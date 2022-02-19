Diễn viên Quốc Trường hiện là cái tên vướng nhiều nghi vấn nhất trong phốt thái độ ngôi sao, trịch thượng, làm loạn nơi đông người... đang được lan truyền trên MXH.

Mới đây, trên MXH bất ngờ xuất hiện một đoạn clip kể về thái độ vô cùng tồi tệ của một ngôi sao đình đám Vbiz. Theo đó, người này nhận mình là một nhân viên môi giới bất động sản, trong clip, người nhân viên này kể về trải nghiệm khó quên khi bán bất động sản cho một nam diễn viên nổi tiếng tên T. Câu chuyện bắt đầu khi nam diễn viên T. đặt mua một căn hộ trị giá 33 tỷ đồng qua công ty môi giới. Khi vừa mới gặp mặt, T. đã lập tức có thái độ ngôi sao vô cùng "lồi lõm", liên tục hỏi và thúc giục khi nhân viên đang làm thủ tục với các câu hỏi như: "Em có biết anh là ai không?", "Em có biết 1 phút anh kiếm được bao nhiêu tiền không?". Người này cũng nhấn mạnh việc nam diễn viên này nhìn người khác bằng "nửa con mắt" đầy khinh thường.

Sau khi nhân viên môi giới ưu tiên cho ngôi sao này đến buổi mở bán dành cho khách hàng VIP, thì câu chuyện tồi tệ đã xảy ra ở đây. Theo đó, T. đến buổi bán đấu giá bằng một bộ đồ rất sang trọng nhưng mặt thì che kín mít bằng khẩu trang và kính râm (thời điểm này chưa có dịch Covid-19). Quốc Trường cũng vừa khoe tậu nhà chục tỷ cách đây không lâu (Ảnh: FBNV) Dù vậy, thái độ của ngôi sao này lại không hề "sang chảnh" chút nào, cụ thể, khi T. lên bốc thăm, chủ đầu tư không đưa ra căn mà anh muốn mua khiến anh rất bực bội. Nhân viên sau đó đã lập tức xin T. chờ một chút để làm việc với chủ đầu tư nhưng ngôi sao này vẫn lớn tiếng nạt nộ ngay tại đó: "Mấy người có biết tôi đã đặt cọc mấy trăm triệu không? Có biết tôi là ai không? Biết một tiếng của tôi là bao nhiêu tiền hay không?".

Kết quả là bên công ty môi giới cũng mất luôn quan hệ với chủ đầu tư vì nam diễn viên làm loạn ngay giữa buổi mở bán VIP, đồng thời trả lại tiền đặt cọc cho T. Sau khi đoạn clip được chia sẻ rầm rộ, cộng đồng mạng nhanh chóng đưa ra những cái tên nằm trong tầm nghi vấn. Theo tiết lộ từ người "bóc phốt", nam diễn viên tên T. vừa đóng vai chính của phim điện ảnh "Bẫy ngọt ngào", đã đóng phim chục năm nhưng vài năm trở lại đây mới nổi tiếng, anh còn kinh doanh nhà hàng mỳ và làm ăn khá tốt. Quốc Trường là cái tên đình đám sau bộ phim "Bẫy ngọt ngào" và ngoài đời có kinh doanh tiệm mỳ cay khá nổi tiếng. (Ảnh: FBNV) Với những thông tin được đưa ra, ngay lập tức, Quốc Trường là người bị "réo tên" nhiều nhất. Một số cư dân mạng đã gặp nam diễn viên ngoài đời cũng lập tức chia sẻ về những câu chuyện rằng thái độ ngoài đời của nam diễn viên này hoàn toàn khác với hình ảnh mà anh xây dựng. Tuy nhiên, đây chỉ mới là những lời đồn lan truyền trên MXH và chưa có bằng chứng xác thực. Diễn viên Quốc Trường cũng chưa có động thái gì khi bị réo tên trong nghi vấn này.

Quốc Trường thú nhận từng gia trưởng, bạo hành tinh thần bạn gái và ân hận suốt 6 năm Không còn bạo lực đến đáng sợ như trên phim, Quốc Trường ga lăng chăm sóc Bảo Anh tận tình trong show thực tế mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quoc-truong-nghi-bi-to-thai-do-ngoi-sao-lam-loan-noi-dong-nguoi-may-nguoi-co-biet-toi-la-ai-khong-450941.html