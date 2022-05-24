Chính thức lộ diện ảnh cưới 'full HD' của Khương Ngọc và bà xã, tiết lộ lý do có con nhiều năm mới quyết định đám cưới

Cho đến mới đây, bộ ảnh cưới rõ nét trong đám cưới bí mật của diễn viên Khương Ngọc tiếp tục được hé lộ thêm. Trong ảnh, nam diễn viên diện vest trắng tinh, cô dâu mặc áo dưới tinh tế và nhẹ nhàng. Những bức ảnh full HD cận visual cô dâu chú rể trong ngày trọng đại thu hút sự chú ý.

Đám cưới của Khương Ngọc và bà xã diễn ra vào ngày 21/5, nhưng vài hôm sau, những hình ảnh tại tiệc vui mới được hé lộ. Theo đó, công chúng chỉ nắm bắt được thông tin cho đến khi một người khách trong buổi tiệc cưới của nam diễn viên công khai hình ảnh.

Được biết, đám cưới Khương Ngọc và vợ diễn ra tại một khu nghỉ dưỡng ở Cam Ranh - Khánh Hòa, cũng là quê nhà nam diễn viên. Không gian bài trí lãng mạn bên bờ biển với tông trắng chủ đạo. Khương Ngọc hạn chế khách mời, chỉ 20 người tham dự ngày vui của nam diễn viên.

Trước khi cưới, vợ chồng Khương Ngọc có với nhau một bé gái. Ảnh: Internet

Khương Ngọc làm tiệc cưới theo ý của vợ - mong muốn tổ chức lễ kết hôn bên bãi biển. Vợ diễn viên tên Hải Yến, cùng hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh. Cả hai gắn bó đã 5 năm, có một con gái, cô bé cũng góp mặt trong ngày vui của bố mẹ. Diễn viên nói muốn con chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của anh, để kỷ niệm sau này thành hồi ức vô giá.

Sau hai năm đại dịch diễn ra, Khương Ngọc cho biết thay đổi nhiều suy nghĩ. Diễn viên muốn thực hiện nhiều điều quan trọng để sau đó không phải hối tiếc. Trải qua nhiều cuộc tình, anh cho biết gắn bó với Hải Yến vì "vừa có duyên vừa có nợ". "Tôi không mong sự hoàn hảo nhưng vợ chồng sống cần hòa hợp. Người phụ nữ hiện tại của tôi có điều đó", diễn viên cho biết.

Khương Ngọc hạnh phúc bên bạn đời. Ảnh: Internet

Khương Ngọc sinh năm 1984, tên thật là Huỳnh Quang Ngọc. Anh được biết đến là diễn viên điện ảnh, diễn viên kịch, nhạc sĩ, ca sĩ, người dẫn chương trình, đạo diễn phim và người viết kịch bản phim. Trước khi làm diễn viên, Khương Ngọc từng là thành viên nhóm nhạc FBO cùng với Hoàng Duy, Tần Khánh. Về phim ảnh, anh được khán giả biết đến qua các bộ phim truyền hình lẫn phim điện ảnh như Hoa dã quỳ, Taxi, Chàng trai không biết ghen, Sự thật vô hình, Thiên mệnh anh hùng, Scandal, Ống kính sát nhân, Chị mười ba...