng không đến đâu, cuối cùng Khương Ngọc cũng được được một nửa phù hợp để gắn bó. Hải Yến có thể không xinh đẹp nhất trong số những bạn gái từng hẹn hò với Khương Ngọc, nhưng cô có bí quyết để níu giữ trái tim người đàn ông của mình.

Từ khi công khai đã có người yêu và đón con gái đầu lòng, Khương Ngọc hiếm khi nhắc về bạn đời của mình. Theo thông tin hậu trường , vợ của diễn viên Hoa dã quỳ tên là Hải Yến. Bà xã của diễn viên Khương Ngọc cũng làm công việc liên quan đến phim ảnh nhưng không phải là diễn viên. Cả hai quen nhau khi làm chung cùng dự án phim.

Khương Ngọc tiết lộ, anh "say nắng" vợ chỉ qua một cuộc gọi điện thoại vì ấn tượng với giọng nói đầy ngọt ngào. Song khi gặp mặt ngoài đời, Hải Yến lại không cảm tình với nam diễn viên. Nhưng với quyết tâm lấy thiện cảm từ đối phương, Khương Ngọc đã làm nhiều cách từ việc liên tục bắt chuyện đến mời đi ăn uống. Ban đầu, Hải Yến khéo từ chối, nhưng vì công việc cả hai vẫn phải liên lạc với nhau và bắt đầu nảy sinh tình cảm.

Vợ Khương Ngọc - Hải Yến - ban đầu không ấn tượng tốt về chồng. Ảnh: Internet

"Chúng tôi quen nhau nhờ phim 'Vệ sĩ Sài Gòn'. Tôi là diễn viên của phim, cô ấy thuộc đơn vị phát hành. Lần đầu gặp, tôi tới chào êkíp và hỏi: 'Ai là Yến? Yến có giọng nói dễ thương quá', bởi trước đó cô ấy có liên lạc tôi qua điện thoại. Đáp lại câu hỏi của tôi là một ánh nhìn đầy kỳ thị. Qua ánh mắt, tôi đoán cô ấy nghĩ nghệ sĩ như tôi gặp ai cũng vồ vập, tán tỉnh.

Vì đã bị mất thiện cảm, tôi càng cố tình chọc (cười). Tôi khen cô ấy xinh, giống người Hàn Quốc. Cả buổi làm việc, tôi liên tục gọi 'Yến ơi' và hỏi chuyện này chuyện nọ, dù việc không liên quan cô ấy. Cuối buổi, tôi rủ cô ấy ăn trưa nhưng bị từ chối một cách thận trọng", Khương Ngọc chia sẻ trên Ngoisao.net.

"Vì công việc, cô ấy vẫn phải liên lạc với tôi. Sau mỗi đợt giao lưu với khán giả ở rạp, cô ấy hay nhắn tin cảm ơn tôi, tôi cũng cảm ơn lại. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, thân quen hơn, nhưng tôi cảm giác cô ấy vẫn chưa hết định kiến về mình. Tôi hay rủ cô ấy đi ăn uống, lần nào cũng bất chợt, vậy mà luôn được đồng ý", nam diễn viên kể.

Theo Khương Ngọc, vợ là người có cá tính và mạnh mẽ, đó là điểm thu hút anh với người con gái này. Anh cũng cho biết thêm, sau hai năm đại dịch diễn ra, Khương Ngọc cho biết thay đổi nhiều suy nghĩ. Diễn viên muốn thực hiện nhiều điều quan trọng để sau đó không phải hối tiếc. Trải qua nhiều cuộc tình, anh cho biết gắn bó với Hải Yến vì "vừa có duyên vừa có nợ". "Tôi không mong sự hoàn hảo nhưng vợ chồng sống cần hòa hợp. Người phụ nữ hiện tại của tôi có điều đó", diễn viên cho biết.

Nam diễn viên hôn con gái trong đám cưới. Ảnh: Internet

Khương Ngọc tên thật là Huỳnh Quang Ngọc, sinh năm 1984 ở Nha Trang, Khánh Hòa. Gia đình không làm nghệ thuật nhưng từ nhỏ, anh thích tham gia các hoạt động văn nghệ của nhà trường. Lớn lên, anh vào TP HCM theo học Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM) nhờ người quen khuyến khích. Sau khi tốt nghiệp loại giỏi, anh tham gia phim truyền hình Hoa dã quỳ (năm 2007), được biết đến với vai Sét - chàng trai giang hồ.

Khương Ngọc được đánh giá là diễn viên có thực lực. Sau Hoa dã quỳ, anh gây dấu ấn qua nhiều bộ phim như Taxi, Chàng trai không biết ghen, Sự thật vô hình, Scandal... Năm 2018, anh tham gia phim điện ảnh Ống kính sát nhân với vai phản diện - một tội phạm.