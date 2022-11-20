Quốc Trường 'về nhà đi con': Đời tư kín tiếng, tập làm bố ở tuổi U40, quá khứ cơ cực nhưng hiện tài sở hữu khối tài sản khủng, xây biệt thự báo hiếu bố mẹ

Mới đây, trên nền tảng mạng xã hội lan truyền đoạn clip nam chính Về Nhà Đi Con đang bế bồng một em bé nhỏ trên đường phố. Anh liên tục thể hiện hành động âu yếm và vuốt ve thiên thần nhí khi không ngần ngại xoa đầu hay ôm chặt vào lòng. Có thể thấy, nam diễn viên khá thích con nít và dường như đang thực hành để làm bố bỉm.

Quốc Trường là nam diễn viên nổi tiếng làng giải trí Việt hiện nay. Vốn được biết đến với hình tượng thiếu gia con nhà giàu qua những vai diễn trên sóng truyền hình, tuy nhiên ít ai biết được Quốc Trường từng có quá khứ cơ cực khi bươn chải nhiều nghề chân tay để mưu sinh. Nhờ ý chí mạnh mẽ cùng may mắn, anh đã trở thành quý ông độc thân đắt giá, nắm trong tay khối tài sản khủng.

Dù đường tình duyên không được suôn sẻ nhưng anh lại có sự nghiệp thành công vượt kỳ vọng. Quốc Trường vừa chuyển về sống tại biệt thự mới xây từ Tết Nguyên Đán tại Phú Mỹ Hưng. Nam diễn viên không tiết lộ giá trị của căn nhà mới nhưng theo của một nguồn tin, cơ ngơi này trị giá khoảng 40 tỷ đồng bao gồm nội thất.

Ở ngưỡng U40, Quốc Trường vẫn kín tiếng trong đời sống riêng tư dù liên tục dính nghi vấn tình cảm với toàn bóng hồng đình đám trong Vbiz như Midu, Bảo Anh. Tuy nhiên, gác lại tất cả khi họ chỉ xem nhau là bạn và dừng lại ở mức quan hệ đồng nghiệp thân thiết.

Cơ ngơi này trị giá khoảng 40 tỷ đồng của Quốc Trường tại TP.Hồ Chí Minh - Ảnh: Internet

Xây nhà để sẵn sàng lập gia đình nhưng vẫn chưa tìm được ý trung nhân nên Quốc Trường hiện vẫn sống một mình. Anh thường vào bếp nấu các món 'tủ' để thiết đãi bạn bè. Khả năng bếp núc của anh được nâng cao trong mùa dịch vì chủ yếu ở nhà, có nhiều thời gian học công thức mới.

Quốc Trường thường nấu ăn đãi bạn bè - Ảnh: Internet

Sau khi chuyển về sống tại biệt thự mới xây, Quốc Trường mới bắt đầu hoàn thiện nội thất của từng góc trong biệt thự. Anh dành nhiều tâm huyết cho căn phòng của bố mẹ phong cách Indochine. Bố mẹ Quốc Trường thỉnh thoảng lên thăm con trai vào các cuối tuần. Hai người cùng gia đình cậu con trai lớn hiện sống tại một căn biệt thự khác của nam diễn viên tại thành phố Cần Thơ.

Quốc Trường dành nhiều tâm quyết khi xây phòng cho bố mẹ mỗi khi có dịp lên thành phố thăm con trai - Ảnh: Internet

Để có được thành công như ngày hôm nay, Quốc Trường từng có tuổi thơ cơ cực, vất vả. Anh sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là giáo viên. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh khó khăn mà cả bố mẹ nam diễn viên đều phải bỏ nghề giáo để mưu sinh kiếm sống. Bố ruột của Quốc Trường từng chạy xe ba gác, còn mẹ anh thì mở tiệm tạp hóa nhỏ để buôn bán.

Để có được thành công như ngày hôm nay, Quốc Trường từng có tuổi thơ cơ cực, vất vả - Ảnh: Internet

Nam diễn viên Về Nhà Đi Con cho biết có khoảng thời gian gia đình anh thiếu nợ 30 triệu đồng nhưng không có tiền trả. Nhà anh nằm trong 1 xóm nghèo ở Cần Thơ, thậm chí Quốc Trường từng tiết lộ anh từng sống "quen với mùi hôi của rác rưởi".

Quốc Trường từng chia sẻ với trên báo Ngoisao.net: "Gia đình tôi nghèo lắm. Có 30 triệu đồng thôi mà nhà tôi nợ 10 năm không trả hết. Suốt những năm tháng tuổi thơ, tôi cùng bố mẹ sống trong một xóm chợ ở Cần Thơ. Nếu ai từng sống ở xóm chợ cũ sẽ hiểu nó hôi kinh khủng ra sao. Thế mà tôi đã ở đó lâu đến mức thân quen với mùi hôi của rác rưởi còn mẹ tôi bị bệnh lao vì môi trường sống quá bẩn thỉu".

Hàng ngày, Quốc Trường phải buôn bán phụ giúp mẹ. Ngoài ra, anh còn làm thêm nhiều công việc khác như bán vé số, phụ hồ,... để kiếm tiền đỡ đần cho bố mẹ. Trong bài phỏng vấn với báo VnExpress, nam diễn viên tâm sự: "Mẹ tôi bị lao nặng nên tôi phụ bà bán hàng. Trong căn nhà nhỏ ẩm thấp, tôi ngày ngày đong từng lít nước mắm, mắm tôm, dầu hỏa... cho khách, tay lúc nào cũng lấm lem dầu mỡ, mồ hôi. Ngoài bán hàng, tôi làm thêm nhiều việc như bán vé số, phụ hồ để đỡ đần gia đình".

Gia đình Quốc Trường từng có khoảng thời gian thiếu nợ 30 triệu đồng nhưng không có tiền trả - Ảnh: Internet

Quyết tâm muốn đổi đời, Quốc Trường lên TP. Hồ Chí Minh để kiếm sống nhưng chỉ có 500 nghìn đồng trong túi và 1 chiếc xe máy 6 triệu đồng. Sau hơn 10 năm cố gắng, chàng trai nghèo năm nào giờ đây đã trở thành nam tài tử đình đám của màn ảnh Việt.

Không chỉ thành công trong làng giải trí, Quốc Trường còn rất "mát tay" khi thử sức ở lĩnh vực kinh doanh. Hiện tại, nam diễn viên là ông chủ của chuỗi nhà hàng nổi tiếng có hàng trăm chi nhánh trên khắp cả nước. Ở độ tuổi 34, anh chàng đã có trong tay khối tài sản lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Sau khi thành đạt, Quốc Trường đã xây ngay căn biệt thự mới tại quê nhà Cần Thơ để báo hiếu cho bố mẹ - Ảnh: Internet

Sau khi thành đạt, Quốc Trường đã xây ngay căn biệt thự mới tại quê nhà Cần Thơ để báo hiếu cho bố mẹ. Diện tích căn biệt thự này khoảng hơn 700m2 và có giá trị lên đến 25 tỷ đồng. Nam diễn viên còn chi thêm 10 tỷ đồng để mua sắm nội thất.