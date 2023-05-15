Tái xuất Vbiz sau thời gian dài ở ẩn, Bảo Anh lần đầu lên tiếng về tin đồn mang thai và sinh con?

Hậu trường 15/05/2023 08:27

Vì quá kín tiếng trong mọi hoạt động đời tư lẫn trên mạng xã hội nên người đẹp vướng tin đồn ở ẩn để sinh con suốt thời gian qua.

Sau thời gian im lặng hoàn toàn trước nhiều đồn đoán mang thai, mới đây, Bảo Anh bất ngờ "đánh úp" Vbiz với một sản phẩm mới có tên "Không biết nên vui hay buồn", gồm 4 ca khúc ballad viết về tình yêu. Tất cả những ca khúc này được sáng tác bởi nhạc sĩ Kai Đinh. Bảo Anh cho biết, ý định trở lại cùng ballad của cô được bắt đầu với Từng là của nhau

Tái xuất Vbiz sau thời gian dài ở ẩn, Bảo Anh lần đầu lên tiếng về tin đồn mang thai và sinh con? - Ảnh 1
Bảo Anh bất ngờ "đánh úp" Vbiz với một sản phẩm mới có tên "Không biết nên vui hay buồn"

Theo Bảo Anh, tựa đề album lần này đến từ sự quan sát của nữ ca sĩ về con người trong thời hiện đại. "Ở thời đại này, sẽ có lúc tâm trạng của chúng ta rất lửng lơ, cứ ở giữa của tất cả mọi thứ. 4 ca khúc sẽ thể hiện những trạng thái cảm xúc khác nhau trong tình yêu, nhưng điểm chung là tới cuối cùng, chúng ta vẫn nhìn mọi thứ đã qua một cách nhẹ nhàng, bao dung dù trước đó có đau khổ, tổn thương thế nào" - cô nói.

Tái xuất Vbiz sau thời gian dài ở ẩn, Bảo Anh lần đầu lên tiếng về tin đồn mang thai và sinh con? - Ảnh 2
Bảo Anh vướng tin đồn bầu bí khi tham gia sự kiện vào tháng 8/2022

Đáng chú ý, trong lần chia sẻ này, Bảo Anh cũng lần đầu trải lòng về khoảng thời gian "ở ẩn" vừa qua. Vì quá kín tiếng trong mọi hoạt động đời tư lẫn trên mạng xã hội nên người đẹp vướng tin đồn ở ẩn để sinh con. Tuy nhiên Bảo Anh phủ nhận và cho biết khoảng thời gian qua chính là thời điểm cô ấp ủ cho sản phẩm trở lại này.

"Đối với nghệ sĩ, 8 - 9 tháng không phải là một thời gian dài. Đôi khi tôi thấy sự vội vàng khiến người nghệ sĩ không đủ thời gian để tìm kiếm bài hát phù hợp, nuôi dưỡng cảm xúc. Thậm chí nếu nghỉ ngời 1 - 2 năm, tôi cũng cho rằng không lâu. Đó là giai đoạn để nghệ sĩ có không gian tìm được thứ họ thực sự muốn đưa đến cho khán giả.

Tôi không muốn mình vội vàng, phải ra sản phẩm vì sợ khán giả quên. Nếu như vậy thì tôi không còn là chính mình. Không phải bao lâu mới ra sản phẩm, mà sản phẩm đó như thế nào mới quan trọng. Nếu mất 2 năm để có một sản phẩm chất lượng thì thời gian đó không vô ích. Nhưng liên tục ra sản phầm trong 1-2 tháng mà không chất lượng, thì cũng không có ý nghĩa gì" - Bảo Anh trải lòng.

Tái xuất Vbiz sau thời gian dài ở ẩn, Bảo Anh lần đầu lên tiếng về tin đồn mang thai và sinh con? - Ảnh 3
Trước đây ít hôm, netizen đã bắt trọn khoảnh khắc ca sĩ Bảo Anh đi diễn trở lại ở Hà Nội

Trước đây ít hôm, netizen đã bắt trọn khoảnh khắc ca sĩ Bảo Anh đi diễn trở lại ở Hà Nội. Theo đó, xuất hiện trong ống kính của "team qua đường", nữ ca sĩ vui vẻ, thoải mái chụp ảnh và chào hỏi với khán giả.

Tái xuất Vbiz sau thời gian dài ở ẩn, Bảo Anh lần đầu lên tiếng về tin đồn mang thai và sinh con? - Ảnh 4
Nữ ca sĩ vui vẻ, thoải mái chụp ảnh và chào hỏi với khán giả.

Dù ở ẩn một thời gian khá lâu, song nhan sắc của Bảo Anh vẫn rất xinh đẹp. Tuy nhiên, một số dân mạng lại "soi" ra được ngoại hình của cô nàng có phần "phát tướng" hơn so với trước kia, khiến netizen vẫn xôn xao tin đồn Bảo Anh đích thị có những dấu hiệu của bà mẹ bỉm sữa. 

Tái xuất Vbiz sau thời gian dài ở ẩn, Bảo Anh lần đầu lên tiếng về tin đồn mang thai và sinh con? - Ảnh 5
Dù ở ẩn một thời gian khá lâu, song nhan sắc của Bảo Anh vẫn rất xinh đẹp

Tin đồn bầu bí bắt nguồn từ hình ảnh của nữ ca sĩ tại một sự kiện hồi tháng 8/2022 khi để lộ vòng hai to bất thường. Tuy nhiên không lâu sau đó, nữ ca sĩ đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, cho rằng hình ảnh mà khán giả thấy chỉ bắt nguồn từ lỗi trang phục, mặt khác do cô lười tập gym nên ngoại hình có phần tròn trịa hơn so với trước kia.

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