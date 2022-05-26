Khương Ngọc dành lời 'có cánh' khen ngợi bà xã, tiết lộ một điều không tưởng về cuộc sống hôn nhân

Nam diễn viên Khương Ngọc cho biết, bà xã của anh là một người thông minh, biết lắng nghe và luôn ủng hộ anh trong mọi hoạt động cuộc sống.

Nam diễn viên Khương Ngọc vào ngày 21/5 vừa qua đã tổ chức hôn lễ lãng mạn với bạn gái lâu năm tại bờ biển ở Cam Ranh (Khánh Hòa). Là một người kín tiếng trong giới giải trí và thích sự đơn giản, nhẹ nhàng, buổi lễ này chỉ có sự tham gia của một số ít người thân, bạn bè và cũng không chia sẻ thông tin gì với truyền thông. Khương Ngọc tổ chức lễ cưới với bạn gái lâu năm vào ngày 22/5 vừa qua tại Cam Ranh - Ảnh: Internet Mới đây, trong buổi phỏng vấn với Dân Việt, Khương Ngọc đã có những chia sẻ về cuộc sống sau hôn nhân của mình. Theo đó, nam diễn viên chọn thời điểm này để tổ chức hôn lễ là vì đại dịch Covid-19 vừa mới hạ nhiệt nên anh và bà xã muốn làm những chuyện đã dự tính từ lâu, và đám cưới là một trong số đó.

Nói về cuộc sống sau khi kết hôn, Khương Ngọc cho rằng cũng khá vui và thú vị chứ không hề đáng lo như anh nghĩ trước đó. Điều khác biệt to lớn nhất đó chính là anh sẽ phải suy nghĩ trước mọi việc mình làm liệu có ảnh hưởng đến gia đình hay không. Sau lế cưới, Khương Ngọc thận trọng hơn trong những hành động của mình - Ảnh: Internet "Thực ra mỗi thời điểm con người sẽ có những thay đổi nhất định và cái 'tôi' cũng sẽ thay đổi phù hợp với hoàn cảnh sống, người ta vẫn nói 'thép đã tôi thế đấy'." - Khương Ngọc chia sẻ.

Khương Ngọc tiết lộ rằng bà xã của anh là một người thông minh và biết lắng nghe, lại còn khá giống anh ở điểm tôn trọng sự tự do của nhau, dù là trước hay sau khi cả hai có con đều vậy. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất, cô chính là người đứng sau và ủng hộ tất cả những gì nam diễn viên làm. Bà xã Khương Ngọc là người biết lắng nghe, thông minh và luôn ủng hộ anh - Ảnh: Internet Khương Ngọc hôn con gái nhỏ tại lễ cưới - Ảnh: Internet Vì trước khi làm lễ cưới, Khương Ngọc và vợ đã có với nhau một cô con gái, vấn đề giao tiếp với trẻ nhỏ đối với anh là khá dễ dàng. Nam diễn viên cho hay, anh luôn tôn trọng con ở mọi độ tuổi và sẵn sàng trò chuyện cùng con bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc liệu có dự định sinh nhiều con hay không thì anh không khẳng định hiện tại thế nào thì nên như vậy thôi.

Khương Ngọc: Nhiều năm sống kín tiếng và đám cưới bất ngờ ở tuổi 38 Khương Ngọc đã chính thức lên xe hoa cùng bạn gái Hải Yến trước sự chứng kiến của bạn bè, người thân và cô con gái là kết tinh tình yêu sau 5 năm của hai người.

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