Tái xuất Vbiz sau thời gian dài ở ẩn, Bảo Anh lần đầu lên tiếng về tin đồn mang thai và sinh con?

Tôi không muốn mình vội vàng, phải ra sản phẩm vì sợ khán giả quên. Nếu như vậy thì tôi không còn là chính mình. Không phải bao lâu mới ra sản phẩm, mà sản phẩm đó như thế nào mới quan trọng. Nếu mất 2 năm để có một sản phẩm chất lượng thì thời gian đó không vô ích. Nhưng liên tục ra sản phầm trong 1-2 tháng mà không chất lượng, thì cũng không có ý nghĩa gì" - Bảo Anh trải lòng.

Trước đây ít hôm, netizen đã bắt trọn khoảnh khắc ca sĩ Bảo Anh đi diễn trở lại ở Hà Nội. Theo đó, xuất hiện trong ống kính của "team qua đường", nữ ca sĩ vui vẻ, thoải mái chụp ảnh và chào hỏi với khán giả.

Dù ở ẩn một thời gian khá lâu, song nhan sắc của Bảo Anh vẫn rất xinh đẹp. Tuy nhiên, một số dân mạng lại "soi" ra được ngoại hình của cô nàng có phần "phát tướng" hơn so với trước kia, khiến netizen vẫn xôn xao tin đồn Bảo Anh đích thị có những dấu hiệu của bà mẹ bỉm sữa.

Tin đồn bầu bí bắt nguồn từ hình ảnh của nữ ca sĩ tại một sự kiện hồi tháng 8/2022 khi để lộ vòng hai to bất thường. Tuy nhiên không lâu sau đó, nữ ca sĩ đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, cho rằng hình ảnh mà khán giả thấy chỉ bắt nguồn từ lỗi trang phục, mặt khác do cô lười tập gym nên ngoại hình có phần tròn trịa hơn so với trước kia.