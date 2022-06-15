Subeo hóa 'anh trai hoàn cảnh', dân tình nhìn mà thương: '3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều'

Hậu trường 15/06/2022 11:03

Cư dân mạng dành nhiều lời có cánh cho con trai của Cường Đô la ngay sau khi đọc câu chuyện về đời thường của cậu bé 12 tuổi.

Từ ngày có thêm các em, cậu bé Subeo luôn ra dáng là một người anh mẫu mực, luôn yêu thương và chiều chuộng các em của mình. Dù là Leon, Lisa hay Suchin thì cách quan tâm của Subeo cũng khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Những hình ảnh của con trai Cường Đô la cùng các em của mình luôn khiến các fan khâm phục cách dạy dỗ con của đại gia phố núi.

Subeo hóa 'anh trai hoàn cảnh', dân tình nhìn mà thương: '3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều' - Ảnh 1
Subeo luôn tỏ ra là người anh mẫu mực với các em. Ảnh: IG HenryLisaLeon

 

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Cường Đô la đã đăng tải loạt ảnh khiến cộng đồng mạng không khỏi chú ý. Loạt ảnh được chia sẻ đó chính là khoảnh khắc Subeo hóa thân thành "anh trai mẫu mực" phải làm "một công đôi việc" vừa phải tranh thủ 45 phút chơi game, vừa phải trông em gái Suchin cho bố mẹ.

"Tối được 45 phút chơi thì vừa trông em vừa chơi, hoàn cảnh thật sự đây này", nam doanh nhân kèm dòng trạng thái "dở khóc dở cười" khi chứng kiến anh Subeo trông em.

Subeo hóa 'anh trai hoàn cảnh', dân tình nhìn mà thương: '3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều' - Ảnh 2
Subeo hóa 'anh trai hoàn cảnh', dân tình nhìn mà thương: '3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều' - Ảnh 3
Subeo vừa chơi vừa chăm em khiên dân tình thích thú. Ảnh: FB Nguyen Quoc Cuong

 

Ngay lập tức, cư dân mạng đã dành nhiều lời khen ngợi cho cậu bé 12 tuổi. Bởi, rất khó để có thể kết hợp lại 2 việc cùng lúc. Đằng này còn trong trường hợp đang chơi game vô cùng hấp dẫn trên máy tính mà còn bị phụ huynh giới hạn thời gian.

Tuy nhiên, trong loạt ảnh được Cường Đô la đăng tải, nét mặt của Subeo không hề "quạu quọ", thậm chí còn cười rất tươi. Có thể thấy, anh hai Subeo rất yêu thương và cưng chiều cô em gái Suchin tới mức nào.

Bên dưới bài đăng của chồng Đàm Thùy Trang, dân mạng để lại nhiều bình luận trêu con trai Cường Đôla: "3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều phải không Subeo", "Không phải cậu nhóc nào cũng được như Subeo đâu, game rồi thì còn lâu mới nhờ được việc khác", "Subeo sống tình cảm ghê, anh trai hoàn hảo đây rồi"...

Subeo hóa 'anh trai hoàn cảnh', dân tình nhìn mà thương: '3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều' - Ảnh 4
Subeo nhận được nhiều lời khen ngợi. Ảnh: Chụp màn hình

 

Ai cũng khen Subeo còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Từ chuyện chơi, chăm sóc em nhỏ hay trêu đùa em đều rất nhường nhịn, ra dáng anh cả. Để rèn luyện tính cách ấy là phần lớn nhờ vào sự dạy dỗ của bố mẹ cậu bé. 

Subeo hóa 'anh trai hoàn cảnh', dân tình nhìn mà thương: '3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều' - Ảnh 5
Subeo hóa 'anh trai hoàn cảnh', dân tình nhìn mà thương: '3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều' - Ảnh 6
Subeo hóa 'anh trai hoàn cảnh', dân tình nhìn mà thương: '3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều' - Ảnh 7
Subeo hóa 'anh trai hoàn cảnh', dân tình nhìn mà thương: '3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều' - Ảnh 8
Anh cả luôn nhường nhịn khi chơi cùng các em. Ảnh: IGNV

 

Subeo là con trai riêng của Hồ Ngọc Hà và đại gia phố núi Nguyễn Quốc Cường (còn gọi là Cường Đô la). Mặc dù bố mẹ ly hôn, nhưng Subeo vẫn nhận được đầy đủ tình cảm từ hai bên gia đình.

Hiện Subeo được theo học tại những ngôi trường quốc tế đắt đỏ ở TP.HCM, học phí lên đến 300 triệu đồng/năm. Không chỉ học giỏi, Subeo còn thích thú tham gia các hoạt động nghệ thuật, thể thao và bộc lộ năng khiếu ở nhiều lĩnh vực. Trên trang facebook cá nhân, Cường Đô la nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc con trai bơi lội, chơi đá bóng, chơi cờ vua, đánh golf, võ thuật,...

Cậu bé sống rất hồn nhiên và được dạy tính tự lập. Là con trai nhưng Subeo luôn làm những việc vặt giúp đỡ gia đình như: hút bụi, dọn dẹp nhà cửa, tưới cây... ngay từ khi còn nhỏ. Thời gian rảnh, Subeo sẽ theo bố hoặc mẹ đi làm từ thiện để biết cách lắng nghe, chia sẻ và sống có trách nhiệm hơn.

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Từ khóa:   Subeo Hồ Ngọc Hà Cường Đô la

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