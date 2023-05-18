Tác giả HIT 'Không cảm xúc' bị ép giảm gấp 33kg để ra MV mới cùng Tăng Phúc

Chia sẻ mới đây của nam nhạc sĩ khiến người hâm mộ thích thú.
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Ít ai biết, Nguyễn Đình Vũ chính là ''cha đẻ'' của loạt HIT làm nên tên tuổi của nhiều ca sĩ khác như Hồ Quang Hiếu (Không Cảm Xúc), The Men (Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa), Noo Phước Thịnh (Hạnh Phúc Thoáng Qua), Đan Trường (Ngày Em Cưới),... Chưa dừng lại ở đó, anh còn gây ấn tượng bởi giọng hát cao vút, đầy nội lực của mình qua các tác phẩm âm nhạc như: Lỡ Thương Một Người, Khát Vọng Thượng Lưu, Đã Từng Là Tất Cả,…
Vừa qua, nam ca sĩ được người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt qua ca khúc Kỳ vọng sai lầm kết hợp lần đầu tiên cùng với giọng ca Tăng Phúc. Sắp tới đây, anh tiếp tục cùng Tăng Phúc trong ca khúc mới mang tên Anh không quan trọng nữa thuộc thể loại ballad, được Nguyễn Đình Vũ sáng tác từ lâu.
Tuy nhiên, chia sẻ về dự án âm nhạc này, nam ca sĩ cho biết được nhiều bạn bè đồng nghiệp khuyên cần phải cải thiện cân nặng hiện tại để có thể quay hình đẹp. Được biết, trước đó nam có sĩ có cân nặng ''khủng'' là 113kg, tuy nhiên anh cũng đã giảm được phần nào cân nặng nhờ việc tập luyện và ăn kiêng khoa học. Anh cho biết, bản thân cần phải cải thiện nhiều cân nặng tầm 33kg nữa mới có thể an tâm thực hiện dự án trong tương lai.
Hiện tại, Nguyễn Đình Vũ cảm thấy hạnh phúc khi giảm cân thành công. Anh cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bà xã trong công việc nghệ thuật. Chia sẻ thêm về gia đình, Nguyễn Đình Vũ cho biết: "Để bản thân mình thật hoàn thiện, tôi phải cố gắng phấn đấu từng ngày. Hiện tại, ngoại hình của tôi đã thay đổi cân đối, đẹp và sang trọng hơn, không còn béo ú như trước đây.''