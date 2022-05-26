Khương Ngọc dành lời 'có cánh' khen ngợi bà xã, tiết lộ một điều không tưởng về cuộc sống hôn nhân

Hậu trường 26/05/2022 14:27

Nam diễn viên Khương Ngọc cho biết, bà xã của anh là một người thông minh, biết lắng nghe và luôn ủng hộ anh trong mọi hoạt động cuộc sống.

Nam diễn viên Khương Ngọc vào ngày 21/5 vừa qua đã tổ chức hôn lễ lãng mạn với bạn gái lâu năm tại bờ biển ở Cam Ranh (Khánh Hòa). Là một người kín tiếng trong giới giải trí và thích sự đơn giản, nhẹ nhàng, buổi lễ này chỉ có sự tham gia của một số ít người thân, bạn bè và cũng không chia sẻ thông tin gì với truyền thông.

khuong ngoc 1
Khương Ngọc tổ chức lễ cưới với bạn gái lâu năm vào ngày 22/5 vừa qua tại Cam Ranh - Ảnh: Internet

Mới đây, trong buổi phỏng vấn với Dân Việt, Khương Ngọc đã có những chia sẻ về cuộc sống sau hôn nhân của mình. Theo đó, nam diễn viên chọn thời điểm này để tổ chức hôn lễ là vì đại dịch Covid-19 vừa mới hạ nhiệt nên anh và bà xã muốn làm những chuyện đã dự tính từ lâu, và đám cưới là một trong số đó.

Nói về cuộc sống sau khi kết hôn, Khương Ngọc cho rằng cũng khá vui và thú vị chứ không hề đáng lo như anh nghĩ trước đó. Điều khác biệt to lớn nhất đó chính là anh sẽ phải suy nghĩ trước mọi việc mình làm liệu có ảnh hưởng đến gia đình hay không.

khuong ngoc 2
Sau lế cưới, Khương Ngọc thận trọng hơn trong những hành động của mình - Ảnh: Internet

"Thực ra mỗi thời điểm con người sẽ có những thay đổi nhất định và cái 'tôi' cũng sẽ thay đổi phù hợp với hoàn cảnh sống, người ta vẫn nói 'thép đã tôi thế đấy'." - Khương Ngọc chia sẻ.

Khương Ngọc tiết lộ rằng bà xã của anh là một người thông minh và biết lắng nghe, lại còn khá giống anh ở điểm tôn trọng sự tự do của nhau, dù là trước hay sau khi cả hai có con đều vậy. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất, cô chính là người đứng sau và ủng hộ tất cả những gì nam diễn viên làm.

khuong ngoc 3
Bà xã Khương Ngọc là người biết lắng nghe, thông minh và luôn ủng hộ anh - Ảnh: Internet
khuong ngoc 4
Khương Ngọc hôn con gái nhỏ tại lễ cưới - Ảnh: Internet

Vì trước khi làm lễ cưới, Khương Ngọc và vợ đã có với nhau một cô con gái, vấn đề giao tiếp với trẻ nhỏ đối với anh là khá dễ dàng. Nam diễn viên cho hay, anh luôn tôn trọng con ở mọi độ tuổi và sẵn sàng trò chuyện cùng con bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc liệu có dự định sinh nhiều con hay không thì anh không khẳng định hiện tại thế nào thì nên như vậy thôi.

Khương Ngọc: Nhiều năm sống kín tiếng và đám cưới bất ngờ ở tuổi 38

Khương Ngọc: Nhiều năm sống kín tiếng và đám cưới bất ngờ ở tuổi 38

Khương Ngọc đã chính thức lên xe hoa cùng bạn gái Hải Yến trước sự chứng kiến của bạn bè, người thân và cô con gái là kết tinh tình yêu sau 5 năm của hai người.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Khương Ngọc Khương Ngọc kết hôn đám cưới Khương Ngọc

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 40 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 6 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 48 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 38 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An