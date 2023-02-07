Quốc Trường bất ngờ làm một hành động 'giải cứu' Bảo Anh giữa tin đồn bầu bí

Hậu trường 07/02/2023 08:18

Giữa tin đồn bầu bí của Bảo Anh, mới đây, Quốc Trường đã làm một hành động 'giải cứu' cô nàng giữa ồn ào trên.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao về tin đồn Bảo Anh mang thai. Khi nghi vấn mang bầu của nữ ca sĩ chưa hạ nhiệt, cư dân mạng lại "choáng ngợp" trước khoảnh khắc Bảo Anh "khóa môi" một chàng trai nhỏ hơn 7 tuổi.

Quốc Trường bất ngờ làm một hành động 'giải cứu' Bảo Anh giữa tin đồn bầu bí - Ảnh 1
Thông qua bức ảnh ảnh, rộ lên tin đồn Bảo Anh bầu bí - Ảnh: Internet
Quốc Trường bất ngờ làm một hành động 'giải cứu' Bảo Anh giữa tin đồn bầu bí - Ảnh 2
Tin đồn bầu bí chưa hạ nhiệt, còn rộ thêm hình ảnh Bảo Anh "khóa môi" một chàng trai nhỏ hơn 7 tuổi - Ảnh: Internet

Mới đây, thông qua story mới nhất của Quốc Trường, Bảo Anh đã được "giải oan" tin đồn này, thậm chí một số khán giả còn nghi ngờ nam diễn viên còn ngầm giúp người đồng nghiệp thân thiết tránh khỏi ồn ào đời tư. Cụ thể Quốc Trường đã đăng tải khoảnh khắc chụp cùng Bảo Anh trong một sự kiện, kèm theo dòng chú thích: "Hình thật không hề chỉnh sửa, góc ngang mình cũng đẹp chứ bộ".

Quốc Trường bất ngờ làm một hành động 'giải cứu' Bảo Anh giữa tin đồn bầu bí - Ảnh 3
Thông qua story mới nhất của Quốc Trường, Bảo Anh đã được "giải oan" tin đồn này - Ảnh: Internet

Fan hâm mộ lập tức nhận ra đây chính là sự kiện Bảo Anh xuất hiện và vướng vào nghi vấn mang thai bởi vòng hai to bất thường. Tuy nhiên trong tấm hình này, vòng eo của Bảo Anh hoàn toàn phẳng lỳ, thon gọn.

Từng hợp tác chung trong một dự án điện ảnh, Quốc Trường từng thừa nhận có khoảng thời gian yêu đơn phương Bảo Anh. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã qua đi, cảm xúc của Quốc Trường dành cho Bảo Anh cũng chai sạn "Ngày xưa, tôi từng yêu đơn phương Bảo Anh. Khi tình cảm ấy qua đi, cảm xúc trong tôi dành cho cô ấy bị chai sạn và đóng băng vĩnh viễn. Nó mãi mãi không quay lại được nữa. Vì vậy, chúng tôi là anh em với nhau 9 năm qua. Thỉnh thoảng, tôi còn đùa dễ thương với Bảo Anh: 'Mai gặp cho anh ôm eo nha!'".

Quốc Trường bất ngờ làm một hành động 'giải cứu' Bảo Anh giữa tin đồn bầu bí - Ảnh 4

Quốc Trường bất ngờ làm một hành động 'giải cứu' Bảo Anh giữa tin đồn bầu bí - Ảnh 5
Quốc Trường từng thừa nhận có khoảng thời gian yêu đơn phương Bảo Anh - Ảnh: Internet

Về phía Bảo Anh, cô cho biết Quốc Trường là người đàn ông rất tình cảm, vẫn độc thân để "nếu ai có nhu cầu thì nhào vô kiếm" cho anh bớt cô đơn.

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Quốc Trường vốn được biết đến với hình tượng thiếu gia con nhà giàu qua những vai diễn trên sóng truyền hình, tuy nhiên, ít ai biết được Quốc Trường từng có quá khứ cơ cực khi bươn chải nhiều nghề chân tay để mưu sinh.

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