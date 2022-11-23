Bị dân mạng đặt nghi vấn chơi cá độ bóng đá, nam diễn viên Quốc Trường chính thức lên tiếng giải thích

Hậu trường 23/11/2022 14:01

Quốc Trường mới đây đã có đôi lời giải thích với netizen sau khi nam diễn viên bất ngờ bị đặt nghi vấn chơi cá độ bóng đá.

Quốc Trường hiện nay là một trong những cái tên quen mặt với khán giả truyền hình. Không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai cùng loạt vai diễn gây ấn tượng, nam diễn viên hiện tại còn đang là một ông chủ lớn. 

Bị dân mạng đặt nghi vấn chơi cá độ bóng đá, nam diễn viên Quốc Trường chính thức lên tiếng giải thích - Ảnh 1
Quốc Trường - Ảnh: Internet

Thế nhưng mới đây, cái tên Quốc Trường thêm một lần nữa được netizen nhắc đến nhưng trái ngược với mọi khi như là xuất hiện trong phim mới hay mở thêm một cửa hàng mới thì những bài đăng của Quốc Trường trên trang cá nhân đã khiến dân tình hiểu lầm. Cụ thể tối 22/11, Quốc Trường chia sẻ về việc đang cổ vũ Argentina, tuy nhiên đội tuyển với Lionel Messi trong đội hình đã phải nhận lấy thất bại 1-2 trước đại diện đến từ Châu Á Ả Rập Xê Út. 

Bị dân mạng đặt nghi vấn chơi cá độ bóng đá, nam diễn viên Quốc Trường chính thức lên tiếng giải thích - Ảnh 2
Bài đăng của nam diễn viên trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình

Chính điều này đã khiến bài đăng của Quốc Trường nhận về đông đảo sự quan tâm của dân mạng. Khán giả cho rằng có thể do anh chàng nằm "kèo trên" nên mới đăng đàn bày tỏ sự thất vọng như thế, thậm chí một số netizen còn cho rằng nam diễn viên cá độ bóng đá và gục ngã khi kết quả không được như ý muốn.

Bị dân mạng đặt nghi vấn chơi cá độ bóng đá, nam diễn viên Quốc Trường chính thức lên tiếng giải thích - Ảnh 3
Lời giải thích của Quốc Trường - Ảnh: Chụp màn hình 

Tuy nhiên, để tránh cho sự việc không đi quá xa Quốc Trường đã đính chính ngay bên dưới bài đăng và hy vọng mọi chuyện về nghi vấn anh bán độ sẽ có thể chấm dứt ngay hôm nay. 

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