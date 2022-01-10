Tâm nguyện cuối cùng của Phi Nhung cũng thành hiện thực, dân tình vẫn không khỏi xót xa vì câu nói cuối đời

Hậu trường 10/01/2022 11:02

Người hâm mộ vui mừng khôn xiết và không khỏi xót xa khi tâm nguyện cuối đời của cố ca sĩ Phi Nhung cuối cùng cũng thành hiện thực.

Mới đây, trên fanpage Facebook có dấu tích xanh của cố ca sĩ Phi Nhung đã chia sẻ lại câu nói chứa đầy tâm nguyện của cố ca sĩ ở thời điểm TP.HCM đang bùng dịch. Cố ca sĩ từng tâm sự: "Sài Gòn đang tổn thương như thế này, nhiều người còn khổ vì dịch, mình ở lại có khi lại có ích. Khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không áy náy".

Vào thời điểm đó, "giọng ca Bông Điên Điển" đã lựa chọn không lên máy bay về Mỹ để đoàn tụ với con gái, nhiều khán giả vừa thương vừa giận chị bởi trong thời điểm dịch bệnh hoành hành này hẳn nhiều người sẽ chọn phương án an toàn cho bản thân, nhưng Phi Nhung lại nghĩ khác.

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Fanpage của nữ ca sĩ không khỏi xót xa khi cuối cùng tâm nguyện của cố nghệ sĩ cũng đã hoàn thành - Ảnh: Chụp màn hình

Fanpage của nữ ca sĩ không khỏi xót xa khi cuối cùng tâm nguyện của cố nghệ sĩ cũng đã hoàn thành dù Phi Nhung hông có mặt để chứng kiến. Fanpage viết: "Sài Gòn đã trở lại vậy chị ở nơi đâu không trở lại đi chị, thương nhớ chị lắm!". Hiện tại, TP.HCM đã trở về vùng xanh, lần đầu tiên cấp độ dịch hạ xuống cấp độ 1. Vì vậy, nhiều người hâm mộ vẫn chưa thôi xót xa, tiếc thương cho cố nhạc sĩ Phi Nhung ra đi mà chưa kịp chứng kiến.

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Lúc sinh thời, Phi Nhung cùng Đại Nghĩa tham gia giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch - Ảnh: FBNV

Từ giữa tháng 6 đến ngày đầu tháng 8, ca sĩ Phi Nhung hỗ trợ kêu gọi đóng góp cho Quỹ vaccine phòng Covid-19, mua máy thở, gửi gạo cho người nghèo, tham gia nấu ăn ở bếp ăn cho người vô gia cư... Trong quá trình làm việc thiện nguyện, nữ ca sĩ rất chăm lo sức khỏe của mình. Vì chưa tiêm vaccine, nữ ca sĩ không may nhiễm bệnh không rõ nguồn lây và trở nặng hơn mỗi ngày.

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Ca sĩ Phi Nhung lúc còn khỏe - Ảnh: FBNV

Ca sĩ Phi Nhung được nhiều khán giả yêu mến qua những ca khúc trữ trình, mang âm hưởng dân ca. Sự ra đi của nữ ca sĩ đã để lại nhiều thương tiếc, xót xa cho khán giả, đồng nghiệp.

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