Tâm nguyện cuối cùng của Phi Nhung cũng thành hiện thực, dân tình vẫn không khỏi xót xa vì câu nói cuối đời

Mới đây, trên fanpage Facebook có dấu tích xanh của cố ca sĩ Phi Nhung đã chia sẻ lại câu nói chứa đầy tâm nguyện của cố ca sĩ ở thời điểm TP.HCM đang bùng dịch. Cố ca sĩ từng tâm sự: "Sài Gòn đang tổn thương như thế này, nhiều người còn khổ vì dịch, mình ở lại có khi lại có ích. Khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không áy náy".

Vào thời điểm đó, "giọng ca Bông Điên Điển" đã lựa chọn không lên máy bay về Mỹ để đoàn tụ với con gái, nhiều khán giả vừa thương vừa giận chị bởi trong thời điểm dịch bệnh hoành hành này hẳn nhiều người sẽ chọn phương án an toàn cho bản thân, nhưng Phi Nhung lại nghĩ khác.