Sau tin đồn hẹn hò với Bảo Anh, Quốc Trường đã vô tình để lộ tình trạng yêu đương hiện tại của mình!

Hậu trường 06/05/2023 07:26

Lời chia sẻ của Quốc Trường ngay lập tức nhận nhiều sự chú ý, đặc biệt là các fangirl.

Từ khi bộ phim "Về nhà đi con" trình làng khán giả phim Việt đã gây được nhiều ấn tượng sâu sắc. Đặc biệt là cặp đôi Quốc Trường và Bảo Thanh (vai Thư) đã có những pha tung hứng ăn ý, trở thành cặp đôi "oan gia" khiến khán giả thích thú. Sau thành công của bộ phim, 2 diễn viên cũng trở thành đôi bạn thân thiết, thường xuyên tương tác qua lại trên mạng xã hội.

Mới đây, Quốc Trường đã bất ngờ đăng tải loạt ảnh khoe tài nấu ăn cực đảm đang của mình. Ngay lập tức, Bảo Thanh đã dành lời khen nức nở cho Quốc Trường cũng kèm một chút dí dỏm: "Ủa rồi có ai chịu lấy anh chưa anh Trường? Đẹp trai, giỏi nấu ăn, nhiều tiền cũng có ai ngó đâu. Thương anh mình quá".

Sau tin đồn hẹn hò với Bảo Anh, Quốc Trường đã vô tình để lộ tình trạng yêu đương hiện tại của mình! - Ảnh 1
Quốc Trường thể hiện sự vui vẻ, hào hứng khi chia sẻ hình ảnh món ăn đầy đẹp mắt do chính anh tự chế biến

Đáng chú ý, sau đó, nam diễn viên cũng tiết lộ tình trạng yêu đương hiện tại của mình: "Nói mà tủi thân, ế kiểu này chắc phải nhờ mai mối quá thôi". Hiện tại, chia sẻ này đang thu hút đông đảo sự quan tâm từ khán giả. Bảo Thanh vui vẻ nói tiếp: "Haha em thương anh lắm".

Sau tin đồn hẹn hò với Bảo Anh, Quốc Trường đã vô tình để lộ tình trạng yêu đương hiện tại của mình! - Ảnh 2
Dựa vào bình luận của Quốc Trường khi trả lời Bảo Thanh, đa số khán giả đều suy đoán nam diễn viên đang độc thân

Bình luận tương tác của cả 2 đã khiến dân tình được phen hóng hớt sôi nổi, đặc biệt là các fan girl chính hiệu của Quốc Trường. Một số người còn bình luận hài hước gọi Quốc Trường là "chồng" của mình.

Sau tin đồn hẹn hò với Bảo Anh, Quốc Trường đã vô tình để lộ tình trạng yêu đương hiện tại của mình! - Ảnh 3
Quốc Trường từng vướng tin đồn hẹn hò với Bảo Anh

Vốn sở hữu gương mặt điển trai nên tất nhiên nam diễn viên không tránh được nhiều tin đồn hẹn hò cùng các mỹ nhân Vbiz. Trước đó, Quốc Trường cũng từng thừa nhận Midu từng là mẫu người yêu của anh. Tuy nhiên anh cho biết cả hai chỉ dừng lại ở mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết.

Sau tin đồn hẹn hò với Bảo Anh, Quốc Trường đã vô tình để lộ tình trạng yêu đương hiện tại của mình! - Ảnh 4
Sau tin đồn hẹn hò với Bảo Anh, Quốc Trường đã vô tình để lộ tình trạng yêu đương hiện tại của mình! - Ảnh 5
Quốc Trường cũng từng thừa nhận Midu từng là mẫu người yêu của anh

Còn về Bảo Anh, nam diễn viên tiết lộ từng yêu thầm cô khi cả hai đóng chung phim Nhà có 5 nàng tiên. Lúc ấy, Quốc Trường không dám thể hiện tình cảm. Quốc Trường cho biết giữa anh và nữ ca sĩ hiện cũng chỉ là bạn bè.

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