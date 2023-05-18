Tác giả HIT 'Không cảm xúc' bị ép giảm gấp 33kg để ra MV mới cùng Tăng Phúc

Ít ai biết, Nguyễn Đình Vũ chính là ''cha đẻ'' của loạt HIT làm nên tên tuổi của nhiều ca sĩ khác như Hồ Quang Hiếu (Không Cảm Xúc), The Men (Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa), Noo Phước Thịnh (Hạnh Phúc Thoáng Qua), Đan Trường (Ngày Em Cưới),... Chưa dừng lại ở đó, anh còn gây ấn tượng bởi giọng hát cao vút, đầy nội lực của mình qua các tác phẩm âm nhạc như: Lỡ Thương Một Người, Khát Vọng Thượng Lưu, Đã Từng Là Tất Cả,…

Nam ca sĩ gây ấn tượng bởi giọng hát cao vút, đầy nội lực

Vừa qua, nam ca sĩ được người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt qua ca khúc Kỳ vọng sai lầm kết hợp lần đầu tiên cùng với giọng ca Tăng Phúc. Sắp tới đây, anh tiếp tục cùng Tăng Phúc trong ca khúc mới mang tên Anh không quan trọng nữa thuộc thể loại ballad, được Nguyễn Đình Vũ sáng tác từ lâu.