Quán quân Cười Xuyên Việt 2023: Từng làm 'cu li' vẫn quyết tâm theo nghề, khao khát một bữa cơm gia đình trọn vẹn

Trước khi trở thành Quán quân Cười Xuyên Việt 2023, diễn viên Tạ Quang Thịnh (Năm Chà) từng có 1 hành trình làm nghề đầy gian nan.

Cách đây không lâu, đêm Gala và Trao giải chương trình Cười Xuyên Việt 2023 đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Với phần thể hiện ấn tượng ở tiết mục chung kết cùng hành trình đầy nỗ lực suốt nhiều tháng qua, diễn viên trẻ Năm Chà dưới sự hỗ trợ của hai cố vấn là Võ Tấn Phát và Hữu Đằng đã xuất sắc bước lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Năm Chà chính thức trở thành Quán quân Cười Xuyên Việt 2023 Quán quân Cười Xuyên Việt 2023 Năm Chà tên thật là Tạ Quang Thịnh. Anh sinh năm 1992 và là một diễn viên hoạt động nhiều năm ở showbiz Việt. Trước khi đến với Cười Xuyên Việt 2023, Năm Chà được biết đến như một "Drag queen" (nghệ sĩ nam biểu diễn có phong cách ăn mặc nữ tính, đi kèm theo đó là lối trang điểm dày, đậm) chuyên đi hát lô tô ở nhiều sân khấu khác nhau.

Là một chàng trai đa tài với lối diễn hoạt náo, lầy lội rất riêng, Năm Chà có thể đảm nhiệm nhiều vai diễn khác nhau, cả vai nam hoặc vai nữ với nhiều mảng tâm lý khá sâu sắc. Năm Chà từng đảm nhận khá nhiều vai diễn khác nhau Trong 1 chia sẻ với truyền thông về gia đình, Năm Chà nghẹn ngào tiết lộ chuyện cha mẹ đi tu và niềm khát khao về bữa cơm gia đình trọn vẹn. Nam diễn viên cho hay: "Cha tôi đã đi tu vào 10 năm trước, mẹ tôi cũng đi tu cách đây 7 năm. Giờ đây tôi chỉ có thể gọi cha mẹ bằng thầy và cô. Dù tôi cũng biết cha mẹ ăn chay trường, tu tập từ lâu và hiểu được những chuyện này nhưng nhiều lúc tôi cũng tủi thân, thèm khát một bữa cơm gia đình ấm áp nhưng không được.

Tuy nhiên, nếu trước đây khi có chuyện vui buồn, tôi hay giữ trong lòng thì bây giờ tôi chia sẻ với cha mẹ nhiều hơn. Tôi hiểu chuyện dù cha mẹ có đi tu thì vẫn là cha mẹ của mình, vẫn muốn thấy mình trưởng thành, thành công". Năm Chà từng làm trợ lý đoàn phim Trước khi có những thành công nhất định như hiện tại, Năm Chà từng trải qua không ý khó khăn trong hành trình theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình. Anh chia sẻ bản thân từng làm "cu li" ở đoàn phim và làm không ít việc vặt nhưng vẫn cháy hết mình với tình yêu nghề. Năm Chà cho biết: "Tôi từng thi vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh nhưng trượt do không biết gì về diễn xuất và… xấu quá. Lúc đó, tôi nghĩ thôi thì mình học ngành khác rồi làm nhiều nghề, đi đường vòng để bước vào con đường nghệ thuật cũng không sao. Tôi từng khấn xin Tổ nghề cho tôi được "làm từ thấp lên cao" vì tôi mong được trải nghiệm hết các công việc xoay quanh 2 chữ nghệ thuật. Tôi tiếp cận với những công việc của đoàn phim, không nề hà bất cứ việc gì, từ cầm ô, bưng nước, giữ xe, trang điểm, phục trang… với thù lao gần 300.000 đồng/ngày. Nói chung ai kêu gì thì tôi làm đó, tôi hay nói vui rằng mình là 'cu li' đoàn phim". Nhờ sự nhiệt tình hỗ trợ từ đồng nghiệp thân thiết cùng sự tư vấn, truyền cảm hứng, Năm Chà có thêm sự tự tin, nhiệt huyết của mình. Anh bắt đầu "lột xác" với những mảng miếng hài cài cắm duyên dáng. Hiện tại, anh cũng đang hoạt động rất chăm chỉ và rất được khán giả yêu thương đón nhận. Vượt qua mọi khó khăn, Năm Chà hiện đang nhận được nhiều sự yêu thương, công nhận từ khán giả

Tuấn Dũng: "Con nhà nòi" thành Á quân Cười Xuyên Việt, xứng danh học trò cưng của Hồng Vân - Minh Nhí Tuấn Dũng - Á quân Cười Xuyên Việt trải qua không ít khó khăn để có được thành công như hiện tại. Anh còn từng bị bố ngăn cấm theo con đường nghệ thuật.

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